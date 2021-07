Većina ljudi ima nezdravu opsesiju svojim telefonom i iako bi mnogi od nas trebali poraditi na skraćivanju vremena koje provode s ovim ekranom, u današnje vrijeme smo u ipak u svakom trenutku spremni snimiti fantastičan trenutak.

No način na koji to žene rade, i onaj na koji to rade njihovi dečki i muževi je neusporediv. I dok dečki od svojih boljih polovica dobivaju gotovo profesionalne fotografije te na njima izgledaju poput modela, to se ne može reći i za njih. Većina tih slika su mutne, ulovljene iz ptičje ili mišje perspektive te vrlo često i posramljujuće.

Korisnice TikToka su podržale ovo mišljenje objavljujući sramotne fotografije njih koje su fotografirali njihovi dečki i za usporedbu objavile fotografije koje one snime.

Pa pogledajmo:

7. I za kraj, jedna izuzetno laskava fotografija

