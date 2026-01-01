Dnevni horoskop za četvrtak 1. siječnja: Bik ide na reprizu dočeka, Rak je nezadovoljan...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Pred vama je dan prepun uzbuđenja. Iako ćete se kasno probuditi, popodne vas na vratima očekuju dragi gosti. Imat ćete puno zajedničkih tema pa će se razgovor nastaviti do kasnih večernjih sati. Ako ste imali napet odnos s bratom ili sestrom, sad je idealan trenutak za pomirbu – druga strana će to jedva dočekati.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 3

Zdravlje: 4

Brojni čestitari kucat će vam na vrata već od jutra, dok ćete vi biti u sasvim drugom raspoloženju – pospani i umorni. Tek uz poveće doze crne kave ćete doći k sebi. Mlađi predstavnici znaka bit će energični, tako da ni nakon neprospavane noći neće pokazivati znakove umora. Dogovarat ćete s društvom ponovno okupljanje.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

U novu godinu ćete ući smireni i samouvjereni. Imat ćete skladne odnose i dobru komunikaciju s okolinom, a veselo raspoloženje pratit će vas sve do večeri. Čak i ako ste legli u zoru naći ćete vremena za posjet prijateljima, a nećete zaboraviti ni rodbinu. Pred vama je još jedna burna noć i dobar provod.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Podložni ste ljutnji i nezadovoljstvu. Ako već na same osjećaje ne možete utjecati, prikrijte ih od okoline jer biste inače riskirali prekid prijateljstva ili ljubavne veze. Iako volite biti na usluzi ljudima koji imaju problema, danas im nećete biti od osobite pomoći. Osjećate li se umornima, ogradite se od bilo kakvih susreta i razgovora.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 3

Probudite li se s glavoboljom, odmah krenite u šetnju. Zaljubljeni se neće odvajati jedno od drugog, dok će samci uživati u simpatijama osobe koju su upoznali na dočeku. Smatrate li da financijska situacija zahtijeva povećani oprez, obavite obiteljski razgovor na tu temu. No bilo bi bolje o tome porazgovarati sutra, a danas odmarati.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Mamurluk i neispavanost bit će uzrokom glavobolje, pa će mnogi ostati dulje u krevetu. Ako iz njega ne morate ustati, priuštite si dan pravog odmora, gledajte TV- program ili nešto čitajte. Posjet roditeljima ili rodbini mogao bi proteći u znaku napetosti. Nemojte se doticati škakljivih pitanja jer ne možete biti sigurni kako će netko reagirati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uživat ćete u svakom trenutku, od svečano postavljenog stola i ukusnog ručka pa do posjeta dragih ljudi. Razveselit će vas telefonski poziv. Bit će simpatični osobama koje prvi put upoznate. Uvijek će se naći netko kome ćete biti zanimljivi. Dan je dobar za sve vas koji želite nove početke, makar to bilo i odvikavanje od cigareta.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Obitelj vam pomaže u kućanskim poslovima, partner se trudi oko vas, mališani su poslušniji pa ćete imati razloga za zadovoljstvo. Iako ne možete odoljeti blagdanskom stolu, ne jedite previše. U protivnom ćete dan provesti u spavanju. Umjesto mobitelom, najbolje želje vama dragim osobama izrazite stiskom ruke.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ako ste sinoć u žaru strasti ili pod utjecajem alkohola otkrili pred drugima nešto osjetljivo o sebi, danas će vam biti neugodno. Ne predbacujte si, imate i vi pravo na svoje trenutke nesavršenosti. Nemojte se zamarati i tome pridati toliku važnost. Imate li glavobolju, pomoći će vam hidratacija pa pijte više vode.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Razveselit će vas darovi koje ćete dobiti od najmilijih. No i sami ćete biti široke ruke, a najviše će vam značiti ozarena lica djece dok odmotavaju darove. Vaše će dvojbe u vezi osobe koja vam se sviđa biti otklonjene. Shvatit ćete da ne trebate preispitivati osjećaje. Bit će dovoljno otpustiti kočnice i prepustiti se zaljubljenosti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Bit ćete u romantičnom, zaljubljivom raspoloženju. Uzrok se možda krije u novom poznanstvu na novogodišnjoj proslavi, pa od uzbuđenja nećete osjećati neispavanost. Mnogo možete očekivati od telefonskih poziva, a najviše će prednjačiti oni iz inozemstva. Večer ćete podrediti pasivnom odmoru u svoja četiri zida.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Ne dopustite nekome ili nečemu da vam kvari praznično raspoloženje. Klonite se druženja sa svadljivim pojedincima. Postat ćete svjesni da ste nekim postupkom naštetili prijatelju ili ga uvrijedili. Bit će vam žao, no nećete znati kao izgladiti stvar. Pokušajte ga kontaktirati i poželjeti mu sve najbolje u novoj godini.