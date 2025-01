Dječak (13) je sam skupio novac i izgradio preslatku malu kuću

Luke Thill (13) prikupio je 1500 dolara (oko 1450 eura) vlastitog novca košenjem travnjaka i pomaganjem susjedima i prijateljima kako bi izgradio malu kuću od nešto više od osam kvadratnih metara.

- Gledao sam male kuće na YouTubeu i naišao na ideju izgradnje male kuće, a onda je to preraslo u gledanje gotovo svakog sličnog videa na YouTubeu - rekao je Luke za ABC News.

- Postao sam opsjednut njima i odlučio izgraditi vlastitu – otkriva.

Lukeovi roditelji, Greg i Angie Thill, vidjeli su da je njihov sin u misiji i dali su mu zeleno svjetlo za izgradnju kuće na obiteljskom imanju od četiri hektara.

Rekli su: „Ako si toliko ozbiljan, moramo postaviti neka temeljna pravila“, rekao je Greg Thill.

- Rekli smo mu da mora snositi financijsku odgovornost za to, prikupiti novac, odabrati materijale te ostati unutar proračuna – dodaje Greg.

Luke je počeo graditi dom - tata mu je pomogao u izgradnji konstrukcije, a mama mu je pomogla oko unutarnjeg opremanja. Lukeova sestra i brat blizanac također su pomogli, a on je naučio kako trampiti svoje usluge s prijateljima i obitelji koji su donirali obnovljene materijale i vlastite vještine.

Foto: YouTube

- Imam susjeda koji je profesionalni električar pa sam mu očistio garažu, a on me naučio kako ožičiti kuću. U Cub Scouts sam poznavao tipa koji je postavljao tepihe i kosio sam travu ispred njegove stambene zgrade, a on mi je pomogao postaviti tepih - rekao je Luke.

Unutrašnjost malene kuće sadrži TV, prostor za sjedenje, mini hladnjak i sklopivi blagovaonski stol. Luke kaže da njegovi prijatelji misle da je kuća „cool" i često svrate da se druže.

- On je vrlo poletno dijete za svoje godine. Ponekad je projekt zastao i morao je zaraditi više novca za sljedeću fazu. Nije htio odustati i nastavio je raditi na tome - rekao je Lukeov tata.

Foto: YouTube

Također je dokumentirao proces izgradnje na YouTubeu, gdje se nada da će inspirirati drugu djecu da ga slijede kako ne bi dopustili da im godine zaustave snove.

- Nisam mogao pronaći nikoga mlađeg od 14 godina - rekao je Luke kada je prvi put gledao videozapise o izgradnji kuće.

- Mislio sam da ako nema nikoga te dobi, mogao bih ja to učiniti pa sam počeo dokumentirati cijeli proces i stavio ga na YouTube – rekao je.

Nastavio je: „Poslije mi je puno djece poslalo poruke i pokazalo slike svojih malenih kuća koje grade, a čak su i mlađi od mene."