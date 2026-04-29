Dijelu dijabetičara vraćeno pravo na 100 trakica i lanceta za mjerenje šećera godišnje!

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Pravo će moći ostvariti osobe s dijabetesom koje nisu na inzulinu, ako imaju zabilježene hipoglikemije, ili uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest ili primaju povećanu dozu glukokortikoida

Upravno vijeće HZZO-a na sjednici 29. travnja donijelo je odluku temeljem koje će sve osigurane osobe koje se liječe od dijabetesa, tabletama ili drugom ne-inzulinskom terapijom, imati mogućnost da im liječnik odobri veći broj dijagnostičkih trakica i lanceta. U HZZ-u kažu da je odluka donijeta na temelju praćenja problema osoba s dijabetesom, s ciljem da se podigne kvaliteta njihovog života. 

Pravila se ne mijenjaju za osobe s dijabetesom koje se liječe na inzulinu: oni će i dalje svaka tri mjeseca ostvarivati pravo na 90 komada trakica ako inzulin prima jedanput dnevno, 180 komada, ako ga primaju dva puta i 275 komada ako ga  primaju 3 puta dnevno.

Svi koji inzulin primaju više od 3 puta dnevno imaju pravo na 375 trakica. Prava se ne mijenjaju niti za trudnice koje su na terapiji s inzulinom (može se odobriti 500 komada za 3 mjeseca) niti za djecu do 18. godine života (625 komada u 3 mjeseca). 
Izmjene se odnose na dijabetičare koji se ne liječe inzulinom, već su na tabletama, ili drugoj vrsti terapije. Oni su dosad imali pravo na 50 trakica i lanceta za 12 mjeseci. A od ove odluke liječnik im ubuduće iznimno može propisati dodatnih 50 komada, odnosno ukupno do 100 godišnje, ako se radi o bolesniku s dokumentiranom hipoglikemijom zabilježenom u posljednja tri mjeseca, zatim kod onih koji imaju uznapredovalu kroničnu bubrežnu bolest te onih koji su na terapiji glukokortikoidima u dozi većoj od 5mg prednizon-ekvivalenta duže od 30 dana. Odobrenje za dodatni broj trakica osiguranoj osobi daje se privremeno, uz obveznu ponovnu procjenu medicinske indikacije nakon isteka razdoblja od 6 mjeseci.

Iz Saveza dijabetičkih udruga pozdravili su ovu odluku, naglasivši kako je stara odluka iz 2021. godine, kada je smanjeno pravo sa 100 na 50 trakica i lanceta godišnje izazvala snažnu reakciju dijabetičke zajednice i velikog dijela struke, jer je pacijentima smanjena mogućnost samokontrole šećera u krvi kod kuće.

- Za mnoge osobe s dijabetesom, osobito starije i slabijeg imovinskog stanja, dodatna kupnja trakica u ljekarnama nije bila realna opcija, a dugoročno je lošija regulacija šećerne bolesti povećavala rizik od komplikacija prouzročenih šećernom bolesti, ističe se u priopćenju Stručnog društva za dijabetes i bolesti metabolizma, Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, Koordinacije hrvatske obiteljske medicine, portala naInzulinu.com i drugih dionika. 

- Ovo nije povratak svih prava kakva su postojala prije 2021. godine, ali jest važan i razuman korak naprijed. Osobama s većim rizikom se omogućuje bolji uvid u vlastitu bolest, a zdravstveni sustav preuzima razuman financijski teret”, poručuju iz dijabetičke zajednice - zaključuje se. 

