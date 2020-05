Detaljan popis: Liste čekanja u sedam velikih hrvatskih bolnica

U većini najvećih bolničkih regionalnih centara liste čekanja ostale su iste, ili su se čak smanjile. Razloga je više – naručivanje novih pacijenata je u bitno smanjeno i ne pišu se uputnice, nije bilo bolničkih pregleda iz kojih se generiraju dijagnostički postupci, i dodatno, neke bolnice brojke iskazuju samo s novim narudžbama i pacijentima kojima redovno dolaze termini, dok će oni, koji su pregled propustili za vrijeme epidemije, tek dobiti obavijest o novom terminu. Jednako tako, u većini bolnica kažu da mnogo pacijenata, koji sada imaju termine, samoinicijativno odgađa pregled, ili na njega uopće ne dođu, zbog straha od zaraze.

POGLEDAJTE VIDEO: PACIJENTI KOJI ČEKAJU PREGLEDE

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Za očekivati je da će se kroz određeno vrijeme, kada nova naručivanja krenu istim tempom kao prije, liste čekanja povećati. No kroz primjere sedam bolnica – KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Sveti Duh, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Split i OB Dubrovnik, napravili smo analizu kakva je trenutačna situacija, i što nas očekuje u narednom periodu. Tražili smo podatke za CT abdomena, gastroskopiju, kolonoskopiju, koronarografiju, MR mozga i operaciju katarakte (mrene). U tabelama su vidljivi podaci koliko se dana čekalo prije epidemije, i koliko se dana čeka sada. Podaci koji se odnose na period prije epidemije uzeti su dijelom s javno dostupne liste HZZO-a, a dijelom iz evidencije koju su nam poslale bolnice. Za KBC Zagreb nismo u potpunosti mogli izvući konkretne brojke. U toj bolnici nam nisu specificirali koliko se čeka na navedene preglede, jer je nova situacija, u kombinaciji s potresom koji ih je zadesio, donijela novi, potpuno drugačiji režim rada.

Kad su u pitanju CT abdomena i MR mozga, navode kako zadnjih 40 dana na tim pregledima zbrinjavaju onkološke pacijente, djecu i transplantirane, dok će ostali na pregled doći unutar mjesec dana, ovisno o epidemiološkoj situaciji. Koliko je ostalih na čekanju za ta dva pregleda, ne navode.

KBC Zagreb: Na operaciju mrene čeka 3093 pacijenta, prosjek čekanja je 530 dana

Za gastroskopiju je u ožujku na Rebru odgođeno 99 pacijenata, a u travnju 124 pacijenta. U svibnju postoje slobodni termini (može ih popunjavati i liječnik opće medicine) od 13.5.-31.5.2020., te je trenutno na listi svega 14 pacijenata.

Za kolonoskopiju su u ožujku odgodili 116 pacijenata, a u travnju njih još 130. Na listi je trenutno 29 pacijenata. Svi zaostaci za gastroskopiju i kolonoskopiju (pacijenti kojima su termini odgođeni) bit će riješeni u sljedeća dva mjeseca, kažu na KBC-u Zagreb. Na elektivnu koronarografiju trenutno čeka oko 100 pacijenata.

- Budući da ćemo u dogledno vrijeme riješiti sve zaostatke nastale uslijed pandemije, i primati elektivne pacijente naručene od datuma kad je bilo moguće primati ih, vodit ćemo se medicinskim prioritetima pri pozivanju naših bolesnika. Procjenjujemo da ćemo sve zaostatke, usporedno s onima koji su naručeni od sada nadalje, koronarografski obraditi do konca srpnja, kada više ne bismo trebali imati zaostataka – kažu u KBC-u Zagreb, gdje na operaciju mrene čekaju 3093 pacijenta raspoređena u rezervacijama na šest liječnika, a prosjek čekanja je 530 dana.

KB Sveti Duh: 'Možemo odraditi više pacijenata nego što će ih dolaziti'

Ravnatelj Kliničke bolnice Sveti Duh, prof.dr.sc. Mladen Bušić, ističe da se njihove liste čekanja, u odnosu na vrijeme prije pojave korona virusa, nisu uopće mijenjale, odnosno, da su iste. Kroz cijelo su vrijeme, napominje, rješavani hitni i prioritetni slučajevi, primjerice sumnje na karcinom i slično.

- Zato i navodimo period čekanja "do dva tjedna", primjerice, jer nije isto ako netko treba na redovnu gastroskopiju, ili postoji neka sumnja. Za operaciju mrene imamo oko tri tisuće pacijenata na listi, i čeka se do jedne godine, no to podrazumijeva i da će netko biti operiran u vrlo kratkom periodu jer je uklanjanje mrene nužno u nekoj drugoj, težoj dijagnozi. Dakle, slučajevi su vrlo raznoliki pa čekanje varira od par dana, do par tjedana ili mjeseci, ovisno o dijagnozi.

