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JESTE LI ZNALI?

Čokolada, botoks, voda... Evo koje doze sasvim uobičajenih stvari mogu biti kobne

Sve može biti otrov ako je doza dovoljno velika – jedno je od osnovnih pravila toksikologije. Iako svakodnevno bez problema pijemo vodu i kavu, jedemo čokoladu, koristimo sol ili uzimamo određene lijekove, pretjerivanje s nekim sasvim uobičajenim tvarima može ozbiljno ugroziti zdravlje
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Čokolada, botoks, voda... Evo koje doze sasvim uobičajenih stvari mogu biti kobne
U nastavku pogledajte koje svakodnevne tvari mogu postati opasne ako se konzumiraju u ekstremnim količinama. | Foto: WorldObesity.org
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U nastavku pogledajte koje svakodnevne tvari mogu postati opasne ako se konzumiraju u ekstremnim količinama. | Foto: WorldObesity.org
Komentari 0

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