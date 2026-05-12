Dijabetes ima mnogo lica: Sve o tipovima bolesti, simptomima i novom dijabetesu tipa 5

Dijabetes je jedna od najraširenijih kroničnih bolesti današnjice, a broj oboljelih raste iz godine u godinu. Iako većina ljudi poznaje samo dijabetes tipa 1 i tipa 2, medicina danas razlikuje više oblika šećerne bolesti. Posebnu pažnju posljednjih mjeseci privukao je dijabetes tipa 5, novi službeno priznati oblik bolesti povezan s pothranjenošću u ranom životu.

Stručnjaci upozoravaju da dijabetes nije jedinstvena bolest, nego skup poremećaja koji imaju zajedničku karakteristiku – povišenu razinu glukoze u krvi. Uzroci, simptomi i načini liječenja mogu biti vrlo različiti, zbog čega je pravilna dijagnoza ključna za uspješno liječenje i prevenciju komplikacija.

Što je dijabetes?

Dijabetes ili šećerna bolest nastaje kada organizam ne proizvodi dovoljno inzulina ili kada inzulin ne djeluje učinkovito. Inzulin je hormon koji proizvodi gušterača, a njegova je osnovna zadaća omogućiti glukozi da iz krvi uđe u stanice i posluži kao izvor energije.

Kada inzulina nema dovoljno ili ga tijelo ne može pravilno iskoristiti, šećer ostaje u krvotoku. Dugotrajno povišene vrijednosti glukoze mogu oštetiti krvne žile, živce, oči, bubrege i srce.

Najčešći simptomi dijabetesa uključuju:

pojačanu žeđ

učestalo mokrenje

kronični umor

nagli ili neobjašnjivi gubitak težine

zamagljen vid

sporo zacjeljivanje rana

česte infekcije

trnce u rukama i nogama

Iako simptomi mogu biti slični, različiti tipovi dijabetesa imaju potpuno drugačije uzroke i zahtijevaju različite pristupe liječenju.

Dijabetes tipa 1: Autoimuna bolest koja traži doživotnu terapiju

Dijabetes tipa 1 nastaje kada imunološki sustav greškom napadne beta-stanice gušterače koje proizvode inzulin. Zbog toga organizam ostaje bez mogućnosti regulacije šećera u krvi.

Ovaj oblik bolesti najčešće se javlja u djetinjstvu ili adolescenciji, ali se može razviti i kod odraslih osoba. Simptomi se obično pojavljuju naglo i intenzivno.

Najčešći znakovi uključuju:

izrazitu žeđ

često mokrenje

nagli gubitak tjelesne težine

iscrpljenost

mučninu

zamućen vid

Bez liječenja može doći do ketoacidoze, ozbiljnog stanja opasnog po život.

Kako se liječi?

Osobe s dijabetesom tipa 1 moraju svakodnevno uzimati inzulin, putem injekcija ili inzulinske pumpe. Osim terapije, ključnu ulogu imaju:

redovito mjerenje šećera

pravilna prehrana

brojanje ugljikohidrata

tjelesna aktivnost

Prehrana se temelji na uravnoteženim obrocima bogatim vlaknima, kvalitetnim proteinima i složenim ugljikohidratima.

Dijabetes tipa 2: Najčešći oblik bolesti modernog doba

Dijabetes tipa 2 čini više od 90 posto svih slučajeva dijabetesa. Kod ovog oblika organizam i dalje proizvodi inzulin, ali ga stanice ne koriste učinkovito. To stanje naziva se inzulinska rezistencija.

Bolest se najčešće povezuje s:

prekomjernom tjelesnom težinom

sjedilačkim načinom života

lošim prehrambenim navikama

genetskom predispozicijom

starenjem

Za razliku od tipa 1, simptomi se razvijaju postupno i često godinama prolaze neprimijećeno.

Simptomi tipa 2

Mnogi ljudi dugo nemaju jasne tegobe, a bolest se otkrije tek nakon komplikacija. Najčešći simptomi uključuju:

kronični umor

pojačanu žeđ

sporo zacjeljivanje rana

učestale infekcije

trnce i peckanje u udovima

zamagljen vid

Može li se spriječiti?

Dijabetes tipa 2 često se može odgoditi ili spriječiti promjenom životnih navika. Stručnjaci preporučuju:

održavanje zdrave tjelesne težine

najmanje 150 minuta aktivnosti tjedno

prehranu bogatu povrćem i vlaknima

smanjenje unosa šećera i procesirane hrane

Liječenje obično započinje promjenom prehrane i povećanjem tjelesne aktivnosti, a po potrebi se uvode lijekovi poput metformina. U kasnijim fazama nekim pacijentima potreban je i inzulin.

Gestacijski dijabetes: Dijabetes u trudnoći

Gestacijski dijabetes javlja se tijekom trudnoće, najčešće između 24. i 28. tjedna. Nastaje zbog hormonalnih promjena koje smanjuju osjetljivost organizma na inzulin.

Mnoge trudnice nemaju simptome, pa se bolest često otkriva rutinskim OGTT testom.

Tko je pod povećanim rizikom?

Veći rizik imaju žene koje:

imaju višak kilograma

imaju obiteljsku povijest dijabetesa

su starije od 35 godina

su ranije rodile dijete teže od 4 kilograma

su već imale gestacijski dijabetes

Zašto je važno liječenje?

Neliječeni gestacijski dijabetes može povećati rizik komplikacija za majku i dijete. Iako se nakon poroda često povlači, povećava mogućnost razvoja dijabetesa tipa 2 kasnije u životu.

