Craft pekarnice su pekarnice koje svoje proizvode peku po originalnim recepturama i tradicionalnim procesima pravljenja. Osim kruha u kojem nema aditivima i mehaničkog tretiranja, u njima možete pronaći i veliki izbor ostalih pekarskih proizvoda, od raznih slatkih i slanih peciva do kolača. S obzirom na to koliku pažnju posvećuju svojim proizvodima te kakve kvalitetne sastojke koriste, proizvodi u craft pekarnicama su nešto skuplji nego u ‘običnim’ pekarama i trgovinama.

Simple Bake

U Zagrebu postoji nekoliko craft pekarnica, a jedna od njih je i Simple Bake na adresi u Zelinska ulica 7 na Martinovki. Vlasnica ove pekarnice je Jelena Tomašević, a tvrdi kako je otvaranje pekarnice bio logičan nastavak poslovanja i ponude, pošto drži i restoran Simple Green koji u svojoj ponudi nudi isključivo vegansku hranu.

- S vremenom se pokazalo da naši gosti sve češće pitaju za bezglutenske opcije, te kruh, peciva i kolače, pa smo im odlučili to i ponuditi - tvrdi Jelena. Simple Bake inače postoji godinu dana, a uz sve turbulencije koje su se događale proteklih mjeseci, vlasnica je i više nego zadovoljna s prepoznavanjem njihove ponude i kvalitete.

- Mislim da svaka pekarnica nudi svoje viđenje i pristup pripremi pekarskih proizvoda, te takva ponuda nalazi kupce koji žele upravo takav proizvod. Mi smo posvećeni kupcima veganski i bezglutenske orijentacije kada je u pitanju prehrana, te zdraviji način života - objasnila je.

Što se tiče ponude, Jelena je ispričala kako se u pekarnici svakog dana priprema i svježe peče slatki i slani program uz ponudu više vrsta kruha, baguetta, peciva te je dodala kako će i najzahtjevniji kupci tu pronaći nešto za sebe. Trenutno u ponudi imaju bijeli, polubijeli i kruh sa sjemenkama, te posebni kruh koji nema brašna ni kvasca već se sastoji samo od zrnja i vlakana. Također, od nedavno, uz pizze, pripremaju i focacciu i burek sa krumpirom i jabukama, a uskoro im stiže i u inačici zeljanice.

- Oni koji vole slani gablec često se odlučuju i za naše sendviče - pripremamo ih od tostiranog kruha te svježeg povrća uz našu majonezu, dimljeni tofu i veganski sir - rekla je vlasnica i dodala kako od slatkih proizvoda imaju pite od rogača s narančom, kestena s čokoladom, jabukama, te šljivama, a od prhkog tijesta tu su pite od jabuka i višanja te keksi koje pripremaju u više raznih okusa od onih s čokoladom do onih s raznim pekmezima, kikiriki maslacem, a za one koji vole drugačije tu su i keksi s chillijem i šarenim paprom.

Od kruha, Simple bake nudi bijeli, polubijeli, sa sjemenkama te 'zdravi' kruh bez kvasca i brašna sa sjemenkama i vlaknima uz malo sezama ili bučinih sjemenki. Ova pekarnica također njeguje bezglutenski program koji je poseban i zahtjevan, stoga je vlasnica svoje povjerenje poklonila gotovim certificiranim smjesama za pripremu pekarskih proizvoda iz Njemačke. U pripremi kruha i peciva se koristi normalan kvasac, a uskoro u ponudi će imati i kiselo tijesto.

Kad su noviteti u pitanju, u ovoj pekarnici ih zaista možete vidjeti na tjednoj bazi jer Simple bake uvijek nudi nešto novo i drugačije, pa će tako uskoro u ponudi imati i burek sa zeljem, te stižu i uskršnji kolačići. S obzirom na raznoliku i kvalitetnu ponudu, sve što se ispeče u ovoj pekari se i proda isti dan jer sve ima nekako svoje kupce i često peku po narudžbi i rezervacijama.

