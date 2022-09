Danas ih još malo više mazite i pripremite im najdraže jelo...

Mačke su kućni ljubimci kojima je teško odoljeti, no najčešće su one bijele, crne, smeđe ili sive. Najmanje je narančastih mački pa su one dobile svoj dan.

Najpoznatija narančasta mačka svakako je Garfield, pa tako i mnoge ovakve mačke nose njegovo ime. Garfield je simpatični mačak iz stripa kojemu su najdraže jelo lazanje, a po njemu su snimljeni i filmovi.

Ako imate narančastu mačku, danas joj dajte poseban tretman. Donesite joj omiljeno jelo i mazite je samo ako ona to želi.

