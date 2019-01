Dizajner iz Osijeka inspiraciju crpi iz crtića, knjiga i filmova

Nakon dugogodišnjeg rada u svijetu grafičkog i web dizajna, Josip Gotler (31) odlučio je isprobati nešto sasvim novo. Stvara namještaj koji neodoljivo podsjeća na likove iz Disneyevih bajki.

Sve je počelo prije dvije godine, kad je mladi Osječanin osjetio monotoniju prema tadašnjem poslu i odlučio pokazati kreativnost.

- Osjetio sam da je moja mašta prebujna da bih je stalno zanemarivao i jednostavno sam uzeo papir i olovku, počeo skicirati sve svoje ideje i tako je polako sve krenulo prema onom glavnom koraku, a to je da izradim konačni prototip svih kreacija koje sam smjestio u ovu prvu seriju koju sam predstavio.

Kad sam završio taj ciklus, zapravo sam shvatio da nisam mogao napraviti bolji korak jer se osjećam sretno i slobodno, radim ono što obožavam i zapravo svaki dan mi je drukčiji - kaže Josip.

Inspiraciju crpi iz knjiga i filmova koje prati još od djetinjstva, ali naglašava da glavnu riječ ima njegova mašta.

- Volim mijenjati oblike stvari, iskriviti ih, prelomiti, otopiti ili saviti te kasnije to prenijeti na komad drveta gdje će ta jednostavna skica dobiti svoj oblik i zasjati u punom sjaju. Obožavam sve što je neobično, pa bih tako mogao izdvojiti pisca knjiga za djecu koji me stvarno oduševljava svojim otkačenim te ponekad i suludim idejama, a to je gospodin Kęstutis Kasparavičius - otkriva dizajner, koji svojim kreacijama želi pokazati da namještaj ne mora biti dosadan.

Želim da svaki komad namještaja koji završi u nečijem domu ili nekom javnom prostoru postane centar pozornosti i ispuni prostor sretnim vibracijama. Svakako želim animirati maštu svakoga tko opazi moj rad tako da u svom životu, inspiriran mojim kreacijama, na stvari uvijek gleda s vedre i pozitivne strane - kaže.

Klijenti cijene ručni rad i originalnost

Ljudi su zaista oduševljeni jer u mom radu vide spoj lude kreativnosti, kvalitetnih materijala i predanog ručnog rada. Dobio sam svakakvih poruka i komentara podrške, pohvale, oduševljenja, začuđenosti i zanimanja, kaže Gotler.

Koristi samo prirodne materijali i netoksične boje

Za prvu liniju namještaja koristio sam brezinu šperploču vrhunske kvalitete jer je ona jedini materijal koji može podnijeti ovakvu vrstu dizajna punog izuzetno zakrivljenih i složenih linija. Vrhunska kvaliteta boja je također izuzetno važna, zbog toga koristim najbolje moguće boje, visoko certificirane kao i netoksične, kaže nam dizajner iz Osijeka.

OVO SU NAJSEKSI ZNAKOVI ZODIJAKA: Mračnim Škorpionima nitko ne može odoljeti, ali oni nisu jedini