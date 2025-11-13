Dnevni horoskop za četvrtak 13. studenoga: Bik zrači šarmom, Lav bira liniju manjeg otpora...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Vaš šarm i ljubaznost bit će zaslužni za uspjeh u poslovnim i društvenim kontaktima. S partnerom ćete raditi na financijskim projektima i intenzivirati društveni život, pa ćete često skupa izlaziti. Mogli biste se upustiti u troškove, možda kupiti računalnu opremu ili mobitel, dok će domaćice teško odoljeti kakvoj ukrasnoj stvari za kuću.

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Samopouzdanje će vam biti istaknuto, a svjesni ste i šarma kojim zračite pa ćete se spretno snalaziti u svim životnim područjima. Zaljubljeni će ući u zrelije razdoblje svoje veze. Strast će se prizemljiti, a životna iskušenja natjerati da pokažete svoje pravo lice. Vaša iskrenost i otvorenost još će više privući partnera.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Ljubavna zbivanja donose vam ispunjenje, ali vam se sada to tako ne čini. Osjećajne zavrzlame ne rješavajte u stanju konfuznih misli ili zaokupljenosti poslom, jer će vam umor ometati objektivnost. Posvetite se svakom području zasebno. Odgovarat će vam rad u osami - više ćete se baviti svojim duhovnim životom.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Kako vam dan ne donosi veće i značajnije promjene, slobodno vrijeme ćete najradije provoditi s prijateljima. Bit ćete dobro raspoloženi i spremni na šalu. Godit će vam neformalni razgovori, izlasci i društvo u kojem se možete opustiti. Partner će možda imati drukčije potrebe od vaših, pa će vas poželjeti samo za sebe.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Neodlučni ste i umjesto da vaš stav bude nepokolebljiv, ići ćete linijom manjeg otpora. Očekivat ćete da se neke neizvjesne situacije raspletu same od sebe. Mijenjat ćete raspoloženja, odluke i mišljenja. I najmanja partnerova kritika izazvat će u vama negodovanje, pa će partner s vama teško ostvariti protočnu komunikaciju.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Povlačeći se u sebe i baveći se pretjeranim analiziranjem, mogli biste dublje zaroniti u neraspoloženje. Takvi ćete biti u prijepodnevnim satima, no kako će Mjesečev utjecaj slabiti prema večernjima satima, tako će vaše raspoloženje početi rasti. Stoga ne čudi što ćete se veselo odazvati pozivu prijatelja na izlazak.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Pripazite na kreditne kartice i gotovinu. Idete li u kupnju, mogli biste potrošiti više od predviđenoga, pa se poslije pokajati. Dan je povoljan za one koji sređuju papire za zajam ili ulažu novac u neke projekte. Intuicija će vam biti odlična, što će vam pomoći ako radite s ljudima. Imat ćete strpljenja i za one s teškim karakterima.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete se previše odmarati i prepuštati ljenčarenju. Dan će biti dinamičan i ispunjen brojnim obavezama. Tek manjim dijelom moći ćete računati na pomoć drugih, no većinu stvari obavljat ćete sami. Nedostajat će vam razumijevanja ili takta za potrebe drugih, pa se s nekim prijateljima ili poznanicima možete posvađati.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 4

Zdravlje: 5

Neki među vama rješavat će imovinske probleme ili one s nekretninama i nasljedstvom. Imate li kakve planove, sada se stvaraju uvjeti da ih sprovedete u djelo. Granice između obiteljskog i profesionalnog života, bit će tanke. Moguće je višednevno izbivanje iz doma radi poslovnih razloga, što će iziskivati bolju organizaciju kućnog života.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Uzbudljivi planetarni utjecaji potaknut će vas na originalne akcije i sklapanje novih poznanstava. Zanimljive vijesti stići će e-mailom ili SMS-om. Povoljan Mjesečev utjecaj pojačat će vaš osjetilni doživljaj zbivanja. Umjetnici će biti nadahnuti, a zaljubljeni puni ljubavne energije, romantike i strasti.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Ništa ne prepuštajte slučajnostima, jer će svaki problem koji pokušate zanemariti postati veći i teže rješiv. Naći ćete se u neugodnim situacijama za čije će rješavanje biti potreban veliki napor i domišljatost. Situacija na financijskom planu je osrednja, pa ćete morati više štedjeti ili bolje raspolagati svojim prihodima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Primjećivat ćete širinu u vlastitom načinu razmišljanja i više ulagati u osobni razvoj. Opuštenost će pozitivno utjecati na vaš izgled i osigurati vam nove ljubavne prilike. Neki poslovi bit će povezani s prijateljima, a radno ozračje pozitivno. Na poslu i u školi ostvarit ćete povlastice, zahvaljujući dojmu koji ostavljate.