- Cijeli je program i u našoj catering ponudi pa smo podržali tako i razna događanja, vjenčanja, rođendane i promocije - dodala je vlasnica.

Pošto ova pekarnica ima samo veganske i bezglutenske proizvode, ovakav program zahtjeva i malo drugačiji pristup.

- Ono što najviše razlikuje ovaj segment je visoka cijena nabave namirnica, a potreba za prihvatljivom cijenom na polici ne ostavlja puno prostora kao u tradicionalnoj pekarnici. Cijena kilograma smjese za pripremu našeg kruha je čak i 10 puta skuplja od klasičnog, a i zahtjevnija u pripremi - objasnila je vlasnica.

Nadalje, Jelena tvrdi kako joj je, otkad je krenula sa pripremom zdrave hrane, važan dio suradnje sa lokalnim dobavljačima koji su im vjerni i sa većinom je u prisnim prijateljskim odnosima koji donose veselje, zajedničke suradnje i uspjeh finalnog izgleda i okusa njihovog proizvoda.

- Naši OPG partneri nas podržavaju sa prefinim zelenjem iz okolice Zagreba i Dalmacije, narančama iz Dubrovnika, jabukama iz Slavonije i Zagorja, šampinjonima i bukovačama iz okolice Zagreba - rekla je Jelena.

Pekara Kuraž

Jedna su od rijetkih pekara koja u svoja tijesta ne stavlja nikakve aditive ni konzervanse, a jedina su pekara koja sve peče u krušnim pećima. K njima dolaze ljudi s raznim zdravstvenim problemima koji moraju izbjegavati aditive, bijelo brašno, pšenicu, gluten i slično.

- Ljudi su počeli shvaćati važnost prehrane i koliko je za zdravlje bitno što unosimo u svoje tijelo. Obično ljudi ne traže u pekarama nešto što će ima pomoći kod njihovog zdravlja, a kod nas dolaze baš zbog toga. Imamo i mnogo sportaša koji dolaze po proteinski kruh, chia pločice, ali i nešto za zasladiti se - rekla nam je Monika Galic koja je zadužena za 'ugled' pekare, a pravi vlasnici su njezini roditelji Snježana i Joža iz Zagorja.

U ponudi trenutno imaju 14 vrsta kruha, a žitarice koje koriste su pšenica, raž, heljda, bijeli i žuti kukuruz i pir. Kruh se proizvodi u Zagorju u noćnoj smjeni te se dostavlja u Zagreb na tri prodajna mjesta ove pekare - tržnica Dolac, Kvatrić te Špansko.

- Imamo kruh od čistog integralnog pira koji je odličan za dijabetičare i ljude koji imaju problema s glutenom. Osim kruha, imamo i razne druge proizvode od pira poput tjestenina, mlinaca, krekera i keksa. Osim toga, imamo dva u potpunosti bezglutenska kruha od žutog kukuruza kao i beskvasne vrste kruha poput kombinacije pira i buče koji je nevjerojatno gust, sočan, ali i mekan. Neke od naših vrsta kruha imaju samo po 300 g i izgledaju malo, ali činjenica je da su toliko zasitni da ih ne možete puno pojesti odjednom. Za one koji izbjegavaju brašno u potpunosti, imamo proteinski kruh koji se radi od svježeg sira, jaja i sjemenki. Za njega ljudi često kažu da je više kolač nego kruh - istaknula je Monika.

Dnevno proizvode preko 600 kg kruha, a kruh s kojim su započeli s radom je Zmjesni kruh. On se radi od 70% bijelog kukuruza, malo raži i malo pšenice.

- To je kruh koji se tradicionalno radio u Zagorju i koji se pekao u krušnim pećima. Iako je bijeli kukuruz bio svakodnevna namirnica u Zagorju, u Zagrebu još uvijek dosta ljudi ne zna za njega - kaže i dodaje kako je bijeli kruh i dalje najprodavaniji.

Osim kruha imaju i razne vrste peciva, tjestenina, mlinaca, suhih keksi, krekera te krušnih mrvica.

