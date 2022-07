'Djeveruša mi je upropastila najvažniji dan u životu, ne mogu joj to nikako oprostiti'

Nije prestala jecati nakon što joj je djeveruša prolila crno vino po vjenčanici, i to neposredno prije nego je trebala krenuti do oltara. Radi se o haljini koja je pripadala njezinoj pokojnoj majci.

POGLEDAJTE VIDEO Mladenka na konju:

- Mama je umrla prije dvije godine i silno sam se željela udati u njezinoj staroj vjenčanici. Pazila sam na tu haljinu kako bih je zaštitila od bilo kakvih oštećenja. Planirala sam je nositi samo tijekom ceremonije vjenčanja, a kasnije se presvući u drugu haljinu - ispričala je neimenovana djevojka na Redditu.

- Dok sam bila u toj vjenčanici nisam se usudila ništa jesti ni piti da je ne zaprljam, pila sam samo vodu. Željela sam da mamina haljina bude u savršenom stanju - nastavila je.

Kaže kako su njezine djeveruše itekako dobro znale koliko joj ta haljina znači, čak se za vjenčanje pripremala u posebnoj sobi kako bi sve proteklo u redu. Ipak, kako to ide u životu, planovi su jedno, a realnost drugo.

Mladenka je nakratko izašla iz te sobe, a djeveruše su ostale unutra. Jedna od njih držala je čašu crnog vina u ruci i približila se vjenčanici kako bi bolje promotrila. Ali, čaša joj u tom trenutku iskliznula iz ruke, a sadržaj se prolio ravno po donjem dijelu vjenčanice. Zavladala je panika.

Mladenka se vratila i ostala bez teksta, a još više ju je šokirao komentar djeveruše kojoj se to dogodilo.

- Rekla mi je: Pa nije to neka velika stvar, pa ionako si planirala nositi tu haljinu pa se i tako mogla oštetiti - prisjetila se i dodala kako je u tom trenu pukla i potjerala je djeverušu sa svadbe.

Pokušala je doći do neke kemijske čistionice na brzaka, da dođu i pogledaju haljinu, ali bila je to nemoguća misija. Na kraju je odjenula haljinu koju je mislila nositi kasnije i u njoj se udala. Sa djeverušom koja joj je uništila haljinu otad nije razgovarala, ne može joj, kaže, to oprostiti.

Ostale djeveruše smatraju da je pretjerala, jer 'joj vjenčanicu nitko nije uništio namjerno'.

Nesretna mladenka je na Redditu zamolila druge ljude za mišljenje - je li zbilja pretjerala?

Ovo su neki od komentara koje je dobila:

Najčitaniji članci