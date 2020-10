Čuvajte svoje zube: 12 razloga zbog kojih mogu krvariti desni

Nije ugodan prizor kad na četkici za zube ugledate krv. Lako je za krvarenje desni optužiti pretjerano četkanje ili loš odabir četkice, no stomatolozi upozoravaju i na druge moguće tegobe

<p>Ako vam desni krvare svakodnevno, vrijeme je za posjet stomatologu koji će ustanoviti je li doista problem u odabiru četkice i intenzitetu četkanja ili je riječ o mogućim upalama, piše <a href="https://www.realsimple.com/health/preventative-health/dental/cocofloss-reviews">Real Simple</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako ispravno prati zube</p><p>- U većini slučajeva, krvarenje desni i upalni procesi nisu trajno stanje - ističe stomatolog <strong>Joseph C. DiSano</strong> iz Rhode Islanda. Pojasnio je zbog kojih 12 razloga desni najčešće krvare i kako spriječiti takvo stanje.</p><h2>1. Koristite krivi konac za zube</h2><p>Ako redovito koristite konac za zube i desni vam često krvare, možda to radite na pogrešan način. Konac bi, naime, trebao prolaziti isključivo između zuba. Tvrdi to stomatolog s Beverly Hillsa <strong>Kourosh Maddahi</strong>.</p><p>- Ako koncem prolazite ravno u smjeru gore i dolje možete se porezati i ozlijediti desni. Umjesto toga oblikujte konac u slovo C i prolazite njime oko zuba te nježno ispod desni do točke u kojoj više konac ne može prolaziti bez stvaranja pritiska. Na taj način nećete propustiti skrivene ostatke hrane i bakterija - savjetuje on.</p><p><br/> Kad odlučujete kakav konac kupiti, postoji više parametara na koje valja obratiti pažnju. Prije svega, svi imamo različite veličine pukotina između zuba, pa to znači da konac iste debljine neće kod svakoga biti jednako učinkovit. Neki ljudi moraju potražiti širi konac, za druge je bolji odabir tanji, a neki će morati koristiti dvostruki konac. Dodatno, provjerite da konac koji koristite ne sadrži toksine. Prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti, neki tipovi konca sadrže kemikalije PFAS (perfluoroheksan sulfonske kiseline) koje su povezane s višim razinama kolesterola, nose povećani rizik od razvoja raka bubrega ili testisa te povećani rizik od razvoja visokog krvnog tlaka te niza drugih zdravstvenih tegoba. Bolja opcija su vrste zubnog konca bez štetnih kemikalija, a biljnog su podrijetla i često dolaze u pakiranjima koja se može ponovo napuniti, a nakon odlaganja su biorazgradiva.</p><h2>2. Ne brinete redovito o dentalnoj higijeni</h2><p>Neredovito četkanje zuba te izbjegavanje korištenja konca mogući su glavni krivci za krvarenje desni. Neki ljudi izbjegavaju konac jer misle da im desni zbog toga krvare, no upravo zato morali biste konac rabiti češće.</p><p>- Neredovito korištenje konca znači da među zubima ostaje oko 35 posto plaka i biofilma - kaže DiSano.</p><p>No važno je imati na umu kako pojedini preparati za zubnu higijenu također mogu prouzročiti krvarenje desni.</p><p>- Antiseptički preparati poput vodice za usta ili zubne paste mogu uništiti oralni mikrobiom - upozorava Maddahi.<br/> Neki ljudi će izbjegavati četkati zube ujutro, dok će drugi premoreni napornim radnim danom zaboraviti oprati zube prije spavanja. No higijena zuba i usne šupljine nikad se ne smije zanemariti.</p><p><br/> - Iznenadit ćete se kad otkrijete da čak i privremeni prestanak pranja zuba može prouzročiti krvarenje desni. Istraživanja pokazuju da ako preskočite samo jedan dan, inače zdrave desni mogu postati bolesne i prokrvariti - kaže stomatologinja<strong> Lana Rozenberg</strong> iz New Yorka.</p><h2>3. Gingivitis</h2><p>- Gingivitis je pojam koji označava upalu desni koju najčešće uzrokuje plak i nakupljanje kamenca te bakterija - pojasnio je DiSano.<br/> Gingivitis je također prva faza bolesti desni, no vrlo je učestala i stanje nije neizlječivo. Loša oralna higijena je najčešći uzrok gingivitisa, pa je važno redovito četkati zube, ali i dogovoriti uklanjanje kamenca kod svog stomatologa. Kod četkanja, ne zaboravite na kutnjake koji se nalaze duboko u usnoj šupljini.</p><p><br/> Redoviti posjeti stomatologu će osigurati i mogućnost sprječavanja ozbiljnijih promjena na zubima i zubnom mesu koje inače ne biste ni zamijetili dok nije prekasno. Ako ranije uočite problem, lakše se će liječiti.</p><p>- Dodatno, vaš stomatolog može vam preporučiti preventivne mjere poput aplikacije fluora ili promjenu u vašoj dnevnoj rutini četkanja ako imate zdravstvene tegobe - kaže DiSano.</p><h2>4. Periodontalne bolesti</h2><p>Periodontalne, odnosno bolesti desni, također nisu neizlječive. Javljaju se ako gingivitis niste liječili na vrijeme ili na odgovarajući način. Simptomi variraju od krvarenja desni do lošeg zadaha i pomicanja zuba.</p><p>- Ako se ne liječe, periodontalne bolesti mogu rezultirati gubitkom kosti u čeljusti, a povezane su i s nastankom dijabetesa te bolesti srca - upozorio je DiSano.