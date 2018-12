Dječak (7) zaradio 22 milijuna dolara - u samo godinu dana

Ryan (7) je dječak iz SAD-a koji je u samo godinu dana zaradio vrtoglavih 22 milijuna dolara i time zasjeo na prvo mjesto ovogodišnje Forbesove liste YouTube zvijezda koje zarađuju najviše.

Njegova zarada se gotovo udvostručila u odnosu na 2017.. U obzir se uzeo period od 1. lipnja 2017. do 1. lipnja 2018. godine. Njegov kanal Ryan ToysReview bavi se recenzijom igračaka. Dječak dobiva razne najnovije igračke i ocjenjuje ih.

Najgledaniji njegov video bilo je otvaranje gigantskog jajeta u kojem se nalazila Pixarova igračka automobil - pogledan je više od 900 milijuna puta. Kanal mu ima više od 17 milijuna pretplatnika, a uglavnom se radi o djeci u dobi između tri i sedam godina. Dječak je proširio posao na svoju liniju igračaka dostupnih u trgovinama - uglavnom se radi o divovskim jajima ispunjenih raznim igračkama.

Njegova majka je bila nastavnica kemije u srednjoj školi i dala je otkaz kako bi pomagala sinu u poslu. Otac mu radi kao građevinski inženjer. Majka je opisala kako je sve počelo.

- Prije je Ryan bio strastveni gledatelj recenzije igračaka, posebno onih koje su bile usredotočene na one vezane za lokomotivu Thomas. Jednog dana me pitao: 'Kako to da ja nisam na YouTubeu kada su sva druga djeca tamo?'. Tako smo odlučili da bi to mogli i napraviti. Odveli smo ga u dućan po prvu igračku, mislim da je to bio Lego vlak - rekla je.

Ryan ima dvije mlađe sestre blizanke koje se ponekad pojave u videima.

Forbes: Top 10 ljudi s najvećom zaradom na YouTubeu 2018.

1. Ryan - 22 milijuna dolara

Kao i svaki drugi sedmogodišnjak voli Lego kockice, vlakove, automobile, a vole ih i njegovih 17 milijuna pretplatnika.

2. Jake Paul - 21,5 milijuna dolara

To je mlađi brat Logana koji je zauzeo 10 mjesto. Imao je više od 3,5 milijardi pregleda na svojim rap pjesamama i raznim prankovima.

3. Dude Perfect - 20 milijuna dolara

Ova peteročlana športska ekipa (Coby i Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones i Tyler Toney) specijalizirana je za vještine koje zahtijevaju spretnost te za komplicirane trikove - recimo, video u kojemu bacaju ping-pong loptice i tako pokreću domino pogledan je 175 milijuna puta.

4. DanTDM - 18,5 milijuna dolara

Daniel Middleton, britanski igrač koji se specijalizirao za Minecraft, već šest godina igra igrice pred kamerama, a prati ga čak 20,7 milijuna ljudi.

5. Jeffree Star - 18 milijuna dolara

Make-up umjetnica koja ima i svoju liniju kozmetike 'Jeffree Star Cosmetics' na kojoj, procjenjuje se, zarađuje oko 100 milijuna dolara godišnje.

6. Markiplier - 17,5 milijuna dolara

Na svojem PS4 je gotovo po cijele dane, i tako svaki dan. Ovaj igrač je podrijetlom sa Havaja.

7. Vanoss Gaming - 17 milijuna dolara

Duhoviti kanadski igrač Evan Fong igra Call of Duty i Assassin Creed. Osim toga, gradi i hip-hop karijeru, ali glazba mu do sada nije bila ni približno isplativa kao YouTube kanal.

8. Jacksepticeye - 16 milijuna dolara

Brbljiv i energičan Seán McLoughlin najpopularniji je YouTuber u Irskoj zahvaljujući njegovom šarolikom komentiranju video igara. Napravio je seriju za Disney i razvija ekskluzivni sadržaj za live streaming platformu Twitch.

9. PewDiePie - 15, 5 milijuna dolara

Skandal nije zaustavio Felixa Kjellberga, švedskog igrača sa 72,5 milijuna sljedbenika. Unatoč prošlogodišnjem skandalu zbog antisemitskih videa, oglašivači su mu se vratili i plaćaju mu do 450.000 dolara za sponzorirani videozapis.

10. Logan Paul - 14,5 milijuna

U siječnju 2018. godine izbačen je sa programa YouTube’s Google Preferred, koji nudi povoljne cijene oglasa na popularnim kanalima, nakon što je snimio video u Japanu koji pokazuje samoubojicu kako visi s drveta. Ispričao se.