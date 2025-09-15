Darwin stigao na Galapagos i promijenio ideju o našem životu

Godine 1835., tijekom svoje petogodišnje plovidbe na brodu HMS Beagle, mladi prirodoslovac Charles Darwin stigao je 15. rujna na Galapagoške otoke. Na tim udaljenim pacifičkim 'draguljima' proveo je samo pet tjedana, no upravo je to kratko razdoblje postalo presudno za oblikovanje njegovih kasnijih znanstvenih ideja. Darwin je pažljivo promatrao prirodu i skupljao uzorke biljaka, životinja i geoloških formacija. Posebno ga je zaintrigiralo to što su se vrste na različitim otocima činile sličnima, ali ipak različitima u detaljima.

