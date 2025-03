DASH dijeta: Prehrana koja snižava tlak i čuva zdravlje

DASH dijeta (Dietary Approaches to Stop Hypertension) jedna je od najpriznatijih dijeta u svijetu, a liječnici i nutricionisti smatraju je jednom od najboljih za očuvanje zdravlja. Osmišljena je prvenstveno za regulaciju visokog krvnog tlaka, no pogodna je i za zdrave osobe te one koje pate od kardiovaskularnih bolesti, policističnih jajnika, metaboličkih poremećaja, pa čak i dijabetesa. Osim promjene prehrane, preporučuje se i redovita tjelesna aktivnost.

Manje soli, više minerala za zdravlje srca

Autorica DASH dijete je nutricionistica i dijetetičarka Marla Heller, a osnovni cilj ovog načina prehrane je smanjenje unosa soli (natrija) i povećanje konzumacije namirnica bogatih kalijem, magnezijem i kalcijem. Postoje dvije verzije dijete:

Standardna DASH dijeta – dopušta do 2300 mg natrija dnevno

DASH dijeta s dodatno smanjenim unosom natrija – ograničava unos na 1500 mg dnevno

Iako dijeta ne propisuje strogo brojanje kalorija, prilagodba kalorijskog unosa ključna je ako vam je cilj mršavljenje. Promjenom prehrambenih navika prirodno dolazi do gubitka kilograma i postizanja zdrave tjelesne mase.

Dvije faze do zdravijeg načina života

DASH dijeta podijeljena je u dvije faze.

Prva faza traje dva tjedna i fokusira se na eliminaciju namirnica bogatih ugljikohidratima, uključujući tjesteninu, kruh, rižu, krumpir, slatkiše i alkohol. Umjesto toga, preporučuje se unos:

Krtog mesa peradi, ribe i nemasnih mesnih proizvoda

Grahorica i mahunarki

Jaja

Malomasnih sireva i jogurta

Biljnih ulja bogatih omega-3 masnim kiselinama

Očekivani gubitak težine u ovoj fazi je oko 2 kg.

Druga faza uvodi više ugljikohidrata u prehranu, uključujući integralne žitarice, povrće i voće. Gubitak kilograma je individualan i može iznositi između 5 i 20 kg u dva mjeseca, ovisno o metabolizmu i ukupnom unosu kalorija.

Više od dijete – stil života

Kako ističe mag. nutr. Vedrana Dučkić, DASH dijeta nije samo plan prehrane već dugoročan način života koji donosi trajne rezultate.

- Ovo ne bi trebala biti dijeta nego stil življenja. Pomaže u održavanju metaboličke ravnoteže, a mnoge poznate klinike uvrstile su je u prehrambene preporuke za svoje pacijente. Iako pomaže kod mršavljenja, primarno služi očuvanju zdravlja - ističe prof. dr. sc. Željka Crnčević Orlić, specijalistica endokrinologije i dijabetologije.

Dodaje da preporuke o smanjenju unosa soli ne vrijede jednako za sve. Tijekom ljetnih mjeseci, kada se više znojimo, organizam može zahtijevati veći unos soli, kao i u proljeće, kada tijelo prolazi kroz adaptaciju na toplije vrijeme. Također, kod osoba sa smanjenom funkcijom nadbubrežne žlijezde potrebe za solju mogu biti veće.

Ipak, za većinu ljudi DASH dijeta predstavlja zdrav i uravnotežen način prehrane koji može smanjiti rizik od srčanožilnih bolesti, regulirati tlak i pridonijeti dugovječnosti. Ako se pravilno provodi i kombinira s redovitom tjelovježbom, može rezultirati i gubitkom kilograma na prirodan i zdrav način.