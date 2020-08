Njezina majka, u\u010diteljica u osnovnoj \u0161koli i tata Charlie (50) vrlo su ponosni na sve \u0161to je u\u010dinila.\u00a0

<p>Prije četiri godine, baki i djedu malene <strong>Daisy Watt</strong> (10) iz Velike Britanije, dijagnosticirali su rak pa je djevojčica odlučila naslikati im sliku, prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/08/03/girl-10-makes-50000-landscape-paintings-donates-charity-13074969/" target="_blank">Metro</a>. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kći ošišala majku koja boluje od karcinoma):</p><p>Njezina mama <strong>Karen </strong>(50) primijetila je da malena ima pravi talent, a do sada je djevojčica svojim radom zaradila sveukupno 50.000 funti (oko 400.000 kuna). No velikodušna Daisy sve je darovala u dobrotvorne svrhe. </p><p>Njezina majka, učiteljica u osnovnoj školi i tata <strong>Charlie </strong>(50) vrlo su ponosni na sve što je učinila. </p><p>- Počela se baviti umjetnošću otkad je naučila držati kist. Ali u posljednjih nekoliko godina, njezin je rad zaista privukao pažnju ljudi. Iako je uvijek bila kreativna, kad je stvarala tu sliku za djeda i baku, shvatili smo da ima nešto posebno - govori Karen.</p><p>Daisy je naslikala scenu u vrtu kako bi prikazala djeda <strong>Arthura </strong>koji je umro prije četiri godine, a tada je imao 75. Baki <strong>Polly </strong>(89) u isto vrijeme je dijagnosticiran rak grlića maternice.</p><p>Novcem je malena pomogla dvjema dobrotvornim udrugama za borbu protiv raka - Firefly i Cancer Research.</p><p>Slika vrta prodala se prije tri godine za 9500 funti (oko 80.000 kuna) na aukciji koja je zainteresirala i kupce iz Kanade i Hong Konga. Djevojčica slika svaki dan nakon škole.</p><p>- Uvijek sam imala puno cvijeća u vrtu jer živimo na selu, tako da je to vjerojatno nadahnjuje - objasnila je majka koja je diplomirala likovnu umjetnost, ali tvrdi da je njezina kći bolja od nje.</p><p>- Jednom smo sjedile i slikale tulipane i ja sam nju molila za pomoć. Ona je odmah pronašla rješenje. Njoj to dolazi prirodno. Tulipan je bio prekrasan - govori Karen i dodaje da malena crta cvijeće jer to njoj predstavlja ljude koji su se liječili od raka.</p><p>Prodala je još svojih slika, čestitki i dizajnirala je magnete. Unatoč svim svojim postignućima, Karen je rekla da je Daisy vrlo skromna i prilično sramežljiva zbog svog rada. </p><p>- Kad kažem ljudima i oni joj daju komplimente, ona uvijek pita: 'Mama zašto si im to morala reći'. Privukla je pozornost i ne vidi oko čega se svi uzbuđuju. Nadam se da će jednog dana shvatiti da je ono što radi posebno - kaže majka.</p>