U samo nekoliko mjeseci Slaven Pavlović (27) iz Osijeka uspio je svojim mladim Slavoncima pokazati cvjetnu romantiku s buketima većim od 150 centimetara i cvjetnim kutijama koje su brojile čak 200-tinjak ruža.

Slaven je završio Ugostiteljsku školu za konobara, no taj ga posao nikad nije u potpunosti ispunjavao, a cvijeće je zavolio sasvim slučajno.

- Zapravo sam slučajno započeo s cvjećarstvom. Pričao sam s vlasnicom cvjećarnice dok sam čekao da se moj buket završi. Rekla mi je kako treba djelatnika, a ja sam iz šale rekao kako ću ja to raditi. Ona me pitala jesam li ozbiljan, ja tad nisam znao ni što je ruža, a kamoli složiti buket, rekao sam joj da se šalim. Tjednima nakon toga me je zvala i nagovarala da dođem probati raditi. Na kraju sam probao i zaljubio se u posao - započeo je kroz smijeh Slaven.

Nakon nekog vremena dao je otkaz, zaposlio se u drugoj, pa trećoj cvjećarnici, i naposljetku odlučio privremeno se vratiti struci, konobarenju. Kaže kako se razočarao u cvjećarstvo, posao koji je tako zavolio, jer mu nitko nije dopuštao da se kreativno izrazi kako je htio. Upravo je kreativnost nešto za čime je u životu uvijek težio, no do tada mu nitko nije dopuštao da pokaže puni potencijal.

Kako je vrijeme odmicalo, tako je ovom kreativcu, kako kaže, dojadilo i konobarenje te se htio vratiti prvoj strasti, cvijeću. Tako se prije godinu dana odvažio i otvorio vlastitu cvjećarnicu pod nazivom Florista u osječkoj Retfali, a ubrzo su svi Osječani poludjeli za njegovim kreacijama koje je napokon imao slobodu stvarati kako god je on htio.

Da mi je netko rekao da ću tako brzo imati toliku količinu posla i raditi ovako kako radim, vjerojatno nikad ne bi radio ni za koga drugog. Odmah bih otvorio svoju cvjećarnicu, nastavio je kreativac.

Bliži se Valentinovo, a tako se obujam posla Slavenu dodatno povećao jer im narudžbe za dan zaljubljenih stižu svakodnevno. Pletene ili okrugle torbice s cvijećem, XXL buketi i cvjetne poklon kutije samo su neke od kreativnih inovacija ovog mladog cvjećara koje građani jednostavno obožavaju.

Posao mu je toliko brzo rastao da je uskoro za njega počela raditi i Monika Kovač (21), a njih dvoje su danas pravi mali tim iz snova.

- Možemo reći kako smo inspiracija sami sebi. Ne tražimo na internetu ideje, znamo otprilike što ljudi traže i vole pa tako i radimo. Volimo kad nam ljudi dođu s kreativnim idejama i izazovima, a sve te lude želje rado ispunimo - rekli su nam cvjećari.

Upravo ti izazovi nešto su što ove kreativce iznova motivira. Slaven tako kaže kako postoji mnogo lijepog cvijeća koje može zamijeniti klasične ruže i tulipane, poput lizijantusa koji nalikuje na ružu te izgleda elegantno i lijepo. Također naglašava kako mu je žao koliko je gerber podcijenjen, a s njim se slaže i Monika.

- Gerber ovdje smatraju cvijetom za groblje. Tako je samo na našem području, rijetko tko nam u Floristu dođe i kaže kako želi gerber u buketu. To je jako podcijenjen cvijet, a prelijep u buketima - nastavili su.

Iako govori kako su crvene ruže precijenjene jer se poklanjaju za gotovo svaku priliku, slaže se kako se za Valentinovo ipak treba vratiti klasicima. S razlogom crvena ruža simbolizira ljubav, romantiku, zaljubljenost i strast, sve karakteristike pogodne za najljepši poklon boljoj polovici za Dan zaljubljenih.

- Za Valentinovo definitivno crvene ruže. Dobri su i tulipani, ali crvene ruže su uvijek bile i ostat će cvijet koji se uvijek poklanjao za Valentinovo – rekao je Slaven.

Osim crvenih ruža, Slavonci su znali biti i mnogo kreativniji. Najdraže je ovim floristima kad im kupci daju slobodne ruke kako bi mogli biti što kreativniji i originalniji. Slaven tako proizvodi i cvjetne kutije u koje građani mogu staviti što god požele. Tako je jedan Slavonac u svojoj poklon kutiji odlučio imati kobasice i pivo, što je nasmijalo Slavena i Moniku.

Ipak, od svih poklona i buketa, najveći hit ove cvjećarnice postali su XXL buketi koji dosežu čak 150 centimetara, i to oni najmanji, a oni veći još nemaju granicu.

- XXL bukete radimo od 500 kuna, a gornje granice nema, koliko god kupac poželi veliko i raskošno. Najmanji XXL buket bio je 150 centimetara, a najveći do sada 170 centimetara. Naravno, možemo i voljni smo napraviti i veće ako to kupci požele – naglasio je veseli cvjećar.

Nije ovim cvjećarima ekstravagancija strani pojam jer je i najveća Cvjetna kutija u sebi imala čak 201 ružu.

Razveselili su tako ljude sve do Vinkovaca i Vukovara jer Slaven često sjedne u svoj automobil u kojemu razvozi i posebne dostave te tajne poklone koji redovito usreće mnoge dame. Naravno, rade i vijence za pogrebe, ali su im draža vjenčanja i veseli kreativni darovi boljim polovicama ili onima koji će to tek postati.