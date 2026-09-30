Dizajnerica Mirjana Mikulec: Interijeri su sve osobniji, a kvaliteta je opet ključ interesa

Deveti Sajam interijera InDizajn, koji je bio od 25. do 27. rujna, privukao je čak 14.000 posjetitelja i 68 velikih izlagača iz svijeta opremanja i uređenja interijera. Vrlo smo zadovoljni ovogodišnjim izdanjem sajma InDizajn. I sretni jer vidimo kako je taj projekt, koji smo počeli prije devet godina, postao brand. Sajam je s ovim, iako malim, stažem stekao dragocjeno iskustvo, ali i ugled te prepoznatljiv identitet. Ove godine posebno smo osjetili koliko je publika željna inspiracije, novih ideja i susreta uživo - ističe najpoznatija hrvatska dizajnerica Mirjana Mikulec.

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Kaže kako je važno da se u okviru sajma susreću veliki brendovi i etablirani proizvođači, ali i mali domaći autori koji tek izgrađuju svoje ime. Zato posebno raduje što iz godine u godinu raste interes za jedan mali šarmantni biser ovog sajma, Bazar. Ove godine Bazar je okupio 16 malih izlagača, dizajnera, kreativaca, obrtnika i umjetnika koji su došli predstaviti svoje kreacije.

- Bazar je otpočetka dio sajma te je postao jedan od njegovih zaštitnih znakova. Baš taj dio sajma ima posebnu atmosferu jer posjetitelji mogu upoznati autore, čuti priču iza proizvoda i pronaći unikatne komade, često one koje ne mogu pronaći u velikim dućanima. Za neke je vrlo inspirativno pa se i sami upuste u ovakav hobi ili posao - ističe Mikulec.

Foto: Sanjin Kaštelan

Dodaje kako se i ovaj put pokazalo da imamo doista mnogo domaćih autora, dizajnera i proizvođača koji vrlo dobro prate svjetske trendove, ali ih dovode u domaći kontekst i način života.

- To prilagođavanje čini nam se vrlo dobro i potrebno jer pridonosi autentičnosti proizvoda. I to je ustvari njihova najveća vrijednost. Ne moramo uvijek samo pratiti trendove kad ih već možemo i sami stvarati - ističe sugovornica.

U nekoliko panela sa stručnjacima u okviru sajma otvorene su i neke iznimno zanimljive teme, vrlo korisne za struku, ali i širu publiku.

Foto: Sanjin Kaštelan

- Posebno bih izdvojila odnos suvremene arhitekture prema čovjeku, prirodi i kontekstu u kojem nastaje. Kroz predavanja arhitekata iz studija 3LHD, ATELLIOR i OFIS moglo se vidjeti koliko se danas intenzivno promišlja o održivosti, dugotrajnosti, wellbeing konceptu, lokalnim materijalima. Isto tako i o tome kako arhitektura može poštovati postojeći prostor i njegovu povijest. Mislim da i u Hrvatskoj imamo sve više takvih primjera, od revitalizacije zapuštenih prostora do projekata koji suvremenu arhitekturu povezuju s lokalnim identitetom. Zanimljiv mi je pristup arhitektice Špele Videčnik iz OFIS-a, koja je pokazala da ograničenja lokacije, tradicija i priroda ne moraju biti prepreka nego biti početna točka za dobru arhitekturu. U tom smjeru trebali bismo razmišljati i kod nas - ističe Mirjana Mikulec.

A publiku je sigurno najviše zaintrigirao razgovor o tome kako investirati u nekretnine - od procjene i kupnje pa do eventualnog renoviranja. Mnogi često zanemaruju prednosti suradnje s dizajnerima i arhitektima u tom procesu, što nije dobro.

Foto: Sanjin Kaštelan

- Najveća pogreška kod kupnje starije nekretnine jest doživjeti prostor emotivno, u smislu da se zaljubimo, a tek onda uključiti razum. Zato bi prije kupnje trebalo trezveno i realno procijeniti stanje nekretnine, od konstrukcije, instalacija i stolarije, kao i detektirati potencijalne skrivene troškove. Za to sve ipak je potreban stručnjak jer dobra procjena na početku može uštedjeti mnogo novca i problema kasnije. Također, bitno je napraviti kvalitetan projekt obnove kao i jasnu financijsku konstrukciju prije početka radova. 'Uradi sam' može biti odličan izbor za neke detalje, ali ozbiljne zahvate ipak treba prepustiti ljudima koji za njih imaju znanje i iskustvo. Isto mi se čini i za Facebook grupe jer iskustva drugih mogu biti inspiracija, ali ne mogu zamijeniti stručnu procjenu nekoga konkretnog prostora - ističe Mirjana Mikulec.

Dodaje kako se to posebno odnosi na kupnju stana u kojem će obitelj provesti možda i više od 20 godina. Mnogi smatraju da je angažman dizajnera prevelik trošak, a kasnije mogu biti u situaciji da pojedine dijelove stana i po dva-tri puta renoviraju da bi ga prilagodili promjeni potreba obitelji s godinama, što se uz stručnjaka može i izbjeći. Slično je i s odlukom o izradi namještaja po mjeri.

- Suradnja s dizajnerom ne mora nužno značiti veći trošak. Često je ustvari suprotno, jer stručnjak može pomoći da se budžet usmjeri na ono što je zaista važno i da se spriječe greške koje mogu skupo stajati. Dobar dizajner pritom ne nameće svoj stil nego sluša potrebe ljudi koji će u tom prostoru živjeti. Isto vrijedi i za namještaj po mjeri, posebno kad treba maksimalno iskoristiti svaki centimetar prostora ili riješiti neke specifičnosti prostora, kao i potrebe. Ako stan uređujemo s idejom da u njemu živimo deset, dvadeset ili više godina, mislim da je mnogo pametnije razmišljati dugoročno nego štedjeti na početku i poslije više puta plaćati preinake - ističe sugovornica.

Foto: Sanjin Kaštelan

Angažman stručnjaka može pridonijeti i značajnom smanjenju stresa za vlasnika kod izvođenja radova - dizajner interijera ili arhitekt može, ovisno o dogovorenom opsegu usluge, preuzeti koordinaciju projekta, pomoći u odabiru izvođača, pratiti tijek radova i kontrolirati izvedbu u odnosu na projekt.

- Važno je također jasno definirati odgovornost. Jer stručnjak nije automatski odgovoran za rad i kvalitetu svakog pojedinog majstora, osim ako je to bio dio dogovora. Vlasnik bi zato prije početka radova trebao znati što točno stručnjak preuzima, a što ostaje odgovornost izvođača. Najbolje je to sve definirati ugovorom. Takva suradnja olakšava cijeli proces te može spriječiti potencijalne nesuglasice i probleme - kaže Mikulec.

Kad je riječ o novostima u dizajnu interijera, na sajmu se moglo vidjeti da interijeri postaju sve topliji, osobniji i prirodniji, uz mnogo drva, prirodnih tonova, tekstura i zaobljenih formi, dodaje.

- Ono što me možda najviše iznenadilo jest koliko se dizajn udaljava od ideje da sve mora biti savršeno usklađeno i 'instagramično'. Sve je više prostora za boju, osobnost i nesavršenost. Čini se da trendovi sve više idu prema tome da dom izgleda kao dom a ne kao katalog. Istodobno se vraća interes za kvalitetne, bezvremenske komade te inovativna i praktična rješenja koja se mogu prilagođavati životu. Taj spoj estetike, funkcionalnosti i osobnoga karaktera jedan od najzanimljivijih smjerova koji nas očekuju u svijetu interijera - zaključuje naša sugovornica.