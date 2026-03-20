Djeca vegani su mršavija i niža od one koja jedu meso, otkriva najveća studija do sada

Veganske i vegetarijanske prehrane mogu podržati normalan razvoj djece i ponuditi značajne zdravstvene prednosti, no istovremeno nose veći rizik od nedostatka ključnih nutrijenata ako nisu pažljivo isplanirane, pokazala je dosad najopsežnija globalna analiza.

Istraživanje, koje je obuhvatilo više od 48 tisuća djece i adolescenata, potvrđuje da su djeca na biljnoj prehrani u prosjeku niža i mršavija od svojih vršnjaka koji jedu meso.

Studija objavljena u znanstvenom časopisu Critical Reviews in Food Science and Nutrition pruža ključne uvide za roditelje koji razmatraju takav način prehrane za svoju djecu, naglašavajući važnost informiranosti i stručnog vodstva kako bi se iskoristile prednosti, a minimalizirali rizici.

Najopsežnija analiza takve vrste

Znanstvenici iz Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Australije proveli su veliku meta-analizu, pregledavajući podatke iz 59 postojećih studija provedenih u 18 zemalja.

U analizi su uspoređeni podaci za 7280 lakto-ovo-vegetarijanaca, 1289 vegana i 40.059 djece koja su jela sve. Ovaj opsežan pregled omogućio je detaljnu procjenu razlika u unosu nutrijenata, rastu i općem zdravstvenom stanju kod djece mlađe od 18 godina.

Rezultati su pokazali da, iako većina mjerenja kod veganske i vegetarijanske djece ostaje unutar normalnih pedijatrijskih referentnih raspona, postoje jasne razlike u tjelesnoj kompoziciji. Djeca koja slijede vegansku prehranu bila su u prosjeku oko tri centimetra niža od svejeda, imala su niži indeks tjelesne mase (BMI) i manju masnu masu.

Unatoč zabrinutosti oko rasta, djeca na biljnoj prehrani pokazala su značajno povoljnije kardiovaskularne profile. Imala su niže razine ukupnog kolesterola i LDL kolesterola, poznatog kao 'loš' kolesterol, što dugoročno može smanjiti rizik od pretilosti, dijabetesa tipa dva i srčanih bolesti. Njihova prehrana bila je bogatija vlaknima, folatima, magnezijem i vitaminima C i E.

Međutim, studija je također istaknula potencijalne rizike. Veganska djeca imala su u prosjeku četiri do šest posto niži mineralni sadržaj kostiju u usporedbi sa svejedima, čak i nakon što se u obzir uzela njihova manja tjelesna veličina. To ukazuje na važnost osiguravanja dovoljnog unosa kalcija i vitamina D, ključnih za zdravlje kostiju tijekom kritičnih razdoblja rasta.

Ključni nutrijenti na koje treba paziti

Analiza je identificirala nekoliko hranjivih tvari koje zahtijevaju posebnu pažnju. Veganska djeca imala su više od tri puta veću vjerojatnost za nedostatak vitamina B12 ako nisu uzimala suplemente ili obogaćenu hranu.

Manji unos zabilježen je i kod kalcija, cinka, joda, proteina i masti. Iako su često unosila više željeza iz biljnih izvora, imala su niže razine feritina (zaliha željeza) i veći rizik od anemije zbog slabije bioraspoloživosti ne-hem željeza.

Glavna autorica studije, dr. Monica Dinu s Odjela za eksperimentalnu i kliničku medicinu Sveučilišta u Firenci, naglasila je da dobro isplanirana prehrana može zadovoljiti sve potrebe.

​- Naša analiza postojećih dokaza sugerira da dobro isplanirane i odgovarajuće suplementirane vegetarijanske i veganske prehrane mogu zadovoljiti prehrambene potrebe i podržati zdrav rast kod djece - izjavila je dr. Dinu.

Istraživači savjetuju roditeljima da se ne obeshrabruju, već da pažljivo planiraju obroke i, kad je to moguće, potraže savjet kliničara poput dijetetičara i pedijatara. Naglašavaju da je obraćanje pozornosti na manji broj ključnih nutrijenata dovoljno da se osiguraju sve prehrambene potrebe djeteta.

