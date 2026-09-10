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HUMANITARNA AKCIJA

Divna akcija: 'Stvaramo dom za osobe s cerebralnom paralizom'

Piše Goran Ivanović,
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Divna akcija: 'Stvaramo dom za osobe s cerebralnom paralizom'
Foto: Hu GrU
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Pokrenuta je humanitarna akcija za pomoć Udruzi Srce iz Splita u uređenju prostora za osobe s cerebralnom paralizom. Ana Gruica Uglešić pozvala je građane, tvrtke i institucije da se uključe u akciju

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Humanitarna udruga Ane Gruice Uglešić, Hu GrU, pokrenula je humanitarnu akciju „Zajedno za Srce“ s ciljem prikupljanja 40.000 eura za adaptaciju novog prostora Udruge Srce Split, koja više od 30 godina pruža podršku osobama s cerebralnom paralizom i njihovim obiteljima.

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Udruga Srce dobila je novi prostor na korištenje u kojem će se odvijati terapije i aktivnosti za teško pokretne članove. Kako bi prostor bio prilagođen njihovim potrebama i spreman za svakodnevni rad, potrebna je potpuna adaptacija.

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Radovi uključuju betonske i zidarske, gipserske, ličilačke, keramičarske, vodoinstalaterske, stolarske i bravarske radove, kao i elektroinstalacije, klimatizaciju te potpuno opremanje namještajem. Cilj je urediti siguran i pristupačan prostor u kojem će članovi Udruge Srce moći dobiti potrebnu terapiju, pomoć i podršku.

Foto: Hu GrU

Udruga Srce već više od tri desetljeća brine o 40 članova iz Splita i okolice te pruža podršku njihovim obiteljima. Sada im je za uređenje novog prostora potrebna pomoć građana, tvrtki i institucija.

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- Znam da ovoga puta nije riječ o jednoj osobi, majci s djecom. Možda vam se čini da sređivanje prostora nije nešto što je hitno, ali samo zamislite da je vaše dijete bolesno i da vam se cijeli svijet vrti oko prostorija Udruge jer njihov život se i odvija upravo na mjestu gdje su shvaćeni, gdje imaju podršku, pomoć i razumijevanje, poručila je Ana Gruica Uglešić, pokretačica akcije.

Istaknula je kako i male donacije mogu značajno pomoći u ostvarenju cilja.

Foto: Hu GrU

- Molim vas, odvojite nekoliko eura, to je jedna kava manje, jedan sladoled manje. Tako sitne donacije mogu djeci i odraslim ljudima s cerebralnom paralizom doslovno promijeniti život. Promijeniti kvalitetu života. Svaki euro koji uložimo u ovaj prostor vraća se stostruko – u osmijesima, u napretku, u zajedništvu. Zato pozivam sve ljude dobrog srca: budite dio ove priče. Sve se računa, poručila je Gruica Uglešić.

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U akciju se mogu uključiti građani, tvrtke i institucije, novčanom donacijom ili donacijom potrebnog namještaja i opreme. Svaka pomoć, bez obzira na veličinu, približava Udrugu Srce cilju i uređenju prostora prilagođenog njezinim članovima.

Foto: Hu GrU

Kako pomoći:

Donacije se mogu uplatiti na račun:

  • HU GrU
  • IBAN: HR7023600001103260717
  • Poziv na broj: HR 00/99
  • Opis plaćanja: „Za Udrugu Srce“
     

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