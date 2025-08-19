Djevojka iz sirotišta i cabareta postala svjetska modna ikona

Ne slijedite slijepo trendove, moda se mijenja, ali stil ostaje, samo je jedna od modnih krilatica Gabrielle "Coco" Chanel, koja je na današnji dan, 19. kolovoza 1883., rođena u Saumuru. Zanimljivo je da je nakon smrti oca završila u sirotištu, nakon čega se bavila cabaretom i pjevanjem, a kroz taj je posao upoznala bogatog nasljednika tekstilnog carstva, Étiennea Balsana, i s njim započela ljubavnu vezu, kroz koju je upoznala život na visokoj nozi i počela dizajnirati šešire. Bila je pionirka u svijetu mode i danas se smatra najznačajnijom osobom modnog dizajna u 20. stoljeću.

