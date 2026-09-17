Dnevni horoskop za četvrtak 17. rujna: Biku raste popularnost, a Djevicu očekuju ugodni susreti

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Vrijeme je povoljno za učenje, rad na terenu i u uslužnim djelatnostima. Kontaktirat ćete s velikim brojem ljudi i doživjeti mnogo neplaniranih susreta na cesti ili tijekom posjeta drugom gradu. Mogli biste čitati do kasnih noćnih sati ili upisati tečaj, pohađati auto školu i sl. Nekima bi se mogla dogoditi nova ljubav.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Porast će vaša popularnost, pa će vam se mnogi obraćati za savjet ili vas pozivati u svoje društvo. Osim redovitih novčanih priljeva, mogla bi vas razveseliti naknada za prekovremeni rad. Formula ljubavne sreće bit će u vašem dobrom raspoloženju pa ćete se odlično slagati s partnerom. Čak vam se i njegove mane neće činiti tako velike.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zaboravnost i neozbiljnost koji će zapravo biti vaš bijeg od problema, bit će razlogom nesporazuma u brakovima i vezama. Partner će se teško nositi s vašom odsutnošću, stoga se pobrinite da barem jednu večer odvojite samo za vas dvoje. Budite spremni na dodatne troškove zbog kvara automobila ili kućanskih aparata.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Racionalnim korištenjem energije spriječit ćete nalete iscrpljenosti, umora i razdražljivosti. Koristit će vam savjet nutricionista, fizioterapeuta ili liječnika opće prakse. Oslobodite li se obaveza koje nisu toliko bitne, dobit ćete više slobodnog vremena za odmor. Kolega na poslu mogao bi vas tražiti da odradite i njegov dio posla.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Planeti će vam podariti hrabrost da učinite sve ono što je nužno da vaš život postane bolji. Za neke će to biti ispunjenje kroz hobi, sport i izlaske, a za druge promjena posla ili prekid iscrpljujućeg ljubavnog odnosa. Gotovo će preko noći vaše odluke i postupci dobiti na zrelosti. Jedna osoba pozitivno utječe na vaša razmišljanja.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Pred vama je dan ispunjen ugodnim susretima. Krećete li na put, neće biti lišen zanimljivih događaja. U ljubavi ćete dvojiti. Srce će vam govoriti jedno, a razum drugo, pa nećete znati kakvu odluku donijeti. Ne požurujte zbivanja, dajte si vremena. Dat ćete mudar savjet prijateljskoj osobi koja ima obiteljskih ili nekih drugih problema.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 4

Zahvaljujući Merkuru u vašem znaku, pokreće se serija pozitivnih poslovnih promjena. Zauzet ćete povoljnu startnu poziciju i dobiti potrebne informacije koje vam pomažu iskristalizirati nejasne situacije. Istaknut je vaš nemiran duh, a pruži li vam se prilika za ugodno druženje, iskoristit ćete je bez obzira na to jeste li slobodni ili ne.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Imate li financijskih problema, osjetit ćete pozitivne pomake. Iako se stvari neće odvijati onoliko brzo koliko biste željeli, osjetit ćete zadovoljstvo jer ste se barem pomakli s mrtve točke. Nove okolnosti u vašem susjedstvu ili rodbinskom okruženju upućuju na povećanu potrošnju energije i živaca. Netko od njih vas pogrešno savjetuje!

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Od vas bi se moglo očekivati više nego li želite, ili možete dati. Energičnije se borite za svoje stavove i želje. Predložite izlazak osobi koja vam se sviđa. Ako ste u romantičnom raspoloženju, zapišite svoje misli, vodite dnevnik. Ne oklijevajte simpatiji poslati poruku ljubavnog sadržaja. Odvažnost će vam se isplatiti.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Planeti vas potiču na suzdržanost u iskazivanju naklonosti. Bit ćete uvjereni da u ljubavi dobivate više pokažete li što manje osjećaja. Ljubavna komunikacija bit će nedorečena, a za vašeg partnera i zbunjujuća. Imat ćete premalo strpljenja za kolege. Živcirat će vas svojim načelima i besmislenim inzistiranjem na detaljima.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

S lakoćom ćete upijati znanje i prilagođavati se promjenama. Spremni ste samostalno donijeti važne odluke i izboriti se za ljubavnu i profesionalnu slobodu. Neki bi mogli otkriti da gaje osjećaje za osobu koja im je prijatelj. Takva će vas situacija iznenaditi, osobito kad otkrijete da ni druga strana nije nezainteresirana prema vama.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Postupci drugih ljudi pobudit će vaš nemir i nervozu pa ćete željeti da vas svi ostave na miru. Najdraži će vam biti trenuci samoće u kojima ćete se prepustiti razmišljanju i bavljenju omiljenim aktivnostima. Nešto ćete prešutjeti, praviti se da niste čuli ili vidjeli, čime ćete uvrijediti partnera. Morat ćete mu objasniti razloge svoga ponašanja.