Dijete celebrityja: Otkrivamo koje su opasne, a koje djeluju

Celebrityji su ozloglašeni zbog poticanja 'instant' rješenja za mršavljenje. I oni često potežu za brzopoteznim rješenjima za liniju, od detoks čajeva do dijeta sa smanjenom količinom ugljikohidrata, čime se onda i pohvale na društvenim mrežama. No ljudi često zaborave da oni imaju osobnog trenera, kuhara i tim zdravstvenih profesionalaca.

Zato svojim objavama mogu ugroziti fanove. Naime, prebace li se ljudi na neki režim prehrane koji celebrityji zagovaraju bez planiranja, mogu ugroziti svoje zdravlje. Upitali smo nutricionisticu Sandru Marić Bulat koje se opasnosti skrivaju iza takvih načina prehrane.

Shakeovi koji mijenjaju obroke - Khloe Kardashian

Shakeovi su niskokalorična pića, kojima ljudi često mijenjaju obroke, jer žele 'prevariti želudac'. Khloe Kardashian objavila je 2018. na Instagramu svoju fotografiju sa shakerom iz teretane i napisala da se osjeća čvrsto i zategnuto uz shakeove. Takvi se napici u osnovi temelje na bjelančevinama i uključuju sastojke koji bi trebali poticati mršavljenje.

No takav pristup ne prati načela zdrave, raznolike prehrane. Proteinske shakeove bi bilo bolje upotpuniti drugim obrocima. Uključite u prehranu obilje povrća, graha, mahunarki kako biste povećali sadržaj hranjivih tvari, naročito vlakana kojih u takvoj vrsti prehrane nedostaje, kaže nutricionistica Sandra Marić Bulat.

- Proteini tih shakeova su najčešće hidrolati, a oni ne opterećuju jetru. Ne prolaze kroz nju nego idu direktno u krv i mišiće. To je super varijanta za sportaše. No iako sam pobornik shakeova, s njima ne treba pretjerivati. Jedan na dan može, nakon vježbanja, kao međuobrok ili zamjena za jedan obrok. No baš zato što takvim obrocima nedostaje vlakana, treba povećati njihov unos u drugim obrocima, primjerice kroz mahunarke. One sadrže škrob i proteine, niskokalorične su i ne sadrže masnoće. Sadrže aminokiselinu arginin važnu za održavanje mišićne mase, ali i puno vlakana pa su korisne uz shakeove da se prehrana izbalansira. No danas se počelo i samim proteinskim shakeovima dodavati jedan do dva grama vlakana. Ipak, nije se dobro u potpunosti prebaciti na takvu tekuću hranu jer može patiti gušterača – upozorava nutricionistica Marić Bulat.

Veganstvo – Beyonce i Jay Z

Par je prvi put isprobao veganstvo 2013. i od tada potiču prehranu na biljnoj bazi zbog, kako tvrde, "boljeg utjecaja na zdravlje i okoliš".

Udružili su se s Beyoncéinim trenerom Markom Borgesom koji je kreirao plan biljne prehrane koji traje 22 dana. No to može uvući osjetljive skupine poput mladih djevojaka u trend veganstva, a takva se prehrana treba pažljivo planirati kako bi tijelo dobilo potrebnu količinu hranjivih tvari. Može dovesti do nedostatka važnih vitamina, osobito vitamina B i željeza. Budući da ova dijeta uključuje dane 'bez mesa', tada ga treba zamijeniti biljnim izvorima, masnom ribom i mliječnim proizvodima.

- Kad ljudi naglo izbace meso, dolazi do nedostatka aminokiselina i proteina koje je jako teško zadovoljiti iz namirnica biljnog porijekla. Kod vegana nedostaje i B vitamina, cinka i željeza koje treba znati nadoknaditi. Zato su za njih korisni izvori poput spiruline. No prelazak na veganstvo treba biti dobro planiran. Pogotovo ako se ne jede niti riba, jaja, niti mliječni proizvodi, tijelo počne propadati. Onaj tko se u to upušta treba znati puno o toj prehrani i nadomjescima, odnosno dodacima prehrani – upozorava nutricionistica Marić Bulat.

Keto dijeta - Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian je u veljači prošle godine poručila da je imala "stvarno pozitivno iskustvo" s ketogenom dijetom, unatoč glavoboljama i niskoj razini energije koju je imala nekoliko tjedana. Dijeta ograničava ugljikohidrate u prehrani na manje od 50 g, da bi tijelo počelo crpiti mast kao glavni izvor energije.

Problem je što su u ovoj prehrani ugljikohidrati vrlo ograničeni i gotovo sve žitarice, mahunarke, kruh, riža i tjestenina izbacuju, a uzimaju se samo oni koji se nalaze u voću i povrću.

- Keto dijeta korisna je kratkoročno. Ako ne možemo izgubiti kilograme, tako ustvari na jedan brzi način potičemo organizam da počne gubiti kilograme. No ako primjenjujemo takvu dijetu dulje vrijeme, brži je povratak kilograma, odnosno jače izražen jo-jo efekt. Zato se takve dijete korisno pridržavati maksimalno tri tjedna. No kad izbacujete ugljikohidrate, treba pripaziti jer može doći do vrtoglavica, smanjene koncentracije, glavobolje, nervoze... – upozorava nutricionistica Marić Bulat.

Detox čajevi - Cardi B, Khloe Kardashian i Marnie Simpson

Detox čajevi često se reklamiraju kao odličan način za topljenje sala, smanjenje žudnje za hranom i bolju probavu. Cardi B jednom je svojim sljedbenicima na Instagramu povodom 'crnog petka' preporučila da ako već troše, da radije potroše novac na čajnu mješavinu za detoksikaciju.

