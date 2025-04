Danas je 1. april! Evo kako je nastao ovaj dan i zašto se danas trebate našaliti s nekim

Na 1. travnja mnogi uživaju u šalama i podvalama, a tradicija tog dana započela je kada su ljudi koji su zaboravili da se Nova godina više ne slavi na taj datum postali meta smiješnih podvala.

Bez obzira na to, gotovo da nema osobe koja nije bila nasamarena na 1. travnja, niti one koja nije pokušala iznenaditi nekog prijatelja ili kolegu s nekom nevjerojatnom podvalom, dok su svi oko nje smijali i vikali: "A-pri-li-li-li!".

Ovaj dan, poznat kao Međunarodni dan šale ili Dan ludosti, slavi se u mnogim zemljama širom svijeta. No, iako je to postao općeprihvaćen dan za šale, nije uvijek bilo jasno odakle je potekla tradicija. Prema jednoj teoriji, datum 1. travnja bio je odabran zato što su Rimljani i Hindusi slavili proljetni ekvinocij, produžujući slavlje od 25. ožujka do 1. travnja, kada su slavili početak nove godine. Međutim, kada je papa Grgur XIII. 1582. godine uveo gregorijanski kalendar, prema kojem je Nova godina počela 1. siječnja, mnogi su ljudi odbili prihvatiti ovaj novi datum ili nisu bili svjesni promjene te su nastavili slavlje 1. travnja. Zbog toga su ih, navodno, ismijavali, a izmišljanje šala i podvala postalo je uobičajeno.

Jedan od najpoznatijih običaja koji je nastao vezan uz ovaj dan uključuje staviti papirnatu ribu na leđa onih koji su zaboravili da 1. travnja više nije početak godine. Ta riba bila je poznata kao poisson d’avril (travanjska riba), koja simbolizira "mlade ribe" (ljude koji se lako prevariti).

U 18. stoljeću, podvale na 1. travnja postale su popularne u Britaniji. U Škotskoj je tradicija postala dvodnevni događaj, počevši s "lovom na gowk", kada su ljudi slani na lažne zadatke. Riječ gowk označava pticu kukavicu, simbol budale. Nakon toga, slijedio je Tailie Day, dan kada su ljudima prikvačeni natpisi ili predmeti na leđa ili stražnjicu, poput "čvrgni me" ili "prilijepi mi se za rep". Zatim bi ih pratili, smijali se njihovoj zbunjenosti i uživali u reakcijama.

Tradicija prvog travnja diljem svijeta obuhvaća različite šale i praktične podvale, a oni koji postanu žrtve šala često čuju: "Travanjsku ludu!" kako bi im bilo jasno da je riječ o bezopasnoj šali. Iako se povijest ovog dana ne može smatrati potpuno "službenom", činjenica da su mediji i veliki brendovi počeli sudjelovati u prvomajskim šalama doprinijela je dugovječnosti ovog neslužbenog blagdana.

Dakle, ako imate priliku, osmislite neku šalu i zabavite se s prijateljima, obitelji ili kolegama. Ipak, važno je da vaša šala ne bude uvredljiva niti omalovažavajuća, a najbolja će biti ona koja će nasmijati sve u njenoj okolini. Sjetite se – šala koja je iz srca i koja svi rado pamte ostavlja najljepši dojam!