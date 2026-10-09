Čokolada, botoks, voda... Evo koje doze sasvim uobičajenih stvari mogu biti kobne

Sve može biti otrov ako je doza dovoljno velika – jedno je od osnovnih pravila toksikologije. Iako svakodnevno bez problema pijemo vodu i kavu, jedemo čokoladu, koristimo sol ili uzimamo određene lijekove, pretjerivanje s nekim sasvim uobičajenim tvarima može ozbiljno ugroziti zdravlje
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U nastavku pogledajte koje svakodnevne tvari mogu postati opasne ako se konzumiraju u ekstremnim količinama.
| Foto: WorldObesity.org
U nastavku pogledajte koje svakodnevne tvari mogu postati opasne ako se konzumiraju u ekstremnim količinama.
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Foto: WorldObesity.org
U nastavku pogledajte koje svakodnevne tvari mogu postati opasne ako se konzumiraju u ekstremnim količinama.
| Foto: WorldObesity.org
1. ČOKOLADA.
Konzumacija 1000 miligrama teobromina po svakom kilogramu tjelesne mase može biti smrtonosna. Primjerice, muškarac težak 90 kilograma morao bi unijeti 90.000 miligrama teobromina. Mliječna čokolada sadrži oko 2,4 miligrama te tvari po gramu, pa bi taj hipotetski muškarac morao pojesti oko 857 čokoladica od 44 grama kako bi doza bila smrtonosna.
| Foto: Pedro Salaverria
2. NARANČE.
Naranče su popularan izvor vitamina C, a iako je teško predozirati se ovim vitaminom, to je ipak moguće. Da bi do toga došlo, morali biste odjednom pojesti oko 11.000 naranči. Isti učinak mogao bi se postići i konzumacijom nešto više od 800 tableta dodatka vitamina C.
| Foto: Thinkstock
3. PASTA ZA ZUBE.
Da, fluorid u vrlo velikim količinama može biti otrovan, ali to svakako nije razlog za zanemarivanje dentalne higijene. Gutanje većih količina paste za zube može izazvati ozbiljno trovanje, zbog čega je treba koristiti samo na način predviđen za pranje zuba.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
4. SOL.
Ljudima je sol doista potrebna, ali prevelika količina može biti smrtonosna. Koliko je previše? Između 0,5 i 1 grama soli po kilogramu tjelesne mase. Za osobu tešku 90 kilograma to bi bilo između 45,5 i 90 grama soli.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
5. KOFEIN.
Oko 687 miligrama kofeina dnevno navodi se kao količina pri kojoj rizik od srčanog zastoja postaje visok. Što to znači u praksi? Prema tom izračunu, za osobu tešku 70 kilograma smrtonosna količina odgovarala bi otprilike 71 šalici kave, više od 250 šalica čaja ili oko 300 limenki gaziranog pića s kofeinom.
| Foto: 123RF
5. ŠEĆER.
Oko 13,5 grama šećera na svakih 0,45 kilograma tjelesne mase, uneseno odjednom, može biti smrtonosno. Za osobu tešku 80 kilograma to bi iznosilo oko 2,44 kilograma šećera odjednom.
| Foto: 123RF
6. BANANE.
Banane su odličan izvor kalija, no pretjerivanje s njima u ekstremnim količinama može biti opasno. Da bi se dosegnula potencijalno smrtonosna razina, trebalo bi pojesti oko 42 banane u vrlo kratkom vremenu. Riječ je o brzini kakva se viđa na natjecanjima u brzom jedenju.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
7. VODA.
Naši bubrezi mogu preraditi oko litru vode na sat. Koliko vode osoba mora popiti da bi došlo do trovanja ovisi o nizu čimbenika, uključujući tjelesnu težinu, razinu aktivnosti i uvjete u okolišu. Primjerice, u određenim okolnostima šest litara vode moglo bi biti smrtonosno za osobu tešku 75 kilograma.
| Foto: 123RF
8. UBRZANJE.
Velike brzine i snažno ubrzanje nisu bezazleni za ljudsko tijelo. G-sila je mjera opterećenja kojem je tijelo izloženo pri ubrzanju. Vrijednosti veće od 9 g mogu biti smrtonosne, dok pri bočnom ubrzanju od oko 14 g može doći do pomicanja i teških ozljeda unutarnjih organa.
