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MALI ČITATELJI

Djeca je čitaju i u školi: Žirafa Suli dobila je novu avanturu

Piše Karolina Krčelić Marenić,
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Djeca je čitaju i u školi: Žirafa Suli dobila je novu avanturu
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Foto: Profil knjiga
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U Muzeju grada Zagreba u subotu, 19. rujna, bit će predstavljena nova slikovnica Suli u avanturi – superjunaci, šesti nastavak popularnog dječjeg serijala autorice Maje Šimleše i ilustratora Svena Nemeta. Predstavljanje počinje u 11 sati, a o novim pustolovinama omiljene žirafe Suli s autorima će razgovarati novinarka i voditeljica Zlata Mück Sušec

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Serijal Suli u avanturi već godinama pronalazi put do najmlađih čitatelja, a jedna od slikovnica, Suli u avanturi – prijateljstvo, izborom učitelja uvrštena je i u izbornu lektiru. Dijelovi te slikovnice objavljeni su i u dvama školskim udžbenicima.

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Autorica Maja Šimleša po zanimanju je prevoditeljica te profesorica španjolskog i talijanskog jezika, a dosad je objavila šest slikovnica iz serijala o Suli. Tijekom godina obišla je brojne vrtiće, škole i knjižnice diljem Hrvatske, gdje je djeci predstavljala Suline pustolovine kroz čitanje, pričanje i recitiranje.

Foto: Profil

Šimleša je postala i ambasadorica nacionalne kampanje Čitaj mi!, koja promiče važnost čitanja djeci od najranije dobi. Cilj kampanje je potaknuti roditelje i odrasle da djeci što češće čitaju naglas te da knjiga postane dio njihove svakodnevice.

Za vizualni identitet Suli od samog početka zaslužan je akademski slikar Sven Nemet, koji je ilustrirao sve slikovnice iz serijala. Sa Šimlešom je surađivao i na drugim projektima namijenjenima djeci i prvim čitateljima, među kojima su Slikobasne, Slikopričom po svijetu – 10 gradova i Slikopričom po svijetu – 10 država.

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U novoj avanturi Suli se, kao i mnogo puta ranije, nađe u nevolji zbog svoje brzopletosti i znatiželje. Nakon što je trčala u japankama po kiši, uganuła je gležanj, pa joj SveZnaSuli propisuje terapiju i odmor. No čim joj se društvo javi i sunce ponovno zasja, Suli već smišlja novu avanturu.

Somali Giraffe, commonly known as Reticulated Giraffe, Giraffa camelopardalis reticulata
Foto: GlobalP

Ovaj put odlučuje stati na role, ali njezina nestrpljivost ponovno je vodi u nezgodu. Upravo kroz takve svakodnevne, djeci bliske situacije, priče o Suli spajaju humor, poučne trenutke i teme s kojima se mali čitatelji lako mogu poistovjetiti.

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Nova slikovnica nastavlja prepoznatljiv stil serijala u kojem se kroz zabavne zgode govori o prijateljstvu, odgovornosti, učenju na vlastitim pogreškama i važnosti podrške ljudi oko nas.

Predstavljanje slikovnice Suli u avanturi – superjunaci održat će se u subotu, 19. rujna, u Muzeju grada Zagreba, u Opatičkoj ulici 20, s početkom u 11 sati.

Foto: Profil
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