No ovakvi proizvodi često sadrže laksative, poput biljke sene koja ima takav učinak, a smjernice britanske Nacionalne zdravstvene službe navode da se sena ne smije koristiti više od tjedan dana. Uobičajene nuspojave uključuju i grčeve u želucu i proljev, piše Daily Mail.

- Sena primjerice izaziva gubitak kalija i magnezija, te općenito minerala. Zato nije dobro koristiti mješavine s takvim preagresivnim sastojcima. Ako uzimamo detoksikacijske čajeve, uz njih treba piti puno tekućine. Oni nisu zamjena za tekućinu. Oni izbacuju višak tekućine pa uz njih treba piti puno vode, jer inače nemate čime isprati tijelo. Samim čajevima isperete kalcij, magnezij i kalij iz tijela. I primjerice zeleni čaj ima diuretičko djelovanje, pa i uz njega treba piti puno vode – naglašava dipl.. ing. nutricionizma Marić Bulat.

Dodaje da je kombinacija đumbira i mente siguran detoks napitak za svaki dan. Komadić svježeg đumbira i svježe mente doda se vodi. Takav napitak čisti jetru, izbaci suvišnu tekućinu iz tijela, ali nije preagresivan, a daje energiju. Korisno ga je popiti ujutro i navečer ili barem šalicu na dan, kaže nutricionistica.

'Detox dijeta' - Jennifer Lopez

U siječnju je Jennifer Lopez objavila na Instagramu da se na četvrti dan svog desetodnevnog izazova 'bez ugljikohidrata i šećera' osjeća bolje. Poticala je 86 milijuna svojih sljedbenika da joj se pridruže.

Iako postoji tvrdnja da bi žudnja za izbačenim slatkišima mogla dovesti do prejedanja, nutricionistica Marić Bulat kaže da je pobornik izbacivanja šećera.

- Našem tijelu treba tri tjedna da prihvati drugačiji način prehrane. Ako primjerice izbacimo slatko na tri tjedna, tada sigurno više neće doći do prejedanja. Nakon deset dana možda još i dođe, ali nakon tri tjedna takvog režima tijelo će tražiti puno manje slatkog. No ako izbacujete ugljikohidrate općenito, desetak dana je taman – zaključuje.

Sok od celera - Miranda Kerr i Kylie Jenner

Brza pretraga na Instagramu za 'celeryjuice' (sok od celera) donosi više od 84.000 rezultata, a slavni poput Mirande Kerr i Kylie Jenner tvrde da piju svijetlozeleno piće, koje nedvojbeno izgleda 'zdravo'.

U kolovozu 2018., Miranda Kerr napisala je: „Uvijek započinjem dan svježim sokom celera kojeg radim kod kuće“.

- Takva detoksikacija mogla bi biti korisna ako se kratko provodi, nekih tri dana. Pijete li tri dana čašu svježeg soka od celera ujutro, to će vam pomoći da izbacite toksine, a sadrži minerale. No celer ima estrogensko djelovanje, pa primjerice ženama koje imaju sklonost za karcinom dojki, ne bih ga baš preporučila. Zato ne treba pretjerivati, no uzima li se kratko, primjerice tri dana, neće se ništa dogoditi – kaže nutricionistica Marić Bulat.

Lizalice koje suzbijaju apetit - Kim Kardashian

Kim Kardashian 2018. je na Instagramu promovirala lizalice kao poticaj za mršavljenje. Pobornici ovog trenda lizalice uzimaju između obroka kako bi se zasitili. Te lizalice sadrže ekstrakt šafrana za kojeg proizvođač tvrdi da suzbija apetit. No osim pretpostavljenog čarobnog efekta ekstrakta šafrana. te lizalice pune su šećera.

- Tu je zapravo trik u lizanju. Ono daje mozgu jedan signal kao da smo mi ustvari pojeli, zbog čega potiču osjećaj sitosti. No lizalice nisu preporučljive zbog šećera, pa je za međuobrok bolje uzeti zdrave grickalice poput badema. Čak i da su u lizalicama u pitanju zaslađivači, oni bi stvarali plinove, nadutost i proljev. Bolje su zdrave masnoće nego šećeri jer su to prazne kalorije, a bademi uz to još sadrže i vlakna – objašnjava nutricionistica Marić Bulat.

Preskakanje doručka - Gwyneth Paltrow

Gwyneth Paltrow u lipnju 2017. rekla je da često preskače doručak, ali se prepušta večeri:

'Moj prvi obrok u danu je obično ručak. Pazim s ugljikohidratima da mi razina energije bude u ravnoteži tijekom dana. Kod kuće, popuštam uzde: uzmem čašu vina, možda i kruh sa sirom, pomfrit.'

No preskakanje doručka se ne preporučuje jer može dovesti do niskih razina energije kroz dan te prejedanja kasnije u danu.

- Doručak je najvažniji obrok u danu i nije ga pametno preskakati jer tada dolazi do pada energije i koncentracije tijekom dana. No postoji jedno pravilo, a to je da mi preko dana moramo unijeti jednu određenu količinu kalorija. Hoćemo li ju unijeti ujutro, popodne ili navečer, to je sasvim svejedno. Zato ne vrijedi ono da se ne smije jesti kasno navečer. Svejedno je hoćemo li mi nešto pojesti kasno navečer, no kasnim obrocima opterećujemo gušteraču, što može dovesti do dijabetesa – objašnjava nutricionistica Marić Bulat.