Ima li detoks pazuha smisla?

Ako se odlučite zamijeniti antiperspirant prirodnim dezodoransom, tijelu će trebati vremena za prilagodnu, tijekom kojeg se može promijeniti mikrobiom kože i razviti neugodan miris

<p>Svašta se danas detoksicira, od crijeva, jetre, kože, pa čak i - pazuha. Možda vam se to čini glupo, no ako želite prijeći s antiperspiranta na neki običan, prirodni dezodorans, moguće je da ćete se malo jače znojiti, te da taj dio tijela zasmrdi jače nego inače, pa vrijedi razmisliti o toj ideji. </p><h2>Što je detoksifikacija pazuha?</h2><p>Detoks pazuha podrazumijeva postupak tijekom kojega ispod ruke stavljate 'oblog' od ugljena, gline, jabučnog octa ili neke paste koja pročišćava, kako biste olakšali prijelaz s antiperspiranta na dezodorans.</p><p>Naime, antiperspirant i dezodorans nisu jedno te isto. Antiperspiransi su proizvodi dizajnirani da se zaustavi od znojenje. Često sadržavaju aluminij, koji blokira znoj iz pora na koži. S druge strane, dezodoransi ne zaustavljaju znojenje već 'samo' sprječavaju da se na oznojenom području razvije neugodan miris uslijed rasta bakterija. </p><p>Ako dulje vrijeme koristite antiperspirant, možda ćete poželjeti prijeći na manje 'agresivno' sredstvo. Ljudi to najčešće učine zbog zabrinutosti oko duljeg korištenja sredstva koje sadrži aluminij. Iako su znanstvenici podijeljeni oko njegove štetnosti, i ima onih koji tvrde da nema rizika, ima ljudi kojima koža reagira i ne mogu dugo koristiti takve proizvode, već moraju izabrati sredstva koja umiruju kožu. </p><p>Kako bilo, dobro će doći informacija i savjet više. </p><h2>Što se događa kad promijenite sredstvo?</h2><p>- Znojne žlijezde apsorbiraju antiperspirante i ne vraćaju se na normalnu razinu proizvodnje znoja brzo. Može proći i nekoliko dana da opet počnu proizvoditi početnu količinu znoja, čak i ako antiperspirant koristite samo jedanput - kaže dr. Rachel Nazarian iz Schweiger Dermatology Group u New Yorku. Kad jednom prijeđete s antiperspiranta na prirodni dezodorans, polako se vraća sposobnost znojnih žlijezda. Ukratko, tijelo samo prolazi kroz proces detoksikacije. </p><p>- U danima nakon prestanka primjene antiperspiranta primijetit ćete kako se znojenje povećava, a zatim normalizira na početnu razinu, dok prirodni dezodorans pomaže u maskiranju mirisa - pojašnjava Nazarian. Kaže kako je dovoljno pustiti tijelo da se navikne na novi proizvod. </p><p>No, tu je problem mikrobioma kože - skup bakterija, gljivica i drugih mikroorganizama koji žive na našoj koži, donosi portal <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/armpit-detox">MindBodyGreen.</a> </p><p>- Mikrobiom kože mijenja se ovisno o okolišu, odnosno mjestu, na primjer o tome je li to mjesto suho ili vlažno, dlakavo ili bez dlaka te je li riječ o dijelovima kože koji su izloženi i redovno se provjetravaju. Mikrobiom se može razlikovati i ovisno o godinama i spolu. Na primjer, znojni tinejdžer kojeg 'pucaju' hormoni ima sasvim drugačiji mikrobiom kože od žene u postmenopauzi, kaže liječnica Kara Fitzgerald.</p><p>Pazusi imaju specifičnu mikrobiološku nišu, koja vodi tome da se tu stvaraju neugodni mirisi. Naime, postoje određeni sojevi bakterija koje troše znoj i sebum u tom području i proizvode ono što mi znamo kao neugodan miris. Mikrobiom se vrlo lako može poremetiti, pa je dobro razmisliti o tome kako vratiti ravnotežu. </p><h2>Zašto biste trebali probati masku za detoksikaciju pazuha?</h2><p>Iako je sve ovo normalan proces kroz koji tijelo prolazi prirodno, mnogi se slažu da nanošenjem maske na to područje možemo pomoći u uspostavljanju ravnoteže i izbjeći stvaranje neugodnih mirisa. Evo prednosti tog postupka koje se spominju u tekstovima na Internetu: </p><p>- pomaže u 'čišćenju' sastojaka proizvoda koji sprječavaju znojenje. Tijelo će to učiniti i samo, no možda mu možete pomoći. <br/> - pomaže suzbijanju neugodnih mirisa, nakon čega će prirodni dezodorans dugoročno koristiti<br/> - smiruje iritaciju kože<br/> - uravnotežuje mikrobiom. U verzijama 'uradi sam' sastojak za uravnoteženje mikrobioma na tom području obično se spominje ocat, jer će pomoći vratiti pH kože u kiselo prirodno stanje. Postoje studije koje ukazuju na to da vraćajući pH na normalu možete pomoći uravnotežiti bakterije u tom području. </p><h2>Ima li detoksikacija u tom području efekta? </h2><p>Za svaki novi proizvod za njegu kože koji uvedete u praksu trebat će vremena da se koža navikne i to je proces koji se događa prirodno. no ako se odlučite za detoksikaciju, ona može olakšati taj prijelaz i umanjiti probleme. </p><p>Sami ćete procijeniti je li vam to potrebno, a ako se odlučite za detoksikaciju pazuha, evo i savjeta za pripremu prirodnog sredstva za to: </p><h2>Maska za detoksikaciju pazuha</h2><p>Sastojci:</p><p>- 1 žlica betonit. gline<br/> - 1 do 2 žličice vode<br/> - 1 žličica. jabučnog octa</p><p>Pomiješajte sve sastojke i nježno nanesite pastu prstima na područje ispod pazuha. Ostavite desetak minuta, pa isperite pod tušem. </p>