Liječenje uključuje:

pravilnu prehranu

kontrolu unosa ugljikohidrata

redovitu fizičku aktivnost

praćenje šećera u krvi

inzulin ako je potreban

Sekundarni dijabetes: Posljedica drugih bolesti

Sekundarni dijabetes razvija se kao posljedica drugih zdravstvenih stanja ili lijekova. Najčešći uzroci uključuju:

pankreatitis

rak gušterače

cističnu fibrozu

hormonske poremećaje

dugotrajnu terapiju kortikosteroidima

operacije gušterače

Kod ovog oblika liječenje se prvenstveno usmjerava na osnovni uzrok bolesti.

Ako se stanje koje je izazvalo dijabetes uspješno kontrolira, moguće je poboljšanje regulacije šećera u krvi.

Dijabetes tipa 5: Novi službeno priznati oblik bolesti

Posebnu pozornost znanstvene zajednice izazvalo je službeno priznanje dijabetesa tipa 5. Međunarodna federacija za dijabetes potvrdila je postojanje ovog oblika bolesti nakon desetljeća rasprava i istraživanja.

Dijabetes tipa 5 povezan je s kroničnom pothranjenošću tijekom djetinjstva i adolescencije. Najčešće pogađa mlade i izrazito mršave osobe u siromašnijim dijelovima svijeta.

Procjenjuje se da bi od ovog oblika bolesti moglo bolovati između 20 i 25 milijuna ljudi.

Za razliku od tipa 1 i tipa 2, ovdje problem nije autoimuni napad niti inzulinska rezistencija.

Dugotrajna pothranjenost, posebno nedostatak proteina i važnih mikronutrijenata, može trajno usporiti razvoj gušterače. Takva gušterača ne može proizvesti dovoljno inzulina za normalno funkcioniranje organizma.

Istraživanja pokazuju da pothranjenost u ranom životu može ostaviti trajne posljedice na razvoj organa odgovornih za regulaciju šećera.

Misterij star sedam desetljeća

Prvi slučajevi ovog neobičnog oblika dijabetesa opisani su još 1955. godine na Jamajci. Liječnici su primijetili mlade, pothranjene pacijente čiji simptomi nisu odgovarali ni tipu 1 ni tipu 2.

Pacijenti su imali vrlo visoke vrijednosti šećera u krvi, ali nisu razvijali ketoacidozu, karakterističnu za neliječeni dijabetes tipa 1.

Svjetska zdravstvena organizacija jedno je vrijeme priznavala ovaj oblik bolesti, no kasnije ga je uklonila iz klasifikacije zbog nedostatka dokaza. Tek desetljećima kasnije nova istraživanja ponovno su potvrdila da se radi o posebnom obliku dijabetesa.

Po čemu se dijabetes tipa 5 razlikuje od ostalih?

Pacijenti s dijabetesom tipa 5 imaju nizak BMI i manjak inzulina, ali njihove stanice i dalje dobro reagiraju na inzulin. Upravo je to velika razlika u odnosu na dijabetes tipa 2.

Najčešći simptomi uključuju:

ekstremnu žeđ

često mokrenje

kronični umor

nagli gubitak težine

zamagljen vid

slabost

Bolest se često pogrešno dijagnosticira kao dijabetes tipa 1.

Zašto pogrešna dijagnoza može biti opasna?

Pacijenti s dijabetesom tipa 5 izrazito su osjetljivi na inzulin. Ako prime previsoke doze inzulina, može doći do teške hipoglikemije, odnosno opasnog pada šećera u krvi.

Zbog toga stručnjaci smatraju da liječenje mora biti prilagođeno svakom pacijentu.

Danas se preporučuje kombinacija:

manjih doza inzulina

oralnih lijekova

prehrambene rehabilitacije

nadoknade nutritivnih nedostataka

Stručne organizacije rade na razvoju službenih smjernica za dijagnostiku i liječenje dijabetesa tipa 5.

Zašto je važno razlikovati tipove dijabetesa?

Iako svi oblici dijabetesa dovode do povišenog šećera u krvi, liječenje nije isto za svakog pacijenta.

Pogrešna dijagnoza može dovesti do:

neuspješnog liječenja

ozbiljnih komplikacija

hipoglikemije

oštećenja organa

povećanog rizika smrtnosti

Zbog toga liječnici sve više naglašavaju individualni pristup i detaljnu dijagnostiku.

Život s dijabetesom

Bez obzira na tip bolesti, kvalitetan život s dijabetesom moguć je uz pravilno liječenje i promjene životnih navika.

Najvažnije preporuke uključuju:

redovite liječničke kontrole

praćenje razine glukoze

uravnoteženu prehranu

tjelesnu aktivnost

dovoljno sna

smanjenje stresa

prestanak pušenja

Rano otkrivanje bolesti i dobra edukacija pacijenata ključni su za sprječavanje komplikacija poput bolesti srca, oštećenja bubrega, gubitka vida i neuropatije.

Dijabetes više nije samo 'šećer'

Suvremena medicina danas zna da dijabetes nije jedna bolest nego čitav spektar različitih metaboličkih poremećaja. Novo priznanje dijabetesa tipa 5 dodatno pokazuje koliko je važno razumjeti uzroke bolesti i prilagoditi terapiju svakom pacijentu.

Dok su dijabetes tipa 1 i tipa 2 najpoznatiji oblici, sve je jasnije da postoje i drugi, manje poznati tipovi koji zahtijevaju poseban pristup. Upravo zato stručnjaci naglašavaju važnost edukacije, ranog prepoznavanja simptoma i individualiziranog liječenja.

Kako istraživanja napreduju, očekuje se još preciznija klasifikacija bolesti i razvoj novih terapija koje bi milijunima ljudi mogle omogućiti kvalitetniji i sigurniji život.