Obavijesti

Lifestyle

Komentari 4
BIJELA PIZZA S PAPRIKOM PLUS+

Dalićeva nova pizza: Krema od sira, pečenih paprika i 'panceta' su super uz lagano tijesto...

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 6 min
Dalićeva nova pizza: Krema od sira, pečenih paprika i 'panceta' su super uz lagano tijesto...
Foto: 24sata

Ako ste baš gladni, izbor pizze u Dalićevom varaždinskom restoranu The Family je sasvim solidan, a tijesto napolitana savršeno je lagano. Oduševila nas je krema od pečenih paprika, nalik na ajvar...

Naša nova Family pizza vam je dosta ljuta, tako da vam ne bih preporučila ako baš ne volite ljuto, uvjeravala nas je konobarica u restoranu izbornika hrvatske nogometne reprezentacije, Zlatka Dalića, koji smo posjetili kako bismo probali novu pizzu The Family, koja je prije nekoliko mjeseci postala nova članica menija istoimenog restorana i koju je, između ostalog, i Dalić nedavno preporučio na Instagramu. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Lista od najgoreg do najboljeg šefa među znakovima Zodijaka

Nismo svi talentirani za iste stvari, a isto je tako i kada pričamo o sposobnosti vođenja drugih. Astrolozi su prema karakteristikama znakova napravili listu od najgoreg do najboljeg šefa po Zodijaku
FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'
NEKIMA JE PREBUJNA

FOTO 'Nazivaju me ruskom Kim Kardashian, ali ja sam prirodna'

Unatoč odbijanjima od strane brojnih modnih agencija zbog njezinih oblina, odlučila je pretvoriti svoje obline u zaštitni znak, što ju je učinilo prepoznatljivom na društvenim mrežama
Dnevni horoskop za srijedu 10. rujna: Lav treba više mira, Vaga se opušta uz kavu i razgovor...
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 10. rujna: Lav treba više mira, Vaga se opušta uz kavu i razgovor...

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 10. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025