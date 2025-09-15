Objavom knjige "O podrijetlu vrsta" Darwin je promijenio način na koji razumijemo život na Zemlji. Galapagoški otoci tako su ušli u povijest kao mjesto gdje se rodila jedna od najvažnijih ideja u biologiji
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Darwin stigao na Galapagos i promijenio ideju o našem životu
Čitanje članka: 2 min
Godine 1835., tijekom svoje petogodišnje plovidbe na brodu HMS Beagle, mladi prirodoslovac Charles Darwin stigao je 15. rujna na Galapagoške otoke. Na tim udaljenim pacifičkim 'draguljima' proveo je samo pet tjedana, no upravo je to kratko razdoblje postalo presudno za oblikovanje njegovih kasnijih znanstvenih ideja. Darwin je pažljivo promatrao prirodu i skupljao uzorke biljaka, životinja i geoloških formacija. Posebno ga je zaintrigiralo to što su se vrste na različitim otocima činile sličnima, ali ipak različitima u detaljima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku