Daimlerov i Maybachov motocikl održavao je stabilnost preko dva manja pomoćna kotača, od čega će se odmaknuti tijekom kasnijeg razvoja i usavršavanja motocikla
Daimler i Maybach izumili vozilo koje je promijenilo svijet
Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach 29. kolovoza 1885. sastavili su prvi motocikl, odnosno preteču prvog motocikla (Petroleum Reitwagen), u Bad Cannstattu. Iako su i prije postojale dvokolice koje je pokretao parni stroj, tek je njihov izum označio serijsku proizvodnju motocikala u Njemačkoj, ali i u drugim zemljama svijeta.
