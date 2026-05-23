Dan plavog irisa: Glas podrške oboljelima od raka debelog crijeva i osobama sa stomom
Na zagrebačkom Cvjetnom trgu u obilježen je Dan plavog irisa - Dan osoba sa stomom i osoba oboljelih od karcinoma debelog crijeva, u organizaciji ILCO Zagreb i Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Javna zdravstvena akcija okupila je građane, zdravstvene djelatnike i članove udruga s ciljem podizanja svijesti o važnosti prevencije, ranog otkrivanja i podrške oboljelima
Dan plavog irisa tradicionalno se obilježava posljednje subote u svibnju kako bi se javnost senzibilizirala za izazove s kojima se susreću osobe sa stomom, među kojima je velik broj oboljelih od raka debelog crijeva.
