Djeveruša 'poludjela': Ovo nam je bilo glavno jelo na svadbi'

Neki su komentirali da ne znaju je li to za smijanje ili plakanje, no najviše ljudi je šokirao detalj - pola kroasan!?? Zašto baš pola? Pa nisu li mogli staviti barem cijeli na tanjur?

<p>Skroman sadržaj tanjura fotografirala je ljutita djeveruša koja nije očekivala da će na nečijem vjenčanju ostati gladna, posebno ako se u obzir uzme da je uz sve i djeveruša.</p><p>- Pogledajte što su nam poslužili za glavno jelo - čips, malo sirovog povrća i voća, i pola kroasana. Uz to je cijela sala izgledala neuredno. Prestrašno - napisala je uz fotku pa sve objavila na Facebooku.</p><p>Naravno, kako je bilo za očekivati, izazvala je zgražanje jer većina ljudi nije vidjela tako 'škrtu' svadbu koju su, čini se, gosti napustili praznih želudaca.</p><p>Neki su komentirali da ne znaju je li to za smijanje ili plakanje, a drugi da bi to mogao biti jedino dječji obrok - no sa tim se nisu svi složili jer i oni najmlađi imaju pravo na tako svečanom događaju pojesti nešto fino, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/food/12806520/wedding-guest-horrified-lunch-crisps-fruit-toddler/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Najviše njih šokirao je detalj - pola kroasana, zašto baš pola pa nisu li mogli staviti barem cijeli na tanjur?</p>