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Davne 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade

Piše Marijana Matković,
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Davne 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Novinski magnat Joseph Pulitzer zadužio je Sveučilište Columbia da osnuje novinarsku školu te da dodjeljuje nagrade najboljim novinarima i književnicima

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Na današni dan 1917. godine dodijeljene su prve Pulitzerove nagrade, što se danas smatra  najuglednijim američkim priznanjem za novinarstvo, književnost, dramu i glazbu. Nagradu je oporukom utemeljio novinski  magnat Joseph Pulitzer, koji je ostavio novac Sveučilištu  Columbia, s ciljem da osnuje novinarsku školu i nagradu za najbolje novinare. 

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