| Foto: Dreamstime
9. MUŠKATNI ORAŠČIĆ.
Oko 10 grama muškatnog oraščića, odnosno približno dvije čajne žličice, može biti dovoljno za pojavu teških simptoma poput halucinacija i grčeva. Količine veće od 50 grama mogu biti smrtonosne. Važno je znati i da muškatni oraščić može stupiti u interakciju s određenim lijekovima.
| Foto: Getty Images
10. BOTOKS.
Botoks je neurotoksični protein koji se koristi u različite svrhe, uključujući estetske tretmane. Procjenjuje se da bi oko 68 nanograma botoksa moglo biti smrtonosno. Ipak, nema razloga za pretjeranu zabrinutost jer bočica od 100 jedinica sadrži oko 0,73 nanograma botoksa. U prosjeku se tijekom jednog tretmana koristi oko 10 jedinica.
| Foto: Ihor Pukhnatyy
11. GLAZBA.
Mnogi vole slušati glasnu glazbu, a često smo joj izloženi i na koncertima ili u noćnim klubovima. Ipak, razine iznad 185 decibela mogu biti iznimno opasne. Toliko snažan zvuk i pritisak mogu izazvati teške ozljede organizma, uključujući oštećenja pluća i druge po život opasne posljedice.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
12. SJEMENKE JABUKE.
Neke sorte jabuka sadrže više spojeva koji mogu oslobađati cijanid od drugih. Općenito govoreći, trebalo bi pojesti otprilike između 150 i 1000 sjemenki da bi se približilo potencijalno smrtonosnoj dozi, a sjemenke bi pritom morale biti dobro prožvakane, a ne samo progutane cijele.
| Foto: Canva/ilustracija
13. KOŠTICE VOĆA.
Breskve, šljive, mango i trešnje također mogu predstavljati problem jer njihove koštice sadrže spojeve koji mogu osloboditi otrovne tvari. Kod nekih sorti trešanja već bi konzumacija između tri i devet koštica mogla dovesti do ozbiljnih zdravstvenih posljedica. No, i u ovom slučaju koštice bi morale biti dobro sažvakane ili na neki način oštećene kako bi se toksini oslobodili.
| Foto: 123RF
14. ETERIČNA ULJA.
Eterična ulja vrlo su popularna, no njihovo gutanje može biti iznimno opasno. Kod djece već oko 5 mililitara nekih eteričnih ulja može biti smrtonosno, dok kod odraslih opasna količina može biti između 5 i 15 mililitara. Rizik pritom ovisi o vrsti eteričnog ulja koje se konzumira.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
15. TJELESNA TEMPERATURA.
I previsoka i preniska tjelesna temperatura mogu biti opasne po život. Unutarnja tjelesna temperatura viša od 40 °C može biti smrtonosna, dok pad ispod 35 °C dovodi do hipotermije, koja također može završiti kobno.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
16. ZADRŽAVANJE DAHA.
Većina nas barem je jednom pokušala vidjeti koliko dugo može izdržati bez daha, iako rijetko tko dođe do opasnih granica. Oko četiri minute bez kisika mogu dovesti do oštećenja mozga, dok nakon otprilike šest minuta rizik od smrti postaje vrlo visok. To se, naravno, odnosi na prosječnu osobu. Ronioci na dah posebno treniraju kako bi mogli zadržati dah znatno dulje.
| Foto: 123RF
Doza čini otrov.
Zajednička poruka svih ovih primjera nije da se trebamo bojati vode, kave, čokolade ili voća. Naprotiv, većina navedenih proizvoda potpuno je sigurna kada se koristi ili jede na uobičajen način.
Primjeri samo ilustriraju jedno od temeljnih načela toksikologije: gotovo svaka tvar može biti štetna u dovoljno velikoj količini. Koliko će neka tvar djelovati na organizam ovisi i o osobi, njezinoj dobi, tjelesnoj masi, zdravstvenom stanju te drugim tvarima ili lijekovima koje istodobno uzima.
| Foto: 123RF