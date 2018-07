Danski stil odgoja stvara djecu koja su emotivno sigurna i jaka

Danski stil roditeljstva donosi impresivne rezultate. Djeca su otporna i emocionalno sigurna, a kad odrastu, isti princip odgoja primjenjuju na vlastitoj djeci, kažu Jessica Joelle Alexander & Iben Dissing Sandahl, autori knjige “The Danish Way of Parenting: What the Happiest People in the World Know About Raising Confident, Capable Kids”.

Taj danski pristup naglašava socijalizaciju i autonomiju djeteta te rad na njegovu samopoštovanju. Njihove karakterne kvalitete trebale bi inspirirati i dati nadu roditeljima koji se trude ostati povezani sa svojom djecom koja su sve više robovi tehnologije.

- Opustite se i uživajte u ugodnom zajedničkom druženju. Obiteljski život trebao bi biti ispunjen igranjem društvenih igara, zajedničkim objedovanjem i druženjem - ističu. Djeca tako odrastaju uz osjećaj povezanosti s drugima.

Dance ovi autori opisuju kao “realistične optimiste” koji su svjesni onoga negativnog, ali se fokusiraju na pozitivnije stvari kako bi stvorili bolji život pun ljubavi za sebe i svoju djecu.

- Većinu odgojnih metoda naslijedili smo od roditelja. To su ‘tvorničke postavke’ kojima se vraćamo kad ne razmišljamo o tome što radimo ili kad nismo sigurni kako trebamo postupiti - kažu autori. Te se metode javljaju, primjerice, kad se čujete da govorite stvari koje zapravo ne želite reći ili kad reagirate kako ne želite reagirati. U tim se trenucima možete osjećati loše jer znate da postoji bolji način da odgojite djecu, ali niste sigurni kako to postići.

- U razgovoru s njima uvijek im iskreno odgovarajte. Nemojte previše uljepšavati. Povežite se s djecom, a moguće teške situacije pokušajte im olakšati uz dozu humora - savjetuju Alexander & Sandahl.