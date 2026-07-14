DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN U prepunom Geotehnikinu ljetovalištu u Platu kraj Dubrovnika radnici su se kupali, kartali i družili na plesnjacima
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Dame Marija, Janja i Tere 1967. ganjale titulu Miss odmarališta
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Službenica Marija Pilić, njezina sestra Tereza Višnjić i Janja Donković u srpnju 1967. godine prijavile su se za izbor miss u Geotehnikinu radničkom odmaralištu u Platu, nedaleko od Dubrovnika. Kako piše Večernji list na današnji dan te godine, njih tri su na kraju same odlučile koja od njih zaslužuje titulu najljepše, vjerojatno da ne naruše dobre kolegijalne odnose i da se vrate kući kao dobre kolegice.
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