Crno ili zeleno grožđe: Evo koja je sorta doista zdravija...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Evgeny Karandaev

Na policama trgovina razlika je najčešće estetska — biramo između tamnih, gotovo ljubičastih bobica i svijetlih, zelenih grozdova. No pitanje koje se sve češće postavlja glasi: postoji li stvarna nutritivna razlika između crnog i zelenog grožđa i je li jedna sorta zdravija od druge

Admiral

Prema pisanju portala MSN, koji se poziva na nutricionističke analize, obje vrste grožđa nude niz zdravstvenih prednosti, ali se razlikuju u sastavu određenih antioksidansa i mikronutrijenata. Razlike nisu drastične, no mogu biti važne ovisno o tome što želimo postići prehranom.

Crno grožđe svoju tamnu boju duguje spojevima zvanima antocijanini — snažnim antioksidansima koji pomažu u borbi protiv oksidativnog stresa u organizmu. Upravo ti spojevi, uz poznati resveratrol koji se nalazi u kožici tamnog grožđa, povezuju se sa zaštitom srca i krvnih žila. Resveratrol je posljednjih godina predmet brojnih istraživanja jer mu se pripisuju protuupalna svojstva te potencijalna uloga u usporavanju starenja stanica. Stručnjaci ističu da redovita konzumacija tamnog grožđa može pridonijeti zdravlju kardiovaskularnog sustava i zaštiti organizma od kroničnih bolesti.

Foto: Anna Bogush

S druge strane, zeleno grožđe često se ističe kao izvrstan izvor vitamina C i vitamina K. Vitamin C važan je za imunitet i zdravlje kože, dok vitamin K ima ključnu ulogu u zgrušavanju krvi i očuvanju zdravlja kostiju. Zeleno grožđe također sadrži kalij, mineral koji pomaže u regulaciji krvnog tlaka i podržava rad srca i mišića. Zbog prirodnih šećera poput glukoze i fruktoze, mnogi ga biraju kao brzi izvor energije — primjerice prije tjelesne aktivnosti.

Nutritivno gledano, obje sorte imaju sličan broj kalorija i sadrže vlakna koja pridonose probavi. Razlika je ponajprije u spektru antioksidansa: dok crno grožđe prednjači po količini antocijanina i resveratrola, zeleno nudi nešto više određenih vitamina. Upravo zato nutricionisti naglašavaju da ne postoji univerzalni pobjednik.

Foto: Anna Bogush

- Najzdraviji izbor nije nužno jedna boja, nego raznolikost - poruka je stručnjaka. Konzumacija različitih vrsta voća osigurava širi raspon fitonutrijenata — biljnih spojeva koji imaju zaštitnu ulogu u organizmu. U tom smislu, kombiniranje crnog i zelenog grožđa može biti najbolja strategija.

Važno je, međutim, imati na umu i količinu. Grožđe je prirodno slatko voće, pa osobe koje paze na unos šećera — primjerice dijabetičari — trebaju obratiti pažnju na porcije. Ipak, u umjerenim količinama, obje sorte mogu biti dio uravnotežene prehrane.

Zaključno, dilema „crno ili zeleno“ nema jednostavan odgovor. Crno grožđe može imati blagu prednost kada je riječ o antioksidativnoj zaštiti i zdravlju srca, dok zeleno prednjači u sadržaju određenih vitamina i svježini okusa. No u konačnici, obje opcije predstavljaju nutritivno vrijednu i ukusnu nadopunu jelovniku — a najbolji izbor možda je jednostavno onaj koji ćete češće staviti na svoj tanjur.