Niti na jednoj od predmetnih lista čekanja na Sv. Duhu nije došlo do povećanja dužine čekanja niti povećanja broja pacijenata na listama, iz razloga što je u razdoblju od sredine ožujka tekuće godine, od kad se nisu izvodili navedeni postupci, nisu rađeni ni selektivni pregledi koji generiraju punjenje predmetnih lista čekanja, odgovaraju iz ove zagrebačke bolnice. Ravnatelj ne misli niti da će u narednih nekoliko mjeseci pritisak biti povećan. Uvjeren je da će i u narednom periodu uspijevati odrađivati sve naručene pacijente, bez zastoja.

Kako se u nekim bolnicama može neslužbeno čuti, mnogi od naručenih pacijenata se na pregledu ovih dana niti ne pojavljuju, otkazuju iz straha od zaraze, koji bi mogao potrajati još neko vrijeme. Mnogi se ne odazivaju na preglede, a radi se i ujutro i poslijepodne, po naputku Ministarstva zdravstva.

- Zato sam uvjeren da problema neće biti, možemo odraditi više pacijenata nego što će ih dolaziti, kaže dr. Bušić. Ujutro nam dolaze naručeni pregledi, popodne se radi s ostalima Liste se nije moglo zatrpati, dodaje, jer od 16. ožujka pa do kraja travnja pacijenti na preglede, osim hitnih, prioritetnih, nisu dolazili, ali se ni nove nije naručivalo. Sa Sv. Duha zovu sve pacijente s liste čekanja, provjeravaju kako su, ima li promjene stanja, i hoće li doći na pregled.

KBC Sestre milosrdnice: 'Dio pacijenta odbija doći na pretrage, iako su upisani za pregled'

KBC Sestre milosrdnice još neko vrijeme neće moći pružati isti broj usluga kao prije, a razlog su epidemiološke mjere i potrebe za pojačanim mjerama zaštite (dezinfekcije iza svakog pacijenta). Potpuna normalizacija stanja može biti samo prema epidemiološkim uputama, kada opasnost od zaraze COVID-19 prođe u potpunosti, ističu u toj bolnici.

- Valja istaknuti i da su neke naše zgrade su pretrpjele oštećenja, pa ne možemo upogoniti u potpunosti sve ambulante. Organizirana je preraspodjela radnog vremena na način da su se uveo rad u popodnevnim smjenama i rad subotom, kako bi se rješavali odgođeni pacijenti – kažu nam u KBCu Sestre milosrdnice, dodajući da jedan veći dio pacijenata u sadašnjim uvjetima odbija doći na pretragu, iako su upisani za pregled.

KBC Osijek: CT se čeka oko 290 dana, ali ako je prioritetno, može za tri tjedna

U osječkoj bolnici ažurirane su liste čekanja, a jednako tako, iz bolnice su kontaktirali one pacijente kojima su odgođene dugo očekivane pretrage, kako bi upravo oni bili među prvima koji će sada doći na red. Kako je osječki Klinički bolnički centar tijekom pandemije bio proglašen primarnim respiratorno-intenzivističkim centrom za liječenje pacijenata oboljelih od korona virusa za pet županija Istočne Hrvatske, tek su sa popuštanjem mjera zaštite od COVID-a započeli s radom hladnog pogona. Iako su bili prihvatni centar za oboljele, KBC Osijek cijelo je vrijeme pandemije ipak radio u određenom, obveznom dijelu. Tako su svi neodložni zahvati i pretrage bili rađeni na onkologiji, na onkološkoj kirurgiji, a velikim dijelom, za neodložne zahvate, radila je i ginekologija. Kao i svuda, i tamo su među najtraženijim pretragama CT i MR, pa iako redovni pacijenti čekaju oko 290 dana, oni prioritetni termin mogu dobiti već za tri tjedna.

U Splitu i Dubrovniku ističu: Obavezni su testovi na Covid-19

- Za vrijeme COVID-a 19 dio bolesnika je pregledan kroz smanjeni obim rada, a kako se nisu naručivali novi pacijenti, lista čekanja se za pojedine zahvate smanjila. Ponovnom uspostavom punog kapaciteta rada bolnice u narednom razdoblju moguće je i određeno povećanje listi – kažu nam u riječkoj bolnici.

Što se tiče KBC-a Split, poslali su brojke koje su trenutačno na snazi, uz napomenu da detaljan odgovor kakva je situacija s listama čekanja ne mogu dati, s obzirom da je lokalitet na Križinama i dalje u funkciji bolnice za COVID. Dakle, rade s bitno smanjenim kapacitetom u hladnom pogonu. Također su istaknuli da na gastroskopiju ne mogu doći pacijenti koji nisu napravili testiranje na COVID, odnosno, testiranjem moraju potvrditi da su negativni na virus.

