Čudesno je biti dio SOS obitelji i teško je u tome isključiti srce

Prošla sam nedavno obiteljsku tragediju i tad sam propitkivala odluku da postanem SOS mama, činilo mi se trebam uzeti više vremena za sebe i svoju obitelj.

Danas sam sigurna da bih sve ponovila, uloga SOS mame me ispunjava. Pokazalo se da uz malo organizacije mogu pronaći vrijeme za sebe i svoju obitelj, kaže Mirjana Perić Agačević, mama koja živi obiteljskoj kući u SOS Dječjem selu Lekenik. Tu živi sa suprugom pa djeci mogu pružiti odrastanje u brižnom okruženju SOS obitelji.

Nije uvijek lako jer ovu SOS obitelj čini šestero djece u dobi između 5 i 12 godina. Još troje ih je u međuvremenu stasalo za srednju školu, pa žive u SOS Zajednici mladih u Zagrebu ili Velikoj Gorici i dolaze povremeno, vikendom i za rođendane.

Dvije djevojčice u obitelji su rođene sestre, dvoje su bratić i sestrična, a ostali nisu u rodu. Svako dijete ima svoje želje i potrebe kojima treba posvetiti pažnju. Uz školu, cure plešu, crtaju, idu na dramsku grupu, sviraju, bave se hobi artom, treniraju s mažoretkinjama, pa je ovo uloga koja zahtijeva i mamu i odgojiteljicu, ali i “menadžera” koji će balansirati između obaveza. No naša sugovornica se sjajno snalazi. Dok razgovaramo, uspjela je zaigrati dvoje najmlađih i najbrbljivijih klinaca kako bi mogla i s nama popričati.

Usput je cmoknula i dvije “srednje” glavice, koje su se sramežljivo stisnule uz nju, te odmah pohvalila starije djevojčice, koje, osim što su dobri đaci, često pomažu u lakšim kućanskim poslovima. Mirjana je SOS mama četiri godine, a u selu je 14 godina. Prvi je sa SOS Dječjim selom počeo surađivati njen suprug Rusmir, dramski pisac, koji je došao napraviti kazališnu predstavu. Potom je pokrenuo dramsku grupu, a Mirjana je došla pomoći s kostimima i scenografijom. Onda je pokrenula likovnu i plesnu radionicu, koje je godinama pohodilo i po 30-ak djece iz sela. S vremenom su osjetili da su pomalo pustili korijenje, pa su odlučili da sve ono što su naučili u grupnom radu s djecom pokušaju prenijeti na jednu obitelj. Tako je Mirjana počela pomagati obiteljima kao SOS teta, a onda je postala SOS mama.

U SOS Dječjem selu Hrvatska kažu kako su njih dvoje primjer ljudi kakve nastoje privući, kao što je slučaj s novim natječajem u kojem traže nove SOS mame i tate. - Važno nam je da su ljudi koji se odluče za ovaj poziv vedri, komunikativni, brižni, odgovorni i prije svega emocionalno stabilni - kaže Josip Marinković, direktor ljudskih potencijala u SOS Dječjem selu Hrvatska.

- Za prijave smo otvoreni tijekom cijele godine, no zadnje vrijeme smo intenzivirali potragu jer nam mame polako idu u mirovinu i trebamo nove. Postoje samo dva uvjeta koja kandidati trebaju ispuniti: da imaju srednju stručnu spremu te da su spremni živjeti i raditi u SOS Dječjem selu. Oni koji se na to odluče mogu računati na cjelokupnu podršku, od socijalnih radnika, psihologa i drugih stručnjaka pa do SOS teta koje pomažu SOS obiteljima, i seoskih majstora koji rješavaju sitne popravke u kući, ili povedu mame s djetetom do liječnika, trgovine i slično. Pritom svaka obitelj ima uređenu i opremljenu kuću te budžet kojim SOS mama upravlja, priča Marinković i kaže kako je, zapravo, riječ o zaposlenju te da SOS mame imaju sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa.

- Visinu plaće ne komuniciramo dok ne dođe pravo vrijeme tijekom selekcijskog postupka. Iznos plaće SOS mame/SOS tate viši je od državnog prosjeka, a tijekom boravka ovdje SOS mame imaju osigurane životne troškove poput režija, prehrane i obiteljskog budžeta. Najvažniji uvjet za SOS mamu jest da je njena privatna situacija takva da je može uskladiti s obavezama u selu i prema djeci.

Inače, svaka žena koja prođe otprilike dvomjesečni selekcijski postupak u prve dvije godine proći će teorijsku i praktičnu obuku te raditi kao SOS teta te će biti dodijeljena nekoj obitelji i pomagati u svakodnevnom životu, kako bi osjetila što znači voditi obitelj. Tijekom tog razdoblja ugovara se rad na određeno vrijeme, a ako je nakon toga sigurna u to da to i dalje želi, preuzet će ulogu SOS mame i dobiti posao na neodređeno - pojašnjava.

- E, da: to je posao. I treba nastojati zadržati tu profesionalnu ulogu, jer ovdje sam prvenstveno odgojitelj. No ne možete raditi s djecom a da ne uključite u to srce. Ni meni to ne uspijeva. Jako sam vezana za njih i nastojim im pružiti ljubav i sigurnost koja im je potrebna te osjećaj da su dio prave obitelji - kaže Mirjana. Pitamo klince je li teta stroga, pa u šali kažu da jest, no odmah dodaju i – dobra. Što kaže Mirjana?

- Nemam biološku djecu, no odrasla sam u velikoj obitelji. Ponašam se kao što se ponašala moja mama. Mogu reći da nisam imala problem s kojim se nisam mogla nositi, uvijek nađemo rješenje - kaže i dodaje da je tek nedavno morala odlučiti o prvoj “kazni” kao SOS mama.

- Morala sam odlučiti da jedno dijete zbog stanja u školi ne može ići na izlet. Bilo je teško, no trebalo je istaknuti poruku da je uspjeh u školi važan, nije bilo druge - kaže.

Traže se i SOS tate

U Dječjem selu orijentirani su na potragu za mamama, jer su one tradicionalno nositeljice obitelji, no imaju obitelji u kojima uz SOS mamu živi i SOS tata.

Stručna pomoć je olakšanje

Puno mi znači to da u selu u svako doba imam i stručnu pomoć, ako je potrebna, kao i to da svaka obitelj ima svoju SOS tetu, kaže Mrirjana.

Pravo na godišnji odmor, bolovanje...

SOS mama ima sva prava koja proizlaze iz radnog odnosa: od prava na slobodne dane i godišnji odmor do plaće, bolovanja i slično, kaže Marinković.

