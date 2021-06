Roditelji koji se spremaju za prvi godišnji odmor s djetetom sigurno znaju da je umjereni boravak na suncu koristan za sintezu vitamina D i niz drugih procesa u organizmu koji potiču razvoj djetetovog imuniteta i njegov rast. No, jako je važno paziti na to da bebe u dobi do 6 mjeseci ne izlažemo direktnom suncu, jer je njihova koža još tanka i osjetljiva, a mehanizam zaštite od djelovanja štetnih sunčevih zraka još nije razvijen, upozorava pedijatar dr. Milivoj Jovančević.