Dnevni horoskop za četvrtak 18. lipnja: Blizanci su puni ideja, a Lavovi se odriču za bližnje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Dobar Mjesečev utjecaj popravlja nedostatke u vašoj vezi. Dobro ćete razumjeti partnera i slijediti njegove potrebe, kao i on vaše. Bit ćete vrlo zaposleni, sami sebi ćete nametnuti brz tempo. Mogli biste se okušati u nekom novom i kreativnom poslu ili surađivati s ljudima čije će vas znanje oduševiti.

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Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Živcirat će vas postupci najstarijeg člana obitelji koji će vam biti neshvatljivi. Ne dopustite da vam sitni problemi pokvare raspoloženje. Usmjerite energiju tamo gdje možete nešto napraviti. Ako ste u vezi, izvjesni su pozitivni pomaci u partnerovu životu. Dogodit će mu se nekoliko dobrih stvari pa to proslavite uz kavu ili večeru.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Izvrsno ćete se nadopunjavati s partnerom. Vaši će razgovori frcati kreativnim idejama pa ćete zamisli provoditi u djelo udruženim snagama. Zaposleni bi mogli biti ugodno iznenađeni unapređenjem ili preuzimanjem odgovornijih poslovnih zadataka. Oni koji danas putuju neka budu dobro skoncentrirani na vožnju!

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 3

Ne precjenjujte svoje mogućnosti i držite se zlatne sredine prilikom komuniciranja s nadređenima. Iako će vas rad umarati, vaš će trud biti zamijećen. Izbjegavajte posudbe i poslovanje s bankama jer dan neće biti povoljan za takvo što. Vaša unutarnja napetost rezultirat će obiteljskim nesuglasicama - nećete popustiti onda kada bi trebalo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odricat ćete se za svoje bližnje i ništa vam neće biti teško učiniti za njih. Pomoći ćete djeci u njihovim životnim dvojbama, a roditeljima novčano ili u kućnim poslovima. U društvu ćete briljirati humorom, a ozbiljne teme začiniti iskrom ironije, što će djelovati opuštajuće na sve oko vas. U večernjim satima čuvajte se prevelikog troška.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Strpljenje će vam se naći na kušnji. Uznemiravat će vas spoznaja da se neke stvari događaju neovisno od vašeg utjecaja. Pomirite se s time da ne možete sve imati pod kontrolom. Nemojte se iznenaditi ako otkrijete da imate skrivene protivnike i da si pojedinci uzimaju veća prava nego što im pripadaju.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Uživat ćete naklonost prijatelja, rođaka i osoba koje stanuju u vašoj blizini. Putem posla zbližit ćete se s nekim od kolega, koji će vas često pozivati na kavu. U komunikaciji s njim otkrit ćete zanimljive pojedinosti o budućem poslovanju vaše tvrtke. Slobodno vrijeme iskoristite da se riješite stvari koji vam više ne trebaju.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Vaša prezaposlenost i obaveze neće biti prihvatljivi partneru. Oboje ćete morati pokazati više strpljenja i otvorenosti prema razumijevanju međusobnih potreba. Unutarnji nemir poticat će vas na akciju, ali i na radikalne i nepromišljene poteze. Pronađete li uzroke svog nezadovoljstva, vaše ponašanje brzo će se promijeniti.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Očekujete li poslovne rezultate iz inozemstva ili planirate daleki put, sve će se riješiti prema vašim očekivanjima. Najviše će vam odgovarati društvo djece i mlađih osoba s kojima ćete brzo pronaći zajednički jezik. Uživat ćete u neobaveznim razgovorima i laganim temama, a i partnera ćete zavoditi i šarmirati.

Foto: 123RF

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 2

Osjetit ćete da je došlo vrijeme za promjene, a njihova uspješnost ovisit će o vašoj poduzetnost. Obiteljska pitanja tražit će da im posvetite više pozornosti, no vama će biti draže da dan iskoristite za druženje s prijateljima ili simpatijom. Ukućani će vam zamjerati zbog izbjegavanja odgovornosti i obaveza.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Mnoge stvari rješavat ćete u posljednji trenutak pa ćete biti pod stresom i iscrpljeni. Radite li s ljudima, morat ćete pretrpjeti nečije provokacije, iako biste najradije svašta izrekli. Nekome biste u trenutku slabosti mogli dati svoj broj mobitela, a poslije zbog toga požaliti jer će vas druga strana gnjaviti čestim pozivima.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Poslovnim zadacima pristupite odgovorno i kreativno; ne gledajte samo kako će vam vrijeme brže proći. U ljubavnom životu neće vam biti dosadno. Vodit ćete otvoren razgovor s partnerom i jedno drugom izreći razne kritike. To će pomoći da se raščiste stari nesporazumi. Naručite se za pregled kod stomatologa!