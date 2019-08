Deset jednostavnih trikova uz koje ćete štedjeti vodu u domu

Hrvatska je bogata izvorima čiste pitke vode, no to ne znači da ju ne moramo štedjeti. Bez obzira na to činite li to zbog odgovornosti za očuvanje okoliša, ili zbog visokih računa za vodu, vrijedi zapamtiti nekoliko jednostavnih savjeta koji mogu pomoći u štednji.

Ne perite voće pod neograničenim mlazom vode

Foto: dreamstime

Ne ostavljajte pipu otvorenu dok ispirete voće i povrće. Uz takav mlaz potrošit ćete i do 12 litara vode u minuti. Umjesto toga, perite voće i povrće u zdjeli, tako da možete pustiti točno onoliko vode koliko vam treba. Osim toga, vodu u kojoj ste oprali voće i povrće možete iskoristiti za zalijevanje vrta.

Ne rashlađujte je istjecanjem

Nemojte puštati vodu svaki put da teče kad se želite napiti hladne vode. Tako ćete nepotrebno potrošiti i do 10 litara vode dnevno. Umjesto toga, stavite bocu vode u hladnjak, pa možete piti hladno kad god želite. Ako vam je voda iz hladnjaka prehladna, 'razblažite' ju s onom iz pipe.

Skupljajte višak

Dok puštate vodu i čekate da se zagrije na temperaturu koja vam je potrebna, postavite ispod pipe zdjelu, pa onu koja isteče iskoristite za pranje podova, ili namakanje rublja, na primjer. Takvu mlaku vodu možete iskoristiti i za ispiranje zubiju nakon četkanja s kaladontom.

Kuhajte na pari ili u mikrovalnoj

Foto: dreamstime

Povrće kuhajte na pari, što će pridonijeti tome da zadrži više vrijednih nutrijenata i zadrži okus. A tako možete potrošiti puno manje vode nego da ga kuhate u vodi. Osim toga, svu vodu u kojoj ste kuhali povrće možete upotrijebiti kao temeljac za kuhanje.

Koristite mrežice i štedne vodokotliće

Postavljanje mrežice putem koje se može kontrolirati mlaz vode iz pipe, kao i postavljanjem štednih ispirača wc školjki mogu se postići značajne uštede. Kad god možete, koristite tu štednu opciju da biste smanjili potrošnju vode.

Ne perite rublje i posuđe ručno

Foto: Fotolia

Sve rublje koje se može prati u perilici radije perite tako, a ne ručno. Isto vrijedi i za perilicu posuđa. Naime, većina perilica danas koristi manje vode nego što biste trebali za ručno pranje, a mnoge imaju i štedne programe koje možete koristiti kad je to moguće.

Provjeravajte ispravnost cijevi i slavina

Vodite računa da crijeva za dovod vode u perilicu rublja ili perilicu suđa ne propuštaju, odnosno ako primijetite da voda curi, odmah ih zamijenite. Također, pazite da vam slavine ne kapaju. Jedna slavina koja pomalo kapa dovest će do toga da nepotrebno potrošite i do 9 litara vode na dan.

Ne tuširajte se predugo

Foto: Dreamstime

Čak i u ljetnim mjesecima, do četiri minute pod tušem je i više nego dovoljno, odnosno sve dulje od toga graniči s nepotrebnom potrošnjom vode. Imajte na umu da to treba vrijediti za sve ukućane, pa i djecu.

Zalijevajte vrt navečer

Zalijevanje vrta tijekom dana, kad je sunce još jako, samo ubrzava isparavanje vode, pa pola vode koju ste ulili neće ni doći do korijena biljaka. Zalijevanjem nakon zalaska sunca biljke ćete osvježiti i omogućiti im da iskoriste svu vodu.