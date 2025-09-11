Dnevni horoskop za četvrtak 11. rujna: Ribe će se mnogo kretati, Djevici su osjećaji uzvraćeni...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Vaš radni entuzijazam bit će golem, pa ćete obaviti mnogo u kratkom roku. Pomoći ćete novom kolegi ili pripravniku da nauči posao i istakne svoje sposobnosti. Više poradite na komunikaciji s partnerom jer vaš bi se odnos mogao zaoštriti. Glavni uzrok nesporazuma bit će novac i porast troškova zbog dječjih potreba.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama su izvrsne prilike, no radije se dohvatite jednog cilja nego da se širite na više strana. Uživat ćete potporu javnosti i sklopiti poznanstva koja će vam koristiti u budućnosti. Gajite li prema nekome skrivene simpatije u idućim danima više neće biti tajni. Proživjet ćete novo ljubavno nadahnuće.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Brige koje vas muče mogle bi ostaviti traga na vama, ponajviše na vašoj strpljivosti. Nemirni ste, dosta se prepirete s partnerom. Predbacivat ćete mu događaje iz prošlosti, što će nepotrebno uzdrmati vaš odnos. Nemojte dopustiti da sve preraste u nerješiv problem. Osjetljivo će vam biti zdravlje, posebno probavni sustav.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vaša odlična intuicija i oštroumnost pomoći će da probleme sagledate sa svih strana i nađete kvalitetna rješenja. Ljubavni život neće biti lišen uzbuđenja. Moglo bi vam se dogoditi da vas obuzme plima strasti koju će potaknuti privlačna osoba. Razmišljate li o roditeljstvu, budite spremni na promjenu načina života.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Pravi je trenutak da se prihvatite napornih i iscrpljujućih poslova. Uspješno ćete ih privesti kraju, osobito ako ih odradite ne razmišljajući o tome koliko su teški. Mogli biste imati problema s roditeljima ili ćete biti svjedokom teškoća koje će se pojaviti između njih. Trebat će im vaš oslonac, a u nekim situacijama bit ćete njihov glas razuma.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Spremno ćete prići osobi koja vam se sviđa, ne čekajući da ona učini prvi korak. Vaša ljubavna inicijativa svidjet će se drugoj strani, pa bi vam osjećaji mogli biti uzvraćeni. Najavite posjet rodbini u drugom gradu, kako biste bili sigurni da ćete ih naći kod kuće. Samci željni zabave i poznanstva, večeras neka svakako negdje izađu.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

S partnerom ćete razgovarati o novcu i financijskoj budućnosti. Bilo da je posrijedi zajedničko ulaganje u posao, podizanje stambenog zajma ili nešto treće, takve će vas odluke čvršće povezati, a neke potaknuti i na početak zajedničkog života. Ako ste roditelj, tinejdžer bi vas mogao tražiti da mu povećate džeparac.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Nastojite se što više usredotočiti samo na bitne stvari. Nađete li se na kušnji ili u krizi, imajte vjeru u sebe i primijenite sve što ste dosad naučili. U komunikaciji budite taktični i smirite strasti kako razgovor ne bi poprimio neželjene razmjere. Iako će vas nešto nagoniti da reagirate brzopleto, suzdržite se i ne činite ništa riskantnog.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Više poslovnih pogodnosti očekuje vas s tvrtkama koje imaju sjedište u drugim gradovima. Neke bi na rad mogla motivirati ljubavna priča, koja bi se mogla odvijati na putovanju ili seminaru. Češće ćete zagledavati u izlog s kvalitetnom odjećom, obućom i nakitom te doći u iskušenje da potrošite više nego biste smjeli.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dan će biti ispunjen ugodnim spoznajama i novim poslovnim ili ljubavnim raspletima. Intuicija će biti vaše najjače oružje. Nepogrešivo ćete znati kako se postaviti u vrlo osjetljivim situacijama. Večernji sati unose slatki nemir zaljubljenima – mogla bi vas kontaktirati simpatija i predložiti sastanak. Imat ćete tremu prije susreta.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Očekuje vas porast neočekivanih okolnosti, koje će iziskivati promjenu planova i brzu prilagodbu. Kašnjenje, odgađanje, smetnje u komunikaciji, kvarovi tehnike i općenito neočekivane teškoće usporavat će vas u djelovanju. U ovakvim i sličnim situacijama nastojte ne gubiti živce, jer su to okolnosti na koje nemate utjecaja.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Mnogo ćete se kretati, voziti, slati i primati poruke. Životni noviteti bit će vezani uz partnera ili osobe iz obiteljskog kruga. Burne ljubavne dogodovštine izvjesnije su u mjestu udaljenom od vašeg. Sve će se odvijati naglo i neočekivano. Ako ste u potrazi za poslom, mogli bi vam se javiti ljudi s kojima ste nekoć surađivali.