Dating aplikacije polako umiru? Samci ih sve više brišu, a evo što im je potpuno dosadilo

Novinarka Meehika Barua u tekstu za časopis Time opisuje kako su gotovo svi ljudi koje poznaje izbrisali aplikacije za upoznavanje, prestali ih koristiti ili barem razmišljaju o tome. I sama ih je koristila oko osam godina, no preko njih nikada nije ostvarila ozbiljnu vezu, a rijetko bi s nekim otišla čak i na drugi spoj.

Njezino iskustvo, čini se, nije usamljeno. Prema istraživanju Harris Polla iz 2026. godine, dvije trećine samaca nije koristilo aplikacije za upoznavanje, dok je čak 80 posto Amerikanaca upoznavanje nekoga uživo opisalo kao nešto simpatično ili poželjno. Barua kaže kako je i sama posljednjih godinu dana osjećala mnogo veću zainteresiranost za muškarce koje je upoznavala u stvarnom životu.

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Previše izbora postaje teret

Aplikacije nude ono što je nekoć bilo nezamislivo – stotine ili čak tisuće potencijalnih partnera dostupnih dok sjedimo na kauču.

No svaki ulazak u aplikaciju donosi i niz novih odluka. Treba odlučiti hoćemo li nekoga prihvatiti ili odbiti, započeti razgovor, nastaviti dopisivanje, dogovoriti spoj ili nastaviti tražiti nekoga tko bi mogao biti još bolji.

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Takav proces može postati emocionalno iscrpljujući. Istraživanje koje je vodila Liesel Sharabi, direktorica laboratorija Relationships and Technology Lab na Arizona State Universityju, pratilo je korisnike dating aplikacija tijekom 12 tjedana. Tijekom vremena kod njih su rasli osjećaji emocionalne iscrpljenosti i dojam da njihovi pokušaji ne daju rezultate.

Psiholog Samuel Hipkiss sa Sveučilišta u Bathu objašnjava da je jedan od problema jednostavno golema količina ljudi koje korisnici moraju procjenjivati. U stvarnom životu ne susrećemo toliko potencijalnih partnera odjednom, dok nas aplikacije tjeraju da neprestano donosimo sudove o osobama o kojima gotovo ništa ne znamo.

Rezultat može biti zamor od odlučivanja, ali i sve veći cinizam prema upoznavanju.

Svako ignoriranje ipak ostavlja trag

Odbijanje je oduvijek bilo dio ljubavnog života, ali aplikacije su dramatično povećale koliko često ga možemo doživjeti.

Poruka bez odgovora, osoba koja nestane nakon nekoliko dana dopisivanja ili match koji se jednostavno više nikada ne javi pojedinačno možda ne djeluju posebno ozbiljno. No kada se takve situacije stalno ponavljaju, korisnici mogu izgubiti vjeru u cijeli proces i postati manje spremni emocionalno se posvetiti jednoj osobi.

Barua opisuje i vlastito iskustvo. Prije dvije godine preko Hingea upoznala je muškarca s kojim je izašla čak pet puta.

Nastavljala je izlaziti s njim jer je željela sebi dokazati da se i dalje trudi pronaći nekoga te je vjerovala u ideju takozvane 'slow burn' privlačnosti, odnosno osjećaja koji se razvijaju postupno.

No kasnije je shvatila da razlog zapravo nije bio to što joj se muškarac osobito sviđao. Činio joj se tek otprilike 30 posto boljim od drugih muškaraca koje je upoznala preko aplikacija. On je na kraju primijetio da ona nije stvarno zainteresirana i prekinuo odnos.

Je li važniji partner ili sam 'match'?

Autorica smatra da aplikacije dodatno kompliciraju stvari jer vrlo složen proces upoznavanja pretvaraju u niz jednostavnih rezultata – lijevo ili desno, match ili bez matcha, poruka ili tišina.

U stvarnom životu privlačnost se može razvijati puno nejasnije i sporije. Tu su razgovori, govor tijela, poznanstvo koje se postupno razvija, pravi trenutak i sve više informacija koje o nekome saznajemo.

Foto: lev dolgachov

Na aplikaciji je sve mnogo konkretnije i zbog toga upoznavanje poprima obilježja igre.

Filozof Karim Nader upozoravao je upravo na to – složen proces odabira partnera može se pretvoriti u niz malih odluka, a cilj se neprimjetno može pomaknuti s pronalaska veze na samo skupljanje novih matcheva.

Match pritom pruža trenutni osjećaj potvrde: netko nas je odabrao.

Barua navodi vlastiti primjer. Jednog je dana dobila 12 matcheva, ali samo su joj se dvojica muškaraca javila. Ostali su jednostavno ostali na aplikaciji, bez razgovora i bez odbijanja. Kada bi se ona prva javila muškarcima, također često nije dobivala odgovor.

Drugim riječima, nekim korisnicima sama potvrda da su se nekome svidjeli može postati važnija od osobe koja se nalazi s druge strane ekrana.

'Možda je sljedeći ipak bolji'

Tu nastaje još jedan problem. Čak i kada pronađemo osobu s kojom razgovor dobro ide ili odemo na nekoliko uspješnih spojeva, aplikacija je i dalje u džepu.

A na njoj se možda nalazi netko zgodniji, duhovitiji ili kompatibilniji.

Jedna prijateljica autorice usporedila je taj osjećaj s kupovanjem haljine ili isprobavanjem automobila. Teško je odlučiti se za prvi izbor jer stalno postoji pomisao da se u sljedećoj trgovini možda krije nešto bolje.

Aplikacije nas tako, smatra Barua, mogu naviknuti da ljude procjenjujemo gotovo poput proizvoda – brzo ih uspoređujemo i razmišljamo postoji li negdje bolja verzija.

Veliki paradoks dating aplikacija

U tome se krije njihov najveći paradoks.

Ogroman broj dostupnih ljudi trebao bi značiti da je pronalaženje idealnog partnera lakše nego ikada. No upravo taj beskonačan izbor može otežati ono što je potrebno za stvarnu bliskost – zainteresirati se za jednu osobu, tolerirati nesigurnost početka odnosa i na kraju biti zadovoljan vlastitim izborom.

Foto: Fotolia

Umjesto da aplikacija bude samo sredstvo za upoznavanje osobe, korisnik lako može završiti u krugu swipanja, matcheva i kratkih doza zadovoljstva koje nemaju mnogo veze s prvotnim ciljem – stvaranjem odnosa.

Zbog toga sve više ljudi počinje preispitivati je li beskonačna ponuda lica na zaslonu doista najbolji način za pronalazak ljubavi.

I možda se, nakon godina swipanja, ponovno vraćamo najstarijoj opciji – upoznavanju ljudi u stvarnom životu.



