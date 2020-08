To njeno djelo postalo je toliko popularno da su kupci iz Kanade i Hong Konga naru\u010dili i platili \u010dak\u00a0100 printeva.

<p>Desetogodišnja Daisy Watt već je vrlo poznata akvarelistica i neke njene slike prodaju se po cijeni od 10.000 funti, ili nešto manje od 84.000 kuna, pa su je već prozvali 'mini Monetom'.</p><p>Daisy je počela slikati u dobi od 6 godina. Tad je naslikala prvu umjetničku sliku za djeda i baku kojima je dijagnosticiran rak. Njezina mama Karen, učiteljica u osnovnoj školi s diplomom iz umjetnosti, uočila je talent kod svoje djevojčice i pitala ju bi li htjela naslikati još nešto i izložiti to platno u lokalnoj galeriji, s ciljem da se slika proda na aukciji u u dobrotvorne svrhe.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Banksyjeva djevojčica s balonom</strong></p><p> </p><p>Ta druga slika sadržava raspršene tamnije latice cvijeća u formi 'voli me, ne voli' za one kojih više nema i lijepe, svijetle cvjetove za one koji su živi i naslikana je paletom boja od tamnije do svijetle, kao simbol bitke protiv raka koju njezini voljeni prolaze. Privukla je ponude iz cijelog svijeta i prikupila nešto manje od 80.000 kuna. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Mlada umjetnica Daisy Watt tijekom stvaranja</p><p>To njeno djelo postalo je toliko popularno da su kupci iz Kanade i Hong Konga naručili i platili čak 100 printeva.</p><p>Od tada, Daisy je na aukciji prodala 25 djela u dobrotvorne svrhe, i to originale i otiske - koji se prodaju po 840 kuna po komadu. Njezina ukupna zarada do sada iznosi nevjerojatnih 420.000 kuna i baš svaki cent je donirala u dobrotvorne svrhe. </p><p>Daisy slika gotovo svaki dan, a originalni radovi i otisci uvijek sadržavaju neku vrstu cvijeća. Najdraže joj je kad se iz studija u kojem slika može preseliti u vrt prepun različitog cvijeća i boja, kako bi pronašla inspiraciju. </p><p>Tijekom lock downa, ova nadarena mlada umjetnica naslikala je dugu koju čine tratinčice, kao počast svima onima koji su na prvoj crti 'brane od korona virusa. Kartice i magneti s preslikama koje je prodala jednako kao i original donijele su oko 14.200 kuna i sve je donirala Nacionalnoj zdravstvenoj službi.</p><p>Kako je postala slavna, organizacija Cancer Research prikazala je jednu od njezinih slika na njihovim zahvalnicama koje se dijele obiteljima čiji voljeni daju donacije. Osim toga, Daisy je već postala i dobitnica nagrade Yorkshire Young Achiever for Arts, a posljednje je četiri godine osvajala je nagradu The Don Valley Festival.</p><p>- Tako sam ponosna na nju - rekla je Daisyna majka Karen za Daily Mail, a prenosi portal <a href="https://www.realsimple.com/work-life/life-strategies/inspiration-motivation/mini-monet-painting-charity">Real Simple.</a> </p><p>- Iako je uvijek bila kreativna, otkad je mogla držati četkicu, tek kad je naslikala tu sliku za svoje djedove i bake, shvatili smo da ima nešto posebno, pogotovo što nikad nije polazila satove slikanja. Jednom smo sjedile slikajući tulipane, a ja sam se okrenula prema njoj i rekla: 'U redu, kako ćemo dobiti njihov oblik?'. Ona je umočila kist u tri različite boje i jednostavno počela slikati i to je bio savršeni tulipan! Ne mora crtati obrise olovkom na papiru i boje uvijek rasprši na pravom mjestu. To je kod nje prirodni talent - priča majka. </p><p>Unatoč velikom uspjehu njenih cvjetnih pejzaža, Karen kaže da se Daisy pomalo stidi svog talenta i ne voli pohvale.</p><p>- Stvar je u tome da je ostala sramežljiva i skromna. Zbunjuje ju pažnja i ne vidi zašto oko toga što radi treba stvarati frku. Nadam se da će, kad bude starija, shvatiti koliko je posebno to što radi, kaže mama mlade umjetnice. </p><p>Njene slike možete pogledati na Facebook profilu <a href="https://www.facebook.com/Daisy-Watt-Art-167788203843178/?ref=page_internal">Daisy Wat Art.</a> </p>