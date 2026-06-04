DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Novinski magnat Joseph Pulitzer zadužio je Sveučilište Columbia da osnuje novinarsku školu te da dodjeljuje nagrade najboljim novinarima i književnicima
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Davne 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade
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Na današni dan 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade, što se danas smatra najuglednijim američkim priznanjem za novinarstvo, književnost, dramu i glazbu. Nagradu je oporukom utemeljio novinski magnat Joseph Pulitzer, koji je ostavio novac Sveučilištu Columbia, s ciljem da osnuje novinarsku školu i nagradu za najbolje novinare.
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