'Kupio sam sok za djecu kojem je istekao rok još prije 30 dana'

Isticanje roka trajanja na hrani je obavezno, a postoje dvije vrste rokova, odgovorili su iz Državnog inspektorata.

- Rok trajanja ‘upotrijebiti do’ je striktan i njime se označava hrana koja je lako kvarljiva s mikrobiološkoga gledišta. Istekom ovog roka hrana se smatra zdravstveno neispravnom i ne smije biti na tržištu. Najčešće se ovim rokom označavaju svježe meso, proizvodi ribarstva, poluproizvodi... Druga vrsta roka trajanja označava se s ‘najbolje upotrijebiti do’. Istekom ovog roka hrana se ne smatra zdravstveno neispravnom, ali može biti narušene kvalitete - objasnili su iz Inspektorata.

Na pitanje je li trgovac trebao izdvojiti proizvod kojem je istekao rok “najbolje upotrijebiti do” i ponuditi ga, eventualno, po sniženoj cijeni, rekli su kako to nije u nadležnosti Državnog inspektorata, ali upozorili su potrošače da svakako čitaju deklaracije pa sami ocijene žele li kupiti takav proizvod.

Stručnjak za sigurnost hrane Marijan Katalenić kaže da ovaj sok više nije smio biti na polici.

- Na soku piše da je proizveden 16. listopada 2018. i po tome se vidi da nije iz Europske unije, u kojoj se navode samo rokovi trajanja. Na soku piše i ‘upotrebljivo do’ i ‘najbolje upotrijebiti do’, pa nije jasno na što se odnosi datum 16. srpnja 2019. U takvim slučajevima sok nakon tog dana nisu smjeli prodavati - kaže Katalenić.

Dodaje da je, prema propisima EU, trebao imati oznaku “najbolje upotrijebiti do”.

- Rok ‘upotrijebiti do’ koristi se za prehrambene proizvode kraćeg roka trajanja, što znači do tri mjeseca, a ‘najbolje upotrijebiti do’ za one koji traju do 18 mjeseci. Djetetu koje popije sok nakon isteka roka vjerojatno neće biti ništa, no navođenjem tog datuma proizvođač upozorava da nakon njega nutritivna vrijednost može biti smanjena - objašnjava Katalenić.

Foto: Dreamstime Prehrambeni proizvodi vrijede do navedenih rokova ako su bili pravilno uskladišteni i ako im ambalaža nije oštećena.

- Eventualno kvarenje soka može se prepoznati po napuhnutoj ambalaži. To znači da je počela fermentacija i da se šećer počeo pretvarati u alkohol, a sok u vino ili ocat - upozorava Marijan Katalenić.

Na pitanja nam nisu odgovorili iz Ministarstva gospodarstva, nadležnog za zaštitu potrošača, ni iz Plodina, u kojima je naš čitatelj kupio sok. Problem je i to što sastojci ne odgovaraju natpisu na ambalaži “100% strawberry mix”, odnosno “100% mješavina jagoda”.

Soka od jagode je samo 31 posto. Pet posto više ima soka od bijeloga grožđa, još je 22,5 posto soka od crvenoga grožđa i 10,5 posto soka od jabuke.

- To što piše da je riječ o mješavini jagoda ustvari je ‘navlakuša’. Na ovakvom soku trebalo bi pisati ‘miješani voćni sok s jagodom’. Ni na fotografiji ne smije biti samo jagoda. Mora biti i drugo voće, u ovom slučaju grožđe, ako je njega puno ili čak najviše - rekao je Katalenić.

U drugom trgovačkom lancu čitateljica je kupila mliječni napitak kojem je rok istekao osam dana prije kupnje.

- Mliječni proizvodi su osjetljiviji, no danas tehnologija može ubiti sve bakterije u njima, pa se ne moraju brzo pokvariti. Unatoč tome, mogu biti problematični i treba biti oprezan, pogotovo ako nisu bili dobro čuvani - upozorio je Katalenić, a iz tvrtke su općenito odgovorili kako svakodnevno kontroliraju rokove trajanja u svim poslovnicama i proizvode kojima uskoro istječe izdvajaju na posebno mjesto kako bi ih kupci lakše uočili i snižavaju im cijenu. One kojima je istekao rok “upotrijebiti do” uklanjaju iz prodaje.

Rokovi trajanja nisu sasvim jasni

Sporni sok od jagoda spada u zapakirane pasterizirane sokove na kojima najčešće piše rok “najbolje upotrijebiti do”, čijim istekom ne moraju postati zdravstveno neispravni, samo im se mogu promijeniti miris i okus. Na njemu piše i “upotrebljivo do” i “najbolje upotrijebiti do”, pa nije jasno na što se odnosi datum 16/07/19. Ima i proizvoda na kojima ne treba pisati rok. U Državnom inspektoratu kažu da su to svježe voće i povrće, vina i slični proizvodi od voća, pića s 10 ili više posto alkohola, kolači i pekarski proizvodi koji se konzumiraju unutar 24 sata od proizvodnje, ocat, kuhinjska sol, kristal šećer, žvakaće gume...

