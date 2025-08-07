Obavijesti

Čuvari baštine Zadra: Hitchcock je volio raditi s mojom obitelji

Piše Petra Mustać,
Čitanje članka: 4 min
Osim poznanstva sa slavnim redateljem, Brkani su primjer kako se umjetnička ostavština prenosi s koljena na koljeno. Unuka Zrinka danas vodi galeriju Liliput...

Zadarska Varoška 5 uvijek je bila posebna adresa. Naime, to je adresa fotoateljea braće Brkan koji su svojim iznimnim radom od zaborava spasili poslijeratni Zadar. Estetika braće Brkan, Ante i Zvonimira, bila je nit vodilja za nasljednike, pa je tako desetljećima nakon što je atelje zatvoren u istom prostoru otvorena galerija, koju vode Zrinka Brkan Klarin i njena kći Tonka. Kad uđete u nekadašnju tamnu komoru dočekat će vas nacrtani Brkani koji su idealna podloga za priču kako se umjetnička ostavština prenosi s koljena na koljeno.

OSTALO

