Dnevni horoskop za četvrtak 11. lipnja: Bik neka se čuva izazova u ljubavi, Ribama ide nabolje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan intenzivne komunikacije i planova, a moguće je i putovanje. Burno ćete proživljavati neke događaje, a mnogi će radi kvalitetnijeg iskoraka u budućnost rješavati probleme iz prošlosti. Mijenjate li posao ili ste se tek zaposlili, potrudite se uspostaviti dobre temelje za buduće solidne međuljudske odnose.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 4

Izbjegavajte udvaranje zauzetih osoba, a nemojte ni partneru tolerirati flert, čak i ako je bezazlen. Moguć je susret sa starom ljubavi, što će vam samo donijeti probleme. Poruke poslovnog sadržaja skrivat će zamke i nejasnoće. Provjerite ih prije upotrebe, kako biste potencijalne pogreške sveli na minimum.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izvrsno ćete se snalaziti u većini društvenih situacija i lako komunicirati s ljudima. Predstoji vam poslovni sastanak ili uspješno završavanje pregovora. Ako ste nezadovoljni u ljubavi, na pomolu su zbivanja koja će rezultirati željenim promjenama. Nova simpatija moguća je u društvu, a prijatelji će kumovati vašem poznanstvu.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nemojte sebi dopustiti pretjerana razmišljanja i analize. Ne možete ispraviti greške iz prošlosti, ali zato vam stečeno iskustvo može pomoći da ih ne ponovite. Što manje osoba uključite u svoja osjećajna previranja. Iskusniji od vas savjetovat će vam da ništa ne požurujete pa je dobro da ih poslušate.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve ste borbeniji i aktivniji pa ne spadate u one koje stoje po strani, nego aktivno sudjelujete u životu. Tražit ćete priliku da se istaknete i nametnete, i nećete pogriješiti. Pozove li vas netko na poslovnu večeru, ne odbijajte ponudu jer ćete uživati u razgovoru. Dan je odličan za putovanja, a vaša snalažljivost bit će vam od pomoći u prometu.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaš nastup i rezultati rada naći će se pod lupom javnosti. Ne dopustite da vas to učini nesigurnima. Povrijedi li vas nečija kritika, otvoreno razgovarajte i pokažite kako se osjećate. Shvatit ćete da je druga strana imala dobre namjere, ali ste je vi pogrešno shvatili. Neki među vama će dobiti honorar ili će sami nekome vratiti dug.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete se suočiti sa sobom, s partnerom i činjenicama pred kojima zatvarate oči. Osoba od koje to najmanje očekujete dat će vam hvale vrijedan savjet Poslovna zbivanja izlažu vas pojačanom stresu, čemu će pridonijeti i stav nadređene osobe. Shvatit ćete da je postavljeni cilj teže ostvariti negoli ste mislili.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaši prihodi mogli bi se povećati radom na novom projektu ili smanjivanjem svakodnevnih troškova. Vrlo spretno ćete rukovati novcem i podmiriti zaostatke iz prošlosti. Šefovi bi vas mogli zamoliti da ostanete dulje na poslu, što će vam teško pasti. Imate li zdravstvenih tegoba, mogli biste se naručiti za liječnički pregled.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Okolina će vas iznenaditi svojom susretljivošću. Mnogi će vam se naći na usluzi, pomagati i davati savjete. Pružit će vam se prilika da svoje talente prikažete u boljem svjetlu nego dosad. Iza vaših ideja stat će osobe koje će vas hvaliti i podržavati. Dan je povoljan i za romantične aktivnosti pa provedite više vremena s partnerom.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Imat ćete problematičnu komunikaciju s bližnjima. Vaše želje i interesi odstupat će od njihovih planova pa biste se mogli osjećati neshvaćeni. Malo toga će vam ići naruku. Odnosi s nadređenima iziskivat će više takta, a u opisu vašeg radnog mjesta mogli bi se naći i poslovi koje biste, da možete, najradije izbjegli.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Štogod budete radili, drugi će vas zapaziti i steći o vama povoljan dojam. Imat ćete osjećaj da ste među pravim ljudima i da se krećete u dobrom pravcu. Potvrdu svoje ljubavi dobit ćete na način koji ste dugo priželjkivali pa više nećete sumnjati u osjećaje druge strane. U večernjim satima moguć je sukob s članom obitelji.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 4

Sada je vrijeme da prema ciljevima grabite krupnim koracima. Počinje se poboljšavati i financijska situacija, ali tu će trebati više vremena i strpljenja. Složena ljubavna situacija izvorom je vaših frustracija. Morat ćete preispitati svoje stavove jer ste u nečemu previše isključivi, što drugu stranu jako smeta.