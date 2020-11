Čudo kraj Varaždina: 'Nismo ni sanjali da ćemo dobiti trojke'

Zoran i Andreja Kumrić iz Grede kraj Varaždina u Ožujku su saznali da će dobiti troje djece. Tri dečka - Dorijan, Dino i Mateo na svijet su došli zdravi 1. rujna na zagrebačkom Svetom Duhu

<p>To je bilo potpuno neočekivano s obzirom na to da se radi o trudnoći prirodnim putem. Kad smo saznali, bili smo u šoku, kaže <strong>Andreja Kumrić</strong> (26) iz Grede pokraj Varaždina, koja je 1. rujna na svijet donijela tri dječaka - Dorijana, Dinu i Matea.</p><p>Tri mala lava rođena su ranije, u 34. tjednu u zagrebačkoj bolnici Sveti Duh. Bili su nešto sitniji, no nije bilo potrebe za inkubatorom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Andreja Kumrić prirodnim je putem rodila trojčeke</strong></p><p> </p><p>- Dorijan je težio 2080 grama, Dino 1880, a Mateo 2120 grama - kaže ponosna mama.</p><p>Da nosi trojke saznala je u sedmom tjednu, što je za nju i supruga Zorana bilo veselje, ali i šok u isto vrijeme.</p><p>- Početkom ožujka završila sam na hitnoj zbog krvarenja. Tako mi je bilo i s prvom trudnoćom, ali sam se bojala da nešto slučajno nije u redu pa sam se odlučila javiti liječniku iako mi je dan poslije bio zakazan prvi pregled. Tad su na ultrazvuku vidjeli da su u pitanju trojke. Nisu ni oni mogli vjerovati pa su pozvali glavnu doktoricu kako bi se svi uvjerili - priča Andreja. To je pravo čudo jer, kako kaže, nije joj poznato da je u obitelji ranije zabilježen ovakav slučaj.</p><p>- Suprug me čekao ispred ambulante. Kada su ga pozvali i rekli mu sretne vijesti mislio je da se svi kolektivno šalimo - prisjeća se te dodaje da su obitelji čak morali pokazivati slike ultrazvuka kako bi ih uvjerili da čekaju troje djece.</p><p>Kako je u pitanju bila rizična trudnoća, Andreja je morala strogo mirovati, ali u bolnicu je stigla tek dan prije kako bi je pripremili za carski rez.</p><p>- Bilo mi je dobro do zadnjeg dana. Nisam uopće imala osjećaj da nosim troje djece. Nisam imala nikakvih poteškoća i rođeni su zdravi. Liječnici su se bojali komplikacija, no na kraju je sve dobro prošlo - kaže Andreja te dodaje da djeca rastu i dobro napreduju.</p><p>- Došli su doma s oko dva kilograma, a sada mi dvojica imaju 4 i pol kilograma, a treći 4 i 700 - ponosno kaže Andreja koja pored trojčeka ima i četverogodišnju kćer Saru.</p><p>- Na početku se Sara nije puno obazirala na to što će dobiti tri mala brata, ali kada smo ih doveli doma, sreći nije bilo kraja. Bojala sam se da će biti malo ljubomorna, jer ipak je ipak bila sama i sada ih je odjednom došlo ne jedan ili dva već tri brata - kaže.</p><p>Ona i suprug željno su iščekivali svoje trojke. Pričali su i maštali o tome kojeg će spola biti bebe.</p><p>- Misili smo kako bi bilo idealno da budu dva dečka i jedna curica. Onda bi u kući bile dvije sestre i dva brata, no na kraju smo dobili tri mušketira - pričaju sretni roditelji.</p><p>Dolazak tek rođene bebe u kuću velika je briga, a Andreja kaže da u njezinom slučaju hranjenju, mijenjaju pelena i presvlačenju nema kraja.</p><p>- Dok jednog nahranite, drugog pa trećeg, već morate promijeniti pelenu prvome i tako sve u krug. U prosjeku tijekom noći spavam oko dva sata , ali ne u komadu - kaže kroz smijeh pomalo iscrpljena majka kojoj s djecom puno pomaže suprug Zoran i sestra.</p><p>- Kada idemo van, spremanje traje dugo. Sigurno više od jednog sata. Čak i kada mislite da ste gotovi, nekoga opet treba premotati ili nahraniti - kaže Andreja te dodaje da je važno da su oni zdravi, a sve ostalo će se lako prebroditi.</p><p>Prema podacima HZJZ-a, u Hrvatskoj je 2019. godine od ukupnog broja poroda zabilježeno 98,2 posto jednoplodnih poroda. Blizanci su porođeni iz 628 poroda (1,8%), a tek 11 poroda je bilo troplodno što je manje od 0,1 posto.</p>