Posebno se ističu i po svojoj specifičnoj orahnjači.

- Kad vidite našu orehnjaču, sva pitanja padaju u vodu. A kad je probate, zaboravljate na sve dotadašnje. Stavljamo jako puno nadjeva, a djelatnice su se izvježbale da naprave minimalno osam slojeva. Nekad ih bude čak i do 11. Nema ništa posebno u tome - starinski recept i spretne ruke. To je sve što nam treba. Takva orehnjača se uvijek jela u našoj obitelji. To je jedan

od naših starih recepata koji dolazi ispisan rukom iz neke stare bilježnice, a nije kreiran posebno za pekaru. Nem krušnih mrvica ni kupljenog nadjeva. Orahe kupujemo isključivo najbolje kvalitete i sami ih meljemo doma - objasnila je Monika i otkrila nam kako za Uskrs pripremaju i dvije vrste kuglofa.

A, za sve proizovde zaslužna je Snježena koja osmiščjava sve recepte za kruh, peciva i kolače

- Bez nje teško da bi išta od ovoga i postojalo. Ona ima najspretnije ruke i jako je samokritična. Provodi jako puno vremena u pekari. Nekad prođe i po mjesec dana, a da se ne makne iz dvorišta. Za razliku od nje, otac se brine za dio nabave, dostavu, održavanje i slično. On je tu kad zatrebaju mišići - rekla je za kraj Monika.

Bread Club

Bread Club je craft pekarnica koja je svoja vrata otvorila prije dvije godine. Trenutno se nalazi na dvije lokacije u Zagrebu - na Trešnjevci i u Vlaškoj, a svime upravlja jedan mali vrijedan tim vlasnika - Anamaria Palić, Zrinka Zajec, Darko Kušić i Andrija Pernar. Njihova ponuda posebna je u tome što se u proizvodnji kruha ne koriste kemijski dodatci (aditivi), kao ni industrijski kvasac. Sve je bazirano na prirodnom kvascu koji se dobije fermentacijom brašna i vode, te 24-satnoj hladnoj fermentaciji tijesta.

- Priča je započela tako što nam je poznanik s Prehrambenog fakulteta objasnio prirodni kvasac i što sve s njim možemo napraviti. Svidjelo nam se što je cijeli proces proizvodnje s prirodnim kvascem potpuno prirodan – imate kruh koji sadrži doslovno brašno, sol i vodu, a diže se pomoću prirodnog kvasca, odnosno kiselog tijesta koje se dobiva fermentacijom brašna i vode. U samom startu, sestra i ja smo nakon pomnog istraživanja odlučile otvoriti kućicu na zagrebačkom Fuliranju, a paralelno smo počele uređivati prvu poslovnicu i tražiti zaposlenike. Zaposlili smo Andriju i Darka te uskoro postali i poslovni partneri. Danas smo pravi tim - priča nam Zrinka Zajec, jedna od vlasnica Bread Cluba.

- Nudimo devet vrsta kruhova s prirodnim kvascem, croissante koji su rađeni isključivo s maslacem, cookie, te pizze. Od brašna koristimo pšenično, kukuruzno, raženo, integralno, pirovo i heljdino - kaže Zrinka.

Od proizvoda, svakako se najviše izdvaja Focaccia, kruh od pira, pšenični bijeli kruh, croissant od badema i cruffin začina Tonka. Kruhovi su s prirodnim kvascem i fermentiraju 24 sata, dok se croissanti i cruffini rade 3 dana. Kreme su također ručno rađene. Cijela proizvodnja događa se u Trakošćanskoj, gdje je otvorena i prva pekarnica Bread Club. U pekarnici u Vlaškoj, Bread Club 2, kruh dostavljaju dva puta dnevno, a lisnato tijesto se peče na licu mjesta.

- Kupci su i više nego zadovoljni. Većinu ih poznajemo te ih rado pitamo za mišljenje kad radimo neki novi proizvod - kaže Zrinka.