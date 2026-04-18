poznat od davnina

Čuvarkuća je pravi afrodizijak: Jača tijelo i srce, a odlična je i za muškarce s niskim libidom

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Skromna čuvarkuća ima vrlo slična svojstva kao aloe vera, no njezino je djelovanje nešto blaže. Nisu zahtjevne za uzgoj i brzo će se razmnožiti na suhim mjestima, čak i krovovima

Čuvarkuća (Sempervivum tectorum) od davnina se sadi na krovove jer se smatralo da štiti od groma. Podrijetlo ove zimzelene trajnice je nepoznato premda se smatra da potječe iz Meksika.

No odlično se udomaćila u našim krajevima pa obilno raste u pukotinama stijena, po zidovima i krovovima na sunčanim mjestima. Ova otporna biljka može podnijeti temperaturu i do 60 stupnjeva Celzijevih.

Povremeno, sredinom ljeta iz rozete izraste uspravna, do 40 cm visoka cvjetna stabljika sa zvjezdolikim cvjetićima na vrhu. To je znak da se životni ciklus biljke približio kraju - nakon cvatnje rozeta iz koje je iznikao cvijet propada, ali zato čuvarkuća stvara male rozete koje razvijaju korijenje i postaju odvojene biljke.

Čuvarkuća je jedna od najstarijih ljekovitih biljaka u pružanju prve pomoći, osobito kod kožnih oboljenja. Njezini listovi sadrže sluzavi sok koji ima ljekovito, umirujuće i rashlađujuće djelovanje na kožu. Djeluje slično kao aloe vera, ali nešto slabije. Svježe iscijeđeni sok iz listova još se od antičkih vremena koristi protiv kožnih tegoba. Osim sluzi, listovi čuvarkuće sadrže jabučnu i mravlju kiselinu, mineralne tvari, šećer i vitamin C.

Listovi se beru po potrebi tijekom cijele godine i za liječenje se uvijek koriste svježi. Budući da su ugodnog, kiselkasto slankastog okusa, sitno narezani svježi listovi mogu se dodavati zelenim salatama. Čuvarkuća je ponajprije poznata kao ljekovita biljka koja pomaže protiv opeklina, bolova u uhu i kožnih tegoba, a može se piti i kao čaj.

Korisni recepti

Tinktura od čuvarkuće protiv čira na želucu

Svježe listove čuvarkuće očistimo, razrežemo, izmjerimo i prelijemo jednakom količinom 70-postotnog alkohola ili dobre domaće rakije. Kod čireva ili nakon operacije želuca triput na dan uzimamo po 15-20 kapi u pola čaše vode. Kod uboda kukaca tinkturom mažemo mjesta koja bole ili svrbe.

Čaj kod upale grla i desni

Prelijte 3 do 4 svježa lista čuvarkuće šalicom hladne vode, zakuhajte i odmah maknite s vatre. Pokriveno ostavite da odstoji 5 minuta i procijedite. Uzimajte svakih sat vremena po 1 žlicu čaja kod mučnine, upale sluznice usta, upale desni i gnojne angine. Kod kožnih tegoba čaj se može koristiti kao oblog ili kupka.

Ulje za kožu

Sameljite i isjeckajte sedam svježih listova čuvarkuće i iscijedite sok. Pomiješajte s jednakom količinom bademova ulja. Kod upale vanjskog uha nekoliko puta na dan u uho nakapajte 5 kapi uljne mješavine i uho zatvorite vatom. Ulje se može koristiti i za mazanje kod kožnih tegoba.

Prirodni afrodizijak

Prelijte 7 svježih listova čuvarkuće s 2-3 dl kozjeg mlijeka, lagano kuhajte dok ne omekšaju i pojedite s 2-3 kuhana jaja. Uzimajte tri dana zaredom. Ovaj recept Hildegard von Bingen preporučuje se protiv nedostatka spolne želje kod muškaraca.

Sirup za jačanje organizma

Uberite 100 g svježih listova čuvarkuće, sameljite ih, pomiješajte sa šećerom i ostavite da odstoji nekoliko sati na toplome mjestu dok se šećer ne rastopi. Dodajte 100 g meda i kremasto umiješajte. Sirup ulijte u staklenku te zatvoreno čuvajte na hladnom i tamnome mjestu. Uzimajte dva puta na dan po žličicu sirupa, ujutro na prazan želudac i navečer prije spavanja. Ovaj sirup čisti krv, jača organizam i pomaže kod srčanih smetnji.

Svježi list

Koristi se za liječenje ogrebotina i manjih rana, a posebno rana koje sporo zacjeljuju. Pomaže protiv prištića, akni, osipa, upale i crvenila kože, čireva, herpesa, sunčanih pjega, oteklina, uboda i ugriza kukaca, bradavica, žuljeva i kurjih očiju. Najčešći i najjednostavniji način njihove primjene je da se list razreže i stavi izravno na ranu ili oboljelu kožu.