</p><p><br/> Ako imate dojam da vam se rasklimao zub, hitno dogovorite pregled kod stomatologa. On će ustanoviti je li riječ o upalnom procesu nastalom zbog periodontalne bolesti i u tom slučaju vam treba profesionalno duboko čišćenje.</p><p>- Važno je da takav tretman provede stomatolog i na njemu treba ustrajati jer uklanja upalu, plak, kamenac i nakupine bakterija ispod linije desni te na taj način uklanja i uzročnika upale - ističe DiSano.</p><h2>5. Infekcija</h2><p>Infekcija zuba može se razviti zbog niza razloga, od karijesa do drugih uzročnika. Simptomi uključuju oticanje, loš okus u ustima, probadajuću bol zuba, preosjetljivost na toplinu ili spontanu bol.</p><p><br/> - Kad zub postane inficiran, moguće je da se proširila infekcija iz desni. U tom slučaju javit će se iznad zuba u zubnom mesu bolni mjehurić koji je bolan na dodir ili krvari. Kako biste spriječili širenje infekcije, važno je odmah otići stomatologu - savjetuje DiSano.</p><h2>6. Lijekovi</h2><p>Neki lijekovi, primjerice oni koji razrjeđuju krv, mogu imati nuspojave koje uključuju gingivalnu hiperplaziju.</p><p>- Takvi lijekovi umanjuju mogućnost zgrušavanja krvi i omogućuju lakše krvarenje, osobito na području desni - kaže dr. Rozenberg.<br/> Ostali lijekovi koji mogu slično djelovati su antidepresivi te lijekovi za krvni tlak. Zato je prilikom dolaska stomatologu važno istaknuti uzimate li koji od tih lijekova.</p><h2>7. Loša higijena aparatića</h2><p>Kao što loša oralna higijena može rezultirati bolešću desni, isto vrijedi i za ortodontsku higijenu.</p><p>- Kad je riječ o ortodonciji, važno je biti svjestan izazova koji se javljaju kod redovitog četkanja zuba - kaže dr. DiSano.<br/> Lako je previdjeti skrivena mjesta na zubima ako nosite aparatić za zube ili druga ortodontska pomagala, no put do ravnog blistavog osmijeha vodi i kroz besprijekornu oralnu higijenu. Stoga je mudro uložiti novac u električnu četkicu za zube.</p><p><br/> - Električne četkice mogu se rotirati brzinom od 3000 do 7000 okretaja u minuti. U najboljem slučaju ljudi koji koriste manualne četkice u minuti mogu postići 300 okretaja. Usto, mnogi ne koriste zubni konac na ispravan način, pa je moja preporuka nabaviti oralni tuš. On može prodrijeti i do najskrivenijih udubina među zubima - kaže stomatologinja<strong> Nammy Patel </strong>iz San Francisca.</p><p>- Također, bilo bi dobro odabrati četkicu s mekim vlaknima kako biste izbjegli krvarenje desni - savjetuje dr. Rozenberg.</p><h2>8. Pušenje</h2><p>Svi znamo da je pušenje loša navika, a među posljedicama su i česte upale desni.</p><p>- Budući da pušenje utječe na protok krvi, manjak kisika koji dolazi do desni može voditi do razvoja upalnih procesa. Ako desni ne zacjeljuju kako treba, osjetit ćete krvarenje tijekom četkanja - upozorava <strong>Rashmi Byakodi</strong> iz časopisa Best For Nutrition. Ako ne možete prestati pušiti, potražite stručnu pomoć.</p><h2>9. Trudnoća</h2><p>- Tijekom trudnoće tijelo prolazi kroz stotine promjena, a među njima je krvarenje desni. Zahvaljujući porastu razine hormona u krvi, raste i dotok krvi u desni zbog čega su one iznimno osjetljive na bakterije i plak - pojašnjava dr. Rozenberg.</p><p>Rezultat je osjetljivije tkivo koje će krvariti prilikom četkanja. Konzultirajte se sa stomatologom kako prebroditi trudnoću uz manje krvarenja desni.</p><h2>10. Loša prehrana</h2><p>Pojedini sastojci procesirane hrane mogu iritirati desni i stvoriti manja krvarenja.</p><p>- Šećer, pržena hrana, sintetični konzervansi, umjetne boje i arome te meso s hormonima mogli bi biti krivac za krvarenje desni - kaže dr. Maddahi.</p><p><br/> - Rješenje je promjena prehrane. Unosite više voća i povrća uz dodatak namirnica bogatih kalcijem, vitaminom C i D te magnezijem jer su to nužne komponente oralnog zdravlja. Svakog dana unesite preporučene količine tih nutrijenata - nadovezuje se dr. Rozenberg. </p><h2>11. Stres i tjeskoba</h2><p>Iako stres i tjeskoba nisu izravno povezani s desnima, mogu doprinijeti promjenama na njima.</p><p>- Nagomilani stres rezultira upalom u krvnim žilama i kapilarama koje mogu narušiti meko zubno tkivo te otežati cijeljenje desni koje krvare. Stres utječe i na imunološki sustav kojem se tada teže boriti protiv uzročnika infekcija desni - kaže dr. Rozenberg.</p><h2>12. Autoimune bolesti</h2><p>Desni koje krvare mogu ponekad biti i simptom razvoja autoimunih bolesti.</p><p>- Lichen planus je autoimuna bolest koja se može prepoznati po bjelkastim ili crveno bijelim dijelovima mesa u usnoj šupljini. No dijagnozu može potvrditi samo biopsija - navodi dr. <strong>Cathy Hung</strong>, oralna i maksilofacijalna kirurginja.</p><p>Pojašnjava i kako druga stanja poput hemofilije također mogu prouzročiti krvarenje desni, a neki će spontano krvariti i nakon jednostavnih zahvata poput čišćenja kamenca.</p>