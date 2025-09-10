Dalićeva nova pizza: Krema od sira, pečenih paprika i 'panceta' su super uz lagano tijesto...

Naša nova Family pizza vam je dosta ljuta, tako da vam ne bih preporučila ako baš ne volite ljuto, uvjeravala nas je konobarica u restoranu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, koji smo posjetili kako bismo probali novu pizzu The Family, koja je prije nekoliko mjeseci postala nova članica menija istoimenog restorana i koju je, između ostalog, i Dalić nedavno preporučio na Instagramu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+