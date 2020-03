Djeca s Downovim sindromom: Pazeći na sebe, paziš i na mene

Pazeći sebe, paziš i mene, moto je novog videa otprije poznate platforme za osobe sa sindromom Down 'Čuvari ljubavi' koje su prošle godine pokrenule majke djece s Downovim sindromom Larisa Porčić Filipaj iz Rijeke i Martina Vuković iz Zagreba.

Kao zastupnici svoje djece, a povodom Svjetskog dana sindroma Down opet su okupile roditelje i djecu te snimile novi video kojim pokušavaju senzibilizirati javnost prema toj osjetljivoj populaciji. S obzirom da se Svjetski dan sindroma Down, što je danas 21. ožujka, ove godine neće slaviti kao i obično javnim koncertima i okupljanjima zbog korona virusa, majke su odlučile javnosti poslati snažnu poruku, mole ljude da štite svoje osobno zdravlje jer time štite i zdravlje ove osobito osjetljive populacije, djece sa Down sindromom.

Općenito su osobe s Down sindromom sklonije infekcijama dišnog sustava, često su slabijeg imuniteta, veliki postotak se bori s nekom pridruženom bolesti poput srčanih grešaka, hipotireozom, krvnim i drugim bolestima, što ih čini osobito ranjivom skupinom za koju bi borba s korona virusom mogla biti iznimno teška.

Stoga skupa s roditeljima iz Hrvatske, BiH, Srbije, Slovenije, Makedonije i Crne Gore pozivaju širu populaciju na odgovorno i savjesno ponašanje, brigu o svom i tuđem zdravlju kako bi zaštitili prvo sebe, a potom i one koji su najslabiji među nama i najpodložniji oboljenju u ovo vrijeme pandemije. Ovaj video dokaz je da ljubav zaista ne poznaje granice!

Udruživši se roditelji iz susjednih zemalja pokazali su kako se voli i štiti u zajedništvu bez obzira na različitosti. Pokrenuli su ovu kampanju jednim zajedničkim jezikom koji svi razumiju, jezikom ljubavi.

