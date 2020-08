Od tada su imali vi\u0161e od 30.000 pregleda, a javilo se 30 ljudi iz svih krajeva Hrvatske \u010dijoj bi djeci ovakav jastuk pomogao.





<p>Ima puno male djece po bolnicama koja ne mogu biti sa svojim roditeljima duže od 15 minuta. Da bismo im barem malo olakšali tu tešku situaciju, poklanjamo im jastučić u obliku mame, tate ili bilo koga drugoga njima važnoga da ih malo utješi - objavili su u četvrtak na stranicama darovnog dućana Divan san.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Naši heroji već 120 dana rade bez prestanka</p><p>Od tada su imali više od 30.000 pregleda, a javilo se 30 ljudi iz svih krajeva Hrvatske čijoj bi djeci ovakav jastuk pomogao.</p><p><br/> - Ideja je zapravo stara godinu i pol. Supruga Kristina (33) i ja imamo curicu Lenu koja sad ima tri godine. Počeli smo njoj izrađivati te jastuke sa našim slikama, ali i slikama drugih članova obitelji. Ona se oduševila, spavala je s tim jastucima i nosila ih posvuda. Tad su nas počeli i prijatelji moliti da isto napravimo za njih. Uvjerili smo se da jastuci zbilja pomažu djeci da se umire i lakše zaspu te imaju osjećaj da im je dragi član obitelji blizu - pojašnjava nam autor ideje <strong>Marko Gmajnić</strong> (35), vlasnik tvrtke za izradu personaliziranih poklona.</p><p><br/> Gledajući koliko njegova djevojčica uživa u svojim jastucima, shvatio je kako zbog pandemije puno djece boravi u bolnicama ili u izolaciji i nisu u mogućnosti zagrliti djeda, baku ili čak roditelje.</p><p><br/> - Mi to ne prodajemo, to jednostavno darujemo jer smatramo da ćemo nekoj djeci pomoći da makar preko jastuka zagrle čovjeka koji im je važan u životu. Materijali su sigurni za korištenje, a jastuk se sastoji s prednje strane od navlake od poliestera, stražnja snaga je pamuk, a punjenje su silikonske antialergijske kuglice - nastavlja Marko dodajući kako ih sami izrađuju i nisu planirali ograničiti ovu darovnu akciju.</p><p>- Izrađivat ćemo ih sve dok budemo mogli financijski to izdržati. Nema veze koliko koštaju ili kolika je njihova vrijednost, jer kad ne budemo više mogli kupovati, potražit ćemo pomoć sponzora oko nabavke materijala. Mi ionako sve izrađujemo besplatno - kazao je Marko.</p>