U Općoj bolnici Dubrovnik kažu da će se nastavak operativnog programa raditi po redu i vremenu naručivanja. Svi pacijenti koji budu dolazili na operacije morat će imati negativan bris na COVID unutar 24 sata. S obzirom da je na popisu za koji smo poslali upit bila i operacija mrene, izvijestili su nas da su do 06. svibnja odgodili 77 pacijenata koji su bili naručeni za tu operaciju.

Termini za RTG dijagnostiku prije i nakon normalizacije sustava po preporuci Stožera su promijenjeni , zbog odrađivanja naručenih termina u poslijepodnevnim satima po prioritetu naručivanja posebnih skupina pacijenata, u koje, primjerice, spadaju bolnički onkološki i žurni pacijenti. Liste čekanja su smanjene u dijagnostičko-terapeutskom djelu, te će sukladno smjernicama svi pacijenti koji nisu izvršili svoje naručene pregled biti obaviješteni o novim terminima pretrage ili pregleda – kažu u OB Dubrovnik.

'Svi su navalili, žele pregled, a kod mnogih on doista nije hitan'

Kao što smo već spomenuli, jedan od razloga relativno kratko vremena čekanja na trenutačnim listama je što se nove uputnice praktički i ne pišu. Kako je moguće čuti od pacijenata, trebaju otići na svoj redoviti, godišnji pregled u bolnicu, ali kod obiteljskog liječnika za to ne mogu dobiti uputnicu.

- Upravo tako, jer mi, obiteljski liječnici, imamo pravo procijeniti je li nužno da netko baš sad, a ne za deset ili petnaest, pa i mjesec dana, ode na pregled. I ja sama nekim pacijentima ove dane uskraćujem uputnicu, podržavam i kolege u tome. Svi su navalili, žele na pregled, a kod mnogih on doista nije hitan, daleko od toga, kaže Vikica Krolo, obiteljska liječnica iz Splita i predsjednica KOHOM-a, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine.

- Svi se ponašaju kao da epidemije nije niti bilo, odnosno kao da je više nema. Još smo prije pet mjeseci pričali o tome da je bolnički sustav u kolapsu, da nedostaje liječnika, a sada, samo što su se malo odškrinula vrata, svi žele na bolnički pregled. Ako netko kasni s godišnjim, redovitim pregledom, a sve je inače u redu, moje je mišljenje, može malo pričekati. Kažem pacijentima da mi se jave za deset, petnaest dana pa ćemo dalje odlučivati, ovisno o situaciji - ističe Krolo. Svi su se u zdravstvenom sustavu, dodaje, svojski potrudili da izbjegnemo talijanski scenarij, i sada moramo nastaviti biti oprezni i odgovorni.

- Nek' se pacijenti ljute na mene, spremna sam i na to, ali s nekim će uputnicama morati pričekati, jer bolnice nisu spremne na ono na što su naši ljudi navikli - zaključuje predsjednica KOHOM-a.

Bolnice muku muče s premalim budžetima

Kada su u pitanju liste čekanja, od bolnica se uvijek očekuje da daju svoj maksimum po pitanju kadrovskih i tehničkih kapaciteta, no često im to uopće nije jednostavno, zbog premalih limita i ekstremno niskih cijena zdravstvenih usluga. Jasno je da krajnjeg korisnika, pacijenta, ne zanima kako uprava bolnice vodi financijsku politiku, jer pacijentu je važno da što prije dođe na red i obavi ono za što je naručen. Ipak, sve treba gledati u širem kontekstu, i valja znati da sve bolnice muku muče s premalim budžetima, a za svaku obavljenu uslugu od HZZO-a dobivaju mizerne cifre, daleko ispod stvarne vrijednosti te usluge. Primjerice, operacija mrene je zahvat na koji se prilično dugo čeka u svim hrvatskim bolnicama, a mrena predstavlja veliki zdravstveni problem mnogim starijim ljudima ili oboljelima od dijabetesa. Kada bolnica obavi jedan takav zahvat na pacijentu, fakturirat će račun HZZO-u i za operaciju mrene dobiti 3.633 kune, s tim da su u tu cifru uključeni predoperacijska obrada i pregled. Istodobno, za sve to ćete u nekoj od privatnih oftalmoloških klinika platiti oko 13.500 kuna. Iz svega proizlazi da bolnice trebaju pružiti vrhunsku, stručnu uslugu u što kraćem roku, a da pritom država to ni približno ne prati adekvatnom financijskom kompenzacijom. Pa se bolnice snalaze, prisiljene su upadati u dugove prema dobavljačima, i u pravilu sve ove probleme kompenziraju trudom i entuzijazmom.