Ako ste baš gladni, izbor pizze u Dalićevom varaždinskom restoranu The Family je sasvim solidan, a tijesto napolitana savršeno je lagano. Oduševila nas je krema od pečenih paprika, nalik na ajvar...
BIJELA PIZZA S PAPRIKOM PLUS+
Dalićeva nova pizza: Krema od sira, pečenih paprika i 'panceta' su super uz lagano tijesto...
Čitanje članka: 6 min
Naša nova Family pizza vam je dosta ljuta, tako da vam ne bih preporučila ako baš ne volite ljuto, uvjeravala nas je konobarica u restoranu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, koji smo posjetili kako bismo probali novu pizzu The Family, koja je prije nekoliko mjeseci postala nova članica menija istoimenog restorana i koju je, između ostalog, i Dalić nedavno preporučio na Instagramu.
