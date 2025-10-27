Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
IMA NAJLJEPŠI URED NA SVIJETU PLUS+

Enologinja Jasminka: Zagorci, evo ovak' se dela pravo vino!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Enologinja Jasminka: Zagorci, evo ovak' se dela pravo vino!
Foto: MATIJA HABLJAK/PIXSELL

Jedna od tek nekoliko zagorskih enologinja, Jasminka Šaško, brine o 16.000 trsova na Vuglec Bregu i kaže da se, kad je u vinogradu, osjeća kao doma

Na zagorskim bregima svoje kraljevstvo ima Jasminka Šaško. Već više od 20 godina brine o čak 16.000 trsova na prekrasnom Vuglec Bregu, vinogradu koji se prostire na 3,5 hektara uz restoran i apartmane s pogledom koji oduzima dah.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kako stare znakovi Zodijaka? Neki su puni energije, a drugi postaju sve više čangrizavi
ZRELA DOB U ASTROLOGIJI

Kako stare znakovi Zodijaka? Neki su puni energije, a drugi postaju sve više čangrizavi

Bik će u starosti uživati ako se u životu obogatio. Ako ostare u oskudici, mogu postati puni gorčine i nezadovoljstva. Vaga će u starosti biti ispunjena i sretna ako je zajedno sa svojim partnerom
Kakva gesta! Mladenci iz Zagreba su umjesto darova odlučili nahraniti gladnu djecu
Svaka čast!

Kakva gesta! Mladenci iz Zagreba su umjesto darova odlučili nahraniti gladnu djecu

Umjesto klasičnih poklona za uzvanike, mladenci su donirali novac humanitarnoj organizaciji koja već godinama osigurava tople obroke djeci u školama diljem svijeta
Sve žene se slažu: Ovo je 12 najprivlačnijih muških osobina
KVALITETE KOJE CIJENE

Sve žene se slažu: Ovo je 12 najprivlačnijih muških osobina

Iako svaka žena ima svoje preferencije, postoje određeni univerzalni aspekti koji privlače pažnju gotovo svima. Određene kvalitete i navike ostavljaju snažan dojam

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025